500 KM से ज्यादा रियल वर्ल्ड रेंज, Honda की पहली इलेक्ट्रिक कार टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट

इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बढ़ती मांग को देखते हुए अब बड़ी ऑटो कंपनियां अपने नए EV मॉडल लॉन्च करने की तैयारी में हैं. इसी कड़ी में Honda भी अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV Honda 0 Alpha को भारतीय बाजार में उतारने की तैयारी कर रही है. कंपनी इस नई इलेक्ट्रिक कार की देश के अलग-अलग हिस्सों में लगातार टेस्टिंग कर रही है.

इस SUV का प्रोटोटाइप मनाली की सड़कों पर देखा गया, जहां पहली बार इसके इंटीरियर की कई अहम जानकारियां सामने आईं. Honda 0 Alpha को साल 2027 में लॉन्च किया जा सकता है. यह कार होंडा की नई 'Thin, Light and Wise' डिजाइन फिलॉसफी पर आधारित होगी, जिसमें ज्यादा स्पेस, बेहतर एफिशिएंसी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर खास ध्यान दिया गया है.

Honda की इस EV का किससे होगा मुकाबला?

Honda इस इलेक्ट्रिक SUV का निर्माण भारत में ही करेगी. इससे न केवल लोगों को फायदा मिलेगा, बल्कि कंपनी इसे दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट करेगी. भारतीय बाजार में इसका मुकाबला Hyundai Creta EV, Maruti eVitara और इस सेगमेंट की दूसरी प्रीमियम इलेक्ट्रिक गाड़ियों से होगा. होंडा भारत को अपनी ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल रणनीति का अहम हिस्सा मानती है और कंपनी 2030 तक कई नए इलेक्ट्रिक मॉडल लॉन्च करने की योजना पर काम कर रही है.

Honda 0 Alpha का डिजाइन काफी मॉडर्न और आकर्षक होगा. इसका लुक Honda के 0 Alpha कॉन्सेप्ट मॉडल पर बेस्ड है. SUV का बॉक्सी और सीधा डिजाइन इसे दमदार रोड प्रेजेंस देगा. सामने की तरफ बॉक्सी LED हेडलाइट्स, बीच में इल्यूमिनेटेड Honda लोगो और एक स्लिम ब्लैक पैनल देखने को मिलेगा, जो इसे प्रीमियम लुक देता है. पीछे की तरफ वर्टिकल LED टेललाइट्स और साफ-सुथरा टेलगेट डिजाइन मिलेगा. इसकी ऊंची रूफलाइन और बड़ा ग्लास एरिया केबिन को ज्यादा खुला और आरामदायक बनाएंगे.

होंडा की इलेक्ट्रिक कार के फीचर्स

Honda 0 Alpha का केबिन बेहद मॉडर्न और टेक्नोलॉजी से भरपूर होगा. कार के डैशबोर्ड पर बड़ा फ्री-स्टैंडिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जो मौजूदा Honda कारों की तुलना में काफी बड़ा होगा. इसके साथ पूरी तरह डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया जाएगा, जिससे ड्राइविंग से जुड़ी सभी जरूरी डिटेल्स आसानी से दिखाई देगी.

SUV में नया मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, जिस पर कई कंट्रोल बटन दिए जाएंगे. इसके अलावा रिजनरेटिव ब्रेकिंग को कंट्रोल करने के लिए पैडल शिफ्टर्स, फिजिकल क्लाइमेट कंट्रोल बटन, ऑटो-डिमिंग IRVM और प्रीमियम क्वालिटी के मैटेरियल्स के इस्तेमाल से केबिन को लग्जरी फील देने की कोशिश की जाएगी. ये फ्रंट-व्हील ड्राइव सिंगल मोटर EV होगी. बैटरी 50-75 kWh की होने की उम्मीद है, जो 500 किलोमीटर से ज्यादा रियल-वर्ल्ड रेंज दे सकती है.

नई Honda 0 Alpha में कई मॉडर्न फीचर्स मिलने की उम्मीद है. इसमें वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, इन-बिल्ट नेविगेशन सिस्टम और EV से जुड़े कई स्मार्ट फीचर्स दिए जा सकते हैं. इनमें बैटरी की लाइव मॉनिटरिंग, नजदीकी चार्जिंग स्टेशन की जानकारी और चार्जिंग स्टेटस जैसी सुविधाएं शामिल होंगी. कंपनी इसमें नया और आसान यूजर इंटरफेस भी दे सकती है, जिससे कार चलाने का एक्सपीरियंस और बेहतर होगा.

यह भी पढ़ें:-

पावर और नॉर्मल पेट्रोल में क्या है फर्क? पुरानी कार मालिक जरूर जान लें ये बात