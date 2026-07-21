नए कलर और शानदार लुक के साथ आई Suzuki Hayabusa, जानिए बाइक की खासियत

दुनियाभर में सुपरबाइक्स के शौकीनों के लिए Suzuki Hayabusa की एक अलग ही पहचान है. अपनी तेज रफ्तार, दमदार परफॉर्मेंस और आइकॉनिक डिजाइन के चलते यह बाइक सालों से लोगों की पसंद बनी हुई है. अब कंपनी ने 2027 Suzuki Hayabusa से पर्दा उठा दिया है. इस बार बाइक में सबसे बड़ा बदलाव इसके नए कलर ऑप्शन और अपडेटेड कॉस्मेटिक डिजाइन के रूप में देखने को मिला है. कंपनी ने इसकी परफॉर्मेंस और मैकेनिकल सेटअप में कोई बदलाव नहीं किया है.

नई Hayabusa को पहले से ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए Suzuki ने इसमें नए कलर का इस्तेमाल किया है. बाइक दो नए स्टैंडर्ड कलर ऑप्शन के साथ आएगी, जबकि एक खास स्पेशल एडिशन भी पेश किया गया है.इस स्पेशल एडिशन में एक्सक्लूसिव बैजिंग, नया फ्यूल टैंक एम्ब्लम, ब्लैक फिनिश एग्जॉस्ट एंड कैप और बॉडी कलर से मेल खाता सोलो सीट काउल दिया गया है.इन बदलावों की वजह से बाइक पहले से ज्यादा प्रीमियम और स्पोर्टी दिखाई देती है.

Hayabusa का पावरट्रेन और फीचर्स

मैकेनिकल तौर पर 2027 Hayabusa पहले जैसी ही है. इसमें वही 1,340cc इन-लाइन 4-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन मिलता है, जो करीब 190 bhp की पावर और 150 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इंजन के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है, जो हाईवे और लंबी दूरी की राइडिंग के दौरान शानदार परफॉर्मेंस देता है. कंपनी ने इंजन, सस्पेंशन और चेसिस में कोई बदलाव नहीं किया है, क्योंकि मौजूदा सेटअप पहले से ही अपनी पावर और भरोसेमंद परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है.

फीचर्स की बात करें तो Hayabusa पहले की तरह मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स से लैस है.इसमें Suzuki Intelligent Ride System (SIRS) दिया गया है, जिसके तहत कई एडवांस राइडिंग फीचर्स मिलते हैं.इसके अलावा अलग-अलग राइडिंग मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल, लॉन्च कंट्रोल, क्रूज़ कंट्रोल, बाय-डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर, इंजन ब्रेक कंट्रोल और कॉर्नरिंग ABS जैसे फीचर्स भी बाइक को सेफ और आसान बनाते हैं. यही वजह है कि यह सिर्फ तेज रफ्तार ही नहीं, बल्कि बेहतर कंट्रोल और आरामदायक राइडिंग का फील भी देती है.

बाइक का डिजाइन और कीमत

डिजाइन की बात करें तो Hayabusa का आइकॉनिक एयरोडायनामिक बॉडी स्टाइल पहले की तरह बरकरार रखा गया है.कंपनी ने इसके मूल डिजाइन से छेड़छाड़ नहीं की है, क्योंकि यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है.नए रंग और छोटे-छोटे स्टाइलिंग अपडेट बाइक को फ्रेश लुक देते हैं, लेकिन इसकी पहचान को पूरी तरह बरकरार रखते हैं.

भारत में फिलहाल Suzuki Hayabusa की एक्स-शोरूम कीमत 18.05 लाख रुपये है.कंपनी ने अभी यह साफ नहीं किया है कि नए 2027 मॉडल और नए कलर ऑप्शन भारतीय बाजार में कब मौजूद होंगे.हालांकि, उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में इन्हें भारत में भी लॉन्च किया जाएगा.

यह भी पढ़ें:- Ather ला रहा अपना सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, Hero करने जा रही 1000 करोड़ का निवेश