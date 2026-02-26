Mahindra B07 की एंट्री से बढ़ेगी टक्कर! दमदार रेंज के साथ आ रही नई इलेक्ट्रिक SUV, जानें फीचर्स

महिंद्रा भारतीय बाजार में अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की लाइन बढ़ाने की तैयारी कर रही है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कंपनी जल्द ही नई इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च कर सकती है, जिसे अभी Mahindra B07 नाम से टेस्ट किया जा रहा है. यह SUV कंपनी की बॉर्न इलेक्ट्रिक रेंज का हिस्सा हो सकती है. हालांकि अभी तक कंपनी ने इसके बारे में आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि इसे आने वाले समय में पेश किया जाएगा.

पहले पेश हो चुका है कॉन्सेप्ट मॉडल

महिंद्रा ने साल 2022 में अपने इलेक्ट्रिक SUV प्लान को दिखाया था. उस समय कंपनी ने पांच इलेक्ट्रिक मॉडल पेश किए थे, जिनमें XUV.e8, XUV.e9, BE 05, BE 07 और BE 09 शामिल थे. अब जो Mahindra B07 टेस्ट की जा रही है, वह BE 07 कॉन्सेप्ट पर आधारित हो सकती है. कंपनी इसे BE 06 से ऊपर की पोजिशन पर रख सकती है, यानी यह ज्यादा प्रीमियम मॉडल हो सकता है.

INGLO प्लेटफॉर्म पर होगी तैयार

महिंद्रा अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV को INGLO प्लेटफॉर्म पर बना सकती है. यह वही प्लेटफॉर्म है जिस पर कंपनी की दूसरी बॉर्न इलेक्ट्रिक SUV बनाई गई हैं. इस प्लेटफॉर्म की खास बात यह है कि यह खास तौर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए तैयार किया गया है. इससे बेहतर बैटरी प्लेसमेंट, ज्यादा केबिन स्पेस और बेहतर सेफ्टी मिल सकती है.

फीचर्स और डिजाइन में क्या होगा खास ?

Mahindra B07 में मॉडर्न डिजाइन और कई नए फीचर्स दिए जा सकते हैं. इसमें प्रोजेक्टर हेडलैंप, सी-शेप एलईडी डीआरएल और सी-शेप टेल लैंप मिल सकते हैं. SUV में 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम और 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जा सकता है. इसके अलावा पैनोरमिक सनरूफ, 19 इंच अलॉय व्हील, एंबिएंट लाइट, 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, पावर्ड टेलगेट और ड्राइवर मेमोरी सीट जैसे फीचर्स भी मिल सकते हैं. इसमें हरमन कार्डन का साउंड सिस्टम, डॉल्बी एटमॉस, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कार प्ले, ओटीए अपडेट और कनेक्टेड कार फीचर्स दिए जा सकते हैं. सुरक्षा और आराम के लिए इसमें क्रूज कंट्रोल, ड्यूल जोन एसी, ऑटो हेडलैंप और ऑटो वाइपर जैसे फीचर्स भी हो सकते हैं.

कितनी हो सकती है रेंज?

हालांकि कंपनी ने अभी बैटरी और रेंज की जानकारी नहीं दी है, लेकिन उम्मीद है कि इसमें 100 kWh की बड़ी बैटरी दी जा सकती है. अगर ऐसा होता है तो फुल चार्ज के बाद यह SUV लगभग 700 से 800 किलोमीटर तक चल सकती है. यह रेंज इसे लंबी दूरी के लिए बेहतर विकल्प बना सकती है. रिपोर्ट्स के अनुसार Mahindra B07 को भारत में साल 2027 तक लॉन्च किया जा सकता है. हालांकि कंपनी ने अभी इसकी आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की है.

