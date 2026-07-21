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हिंदी न्यूज़ऑटोE20 पेट्रोल से गाड़ी को नुकसान या सिर्फ अफवाह? सरकार ने संसद में दिया जवाब

E20 पेट्रोल से गाड़ी को नुकसान या सिर्फ अफवाह? सरकार ने संसद में दिया जवाब

Government Statement on E20: क्या E20 पेट्रोल से खराब हो रहे हैं गाड़ियों के इंजन? सरकार ने संसद में दिया जवाब. जानें E20 फ्यूल का सच.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 21 Jul 2026 04:56 PM (IST)
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Government Statement on E20: भारत में इन दिनों E20 पेट्रोल को लेकर वाहन चालकों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं और अफवाहें चल रही है. एथेनॉल को लेकर सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि इस फ्यूल के इस्तेमाल से गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं और माइलेज कम हो रहा है. 

इस बीच पूरे विवाद और लोगों की चिंताओं को देखते हुए अब खुद केंद्र सरकार ने संसद में इस बार बयान दिया है. राज्यसभा में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने बताया है कि क्या सच में E20 पेट्रोल से गाड़ियों को नुकसान पहुंच रहा है या फिर यह महज एक सोशल मीडिया की अफवाह है. चलिए जानतें हैं सरकार ने क्या बताया है.

संसद में सरकार ने जवाब

बता दें कि, संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में E20 पेट्रोल से इंजनों के खराब होने को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने दिया. उन्होंने साफ शब्दों में स्पष्ट किया कि E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से वाहनों के इंजनों को नुकसान पहुंचने या उनके पार्ट्स खराब होने का अब तक कोई भी प्रमाणित मामला सामने नहीं आया है. 

वहीं, सरकार के पास ऑटोमोबाइल कंपनियों, ऑटो एसोसिएशनों या ग्राहक संगठनों की तरफ से व्यापक स्तर पर इंजन फेल होने या कलपुर्जों के जंग खाने से जुड़ी कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं हुई है.

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अबतक 23 करोड़ गाड़ियों पर हो चुका है टेस्ट 

आपको यह भी बता दें कि, सरकार ने अपने इस दावे को मजबूत वैज्ञानिक परीक्षणों और फील्ड डेटा के आधार पर जवाब दिया है. मंत्री ने बताया कि देश भर में इस समय 20 करोड़ से अधिक दो-पहिया वाहन और 3 करोड़ से ज्यादा पेट्रोल कारें E20 और इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पर आराम से चल रही हैं. 

इनमें कई पुरानी गाड़ियां भी शामिल हैं जो मूल रूप से E20 सर्टिफाइड नहीं थीं. इसके अलावा, प्रमुख वाहन निर्माताओं के सर्विस डेटा और प्रयोगशाला जांचों में भी पाया गया है कि E20 पेट्रोल से इंजन के मेटल या प्लास्टिक पार्ट्स पर कोई खास प्रतिकूल असर नहीं पड़ता है.

सरकार ने माना सुरक्षित है फ्यूल

एथेनॉल पर सरकार ने साफ कर दिया है कि मीडिया और सोशल मीडिया पर उड़ रही इंजन फेल होने की खबरें सिर्फ वैज्ञानिक आधार से परे अफवाहें हैं. एआरएआई और प्रमुख लैब्स द्वारा किए गए लंबे टेक्निकल वैलिडेशन के बाद ही इस फ्यूल को बाजार में लाया गया है. 

लेकिन कुछ पुरानी गाड़ियों में इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से माइलेज में 3 से 5 फीसदी तक की मामूली कमी दर्ज की जा सकती है. लेकिन इससे इंजन के अचानक बंद होने या पूरी तरह खराब होने जैसी कोई समस्या पैदा नहीं होती है. यानी वाहन चालक बिना किसी डर के इस फ्यूल का इस्तेमाल कर सकते हैं.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 21 Jul 2026 04:56 PM (IST)
Tags :
E20 Petrol Engine Damage Controversy Truth Government Statement In Parliament E20 Fuel E20 Petrol Safe For Legacy Vehicles Ethanol Blending Impact On Car Engine Mileage
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