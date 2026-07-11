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हिंदी न्यूज़ऑटोCarसिर्फ कम टायर प्रेशर से हर साल 4,500 करोड़ रुपये का फ्यूल हो रहा बर्बाद, जानिए कैसे?

सिर्फ कम टायर प्रेशर से हर साल 4,500 करोड़ रुपये का फ्यूल हो रहा बर्बाद, जानिए कैसे?

Low Tyre Pressure Fuel Loss: टायरों में कम हवा के कारण भारत में हर साल 4,500 करोड़ रुपये का पेट्रोल बर्बाद हो रहा है. जानिए एटीएमए की इस रिपोर्ट का पूरा सच और माइलेज बचाने के आसान उपाय.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 11 Jul 2026 08:24 AM (IST)
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Low Tyre Pressure Fuel Loss: अगर आप भी डेली अपनी कार से सफर करते हैं और सोचते हैं कि आपकी कार माइलेज क्यों कम दे रही है. तो आपको बता दें कि आपकी कार माइलेज कम केवल इंजन की कंडीशन पर नहीं बल्कि उसके टायरों में भरी हवा पर भी निर्भर करता है. ऐसा देखा जाता है कि भारत में अक्सर लोग टायरों में हवा चेक कराने को बहुत छोटा और मामूली काम समझते हैं. लेकिन ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा किया है.

आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक गाड़ियों के टायर में कम हवा होने की वजह से देश में हर साल 4500 करोड़ रुपये से ज्यादा का पेट्रोल बर्बाद हो रहा है. तो चलिए जानतें हैं पूरी खबर क्या है?

42 करोड़ लीटर पेट्रोल हो रहा है बर्बाद 

बता दें कि, एटीएमए की तकनीकी शाखा आईटीटीएसी द्वारा देश भर में 1.3 लाख से अधिक वाहनों के टायरों की जांच के बाद खुलासा किया है. सर्वे के मुताबिक भारत में करीब 32% गाड़ियां ऐसी हैं जो अपनी तय सीमा से 20% कम हवा पर चल रही हैं. वहीं 21% गाड़ियां 10 से 20% कम प्रेशर पर दौड़ रही हैं. देश में सालाना पेट्रोल की खपत लगभग 56.77 अरब लीटर है. टायरों में हवा कम होने के कारण गाड़ियों को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है जिससे हर साल लगभग 42.57 करोड़ लीटर पेट्रोल नुकसान हो रहा है.

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इतना घट जाता है माइलेज

इस रिपोर्ट में वैज्ञानिक और अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों का हवाला देते हुए रिपोर्ट में बताया गया है कि टायर प्रेशर में सिर्फ 1 पीएसआई की गिरावट आने से गाड़ी की ईंधन दक्षता यानी माइलेज लगभग 0.2 प्रतिशत तक कम हो जाती है. भारतीय सड़कों पर चलने वाले वाहनों की इस लापरवाही के कारण कुल मिलाकर देश के वाहनों की कुल ईंधन दक्षता में 0.75% की कमी आ रही है. 

सबसे बड़ी बात यह है कि 4500 करोड़ रुपये के नुकसान का यह अनुमान सिर्फ पेट्रोल गाड़ियों का है इसमें डीजल, सीएनजी या एलपीजी वाले वाहन शामिल नहीं हैं.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 11 Jul 2026 08:24 AM (IST)
Tags :
Low Tyre Pressure Fuel Loss Atma Tyre Survey 2026 Tyre Pressure Mileage Drop Petrol Wastage In India
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