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हिंदी न्यूज़ऑटोRange Rover Sport SV भारत में लॉन्च, जानिए कितनी दमदार है ये लग्जरी SUV

Range Rover Sport SV भारत में लॉन्च, जानिए कितनी दमदार है ये लग्जरी SUV

नई Range Rover Sport SV लग्जरी SUV सेगमेंट में शानदार एंट्री मानी जा रही है. दमदार इंजन, प्रीमियम फीचर्स और शानदार डिजाइन इसे बेहद खास बनाते हैं. आइए इसके परफॉर्मेंस के बारे में जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 12 May 2026 04:48 PM (IST)
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भारत में लग्जरी SUV का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है. इसी को ध्यान में रखते हुए Range Rover ने अपनी नई Sport SV SUV को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है. यह SUV शानदार डिजाइन, प्रीमियम फीचर्स और बेहद दमदार इंजन के साथ आई है. कंपनी ने इसे Range Rover Sport के लिमिटेड एडिशन SV Edition 2 के नीचे रखा है. नई Sport SV उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर लाई गई है, जो लग्जरी के साथ हाई परफॉर्मेंस भी चाहते हैं.

शानदार डिजाइन और प्रीमियम फीचर्स से लैस

नई Range Rover Sport SV का लुक बेहद अट्रैक्टिव और स्पोर्टी रखा गया है. SUV में स्टाइलिश LED हेडलाइट्स, LED DRLs और LED टेल लाइट्स दिए गए हैं, जो इसे शानदार रोड प्रजेंस देते हैं. इसके साथ 22 इंच के बड़े अलॉय व्हील्स और ब्लैक रूफ SUV को और ज्यादा प्रीमियम बनाते हैं. कंपनी ने इसमें पैनोरमिक सनरूफ भी दिया है, जिससे केबिन ज्यादा लग्जरी महसूस होता है. अंदर की तरफ प्रीमियम लेदरेट सीट्स और Meridian ऑडियो सिस्टम मिलता है, जो शानदार म्यूजिक एक्सपीरियंस देता है. SUV में फ्लश डोर हैंडल और पांच एक्सटीरियर कलर ऑप्शन भी दिए गए हैं.

दमदार V8 इंजन देगा सुपरकार जैसा एक्सपीरियंस

Range Rover Sport SV में बेहद पावरफुल V8 माइल्ड हाइब्रिड इंजन दिया गया है. यह इंजन 467 किलोवाट की ताकत और 750Nm का टॉर्क पैदा करता है. यही वजह है कि यह लग्जरी SUV सिर्फ 3.8 सेकेंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है. इतनी तेज स्पीड और शानदार परफॉर्मेंस इसे अपने सेगमेंट की सबसे दमदार SUVs में शामिल करती है. कंपनी ने इसमें हाई परफॉर्मेंस के साथ बेहतर ड्राइविंग कंट्रोल पर भी खास ध्यान दिया है.

कीमत और डिलीवरी की जानकारी

Range Rover Sport SV को भारत में 2.05 करोड़ रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया गया है. कंपनी ने इसकी बुकिंग शुरू कर दी है. वहीं इसकी डिलीवरी अगस्त 2026 से शुरू होने की उम्मीद है. ये SUV उन लोगों के लिए शानदार विकल्प बन सकती है, जो लग्जरी, स्पीड और एडवांस टेक्नोलॉजी का बेहतरीन कॉम्बिनेशन चाहते हैं.

ये भी पढ़ें: Skoda Kodiaq की कीमतों में कटौती, अब और भी शानदार बनी प्रीमियम SUV, जानें 3 खास बातें

Published at : 12 May 2026 04:48 PM (IST)
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