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हिंदी न्यूज़ऑटोप्रीमियम vs नॉर्मल: आपकी कार के लिए कौन सा पेट्रोल रहेगा सही? मिनटों में समझें अंतर

प्रीमियम vs नॉर्मल: आपकी कार के लिए कौन सा पेट्रोल रहेगा सही? मिनटों में समझें अंतर

20 मार्च 2026 से तेल कंपनियों ने प्रीमियम पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए हैं. इसकी कीमत करीब 2 से 2.3 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ी है. रिपोर्ट के अनुसार, नई कीमतें शुक्रवार सुबह 6 बजे से पूरे देश में लागू हो गई हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 23 Mar 2026 08:22 AM (IST)
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भारत में पेट्रोल की कीमत बदलने के बाद प्रीमियम और नॉर्मल पेट्रोल का फर्क और साफ दिखने लगा है. खासकर जब XP95 और पावर जैसे प्रीमियम पेट्रोल महंगे हुए, तब लोग सोचने लगे कि दोनों में क्या अंतर है और कौन सा बेहतर है. दरअसल, प्रीमियम पेट्रोल थोड़ा बेहतर क्वालिटी का होता है और इससे इंजन स्मूद चलता है. वहीं नॉर्मल पेट्रोल आम गाड़ियों के लिए ठीक रहता है और सस्ता भी होता है. इसलिए ज्यादा लोग नॉर्मल पेट्रोल ही इस्तेमाल करते हैं.

ऑक्टेन नंबर क्या होता है और क्यों जरूरी है

पेट्रोल के बीच सबसे बड़ा अंतर उसका ऑक्टेन नंबर होता है. ऑक्टेन नंबर यह बताता है कि पेट्रोल इंजन के अंदर जलते समय “नॉकिंग” यानी खटखट की आवाज को कितना रोक सकता है. अगर ऑक्टेन नंबर ज्यादा होता है, तो पेट्रोल ज्यादा दबाव में भी सही तरीके से जलता है और इंजन को नुकसान नहीं पहुंचाता. यह खासतौर पर उन गाड़ियों के लिए जरूरी होता है जिनमें हाई परफॉर्मेंस या टर्बो इंजन होता है. नॉर्मल पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर लगभग 91 होता है, जबकि प्रीमियम पेट्रोल 95 या उससे ज्यादा ऑक्टेन वाला होता है. यही वजह है कि प्रीमियम पेट्रोल इंजन को ज्यादा स्मूद और बेहतर परफॉर्मेंस देता है.

परफॉर्मेंस और माइलेज में फर्क पड़ता है?

कई लोगों को लगता है कि प्रीमियम पेट्रोल डालने से हर गाड़ी की परफॉर्मेंस और माइलेज बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा हर बार सही नहीं होता. अगर आपकी गाड़ी सामान्य इंजन वाली है, तो उसमें प्रीमियम पेट्रोल डालने से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन अगर आपकी कार में टर्बो इंजन या हाई परफॉर्मेंस इंजन है, तो प्रीमियम पेट्रोल से बेहतर पिकअप, स्मूद ड्राइव और कम नॉकिंग मिलती है. इससे इंजन की लाइफ भी बेहतर रह सकती है. माइलेज की बात करें तो कुछ मामलों में हल्का फर्क पड़ सकता है, लेकिन यह पूरी तरह गाड़ी और ड्राइविंग स्टाइल पर निर्भर करता है.

भारत में पेट्रोल के प्रकार

भारत में मुख्य रूप से चार तरह के पेट्रोल मिलते हैं. सबसे आम है रेगुलर पेट्रोल, जो ज्यादातर गाड़ियों के लिए सही रहता है और सस्ता भी होता है. इसके बाद एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल आता है, जो थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस देता है. फिर आता है प्रीमियम पेट्रोल जैसे XP95, जो हाई परफॉर्मेंस गाड़ियों के लिए बेहतर होता है. सबसे ऊपर XP100 जैसे हाई ऑक्टेन पेट्रोल आते हैं, जो लग्जरी और बहुत पावरफुल कारों के लिए बनाए जाते हैं.

आपकी गाड़ी के लिए कौन सा पेट्रोल सही रहेगा?

बता दें कि सही पेट्रोल का चुनाव आपकी गाड़ी के इंजन पर निर्भर करता है. अगर आपकी कार सामान्य है और कंपनी ने खास तौर पर प्रीमियम पेट्रोल नहीं बताया है, तो नॉर्मल पेट्रोल ही सबसे सही रहेगा. लेकिन अगर आपकी गाड़ी में टर्बो इंजन है या कंपनी ने हाई ऑक्टेन फ्यूल की सलाह दी है, तो प्रीमियम पेट्रोल इस्तेमाल करना बेहतर होगा.

ये भी पढ़ें: Mahindra Thar Facelift 2026: टेस्टिंग के दौरान दिखी नई SUV, Roxx जैसा है दमदार लुक, जानें क्या होगा नया

Published at : 23 Mar 2026 08:22 AM (IST)
Tags :
Premium Vs Normal Petrol Octane Number Explained Best Fuel For Car India XP95 Vs Normal Petrol
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