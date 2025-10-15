हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोMINI ने भारत में लॉन्च की अब तक की सबसे पावरफुल SUV, गाड़ी की बुकिंग शुरू, जानें कीमत

MINI ने भारत में लॉन्च की अब तक की सबसे पावरफुल SUV, गाड़ी की बुकिंग शुरू, जानें कीमत

मिनी ने भारत में अपनी सबसे ताकतवर परफॉर्मेंस एसयूवी John Cooper Works Countryman लॉन्च की है. इस SUV में 2.0L टर्बो इंजन है जो 300 BHP पावर की पावर देता है. आइए डिटेल्स जानते हैं.

By : सोमनाथ चटर्जी | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 15 Oct 2025 12:03 PM (IST)
MINI ने भारत में अपनी अब तक की सबसे दमदार और डायनामिक SUV John Cooper Works Countryman (JCW) लॉन्च कर दी है. ये मॉडल Countryman का हाई-परफॉर्मेंस वर्जन है, जिसे 64.9 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर पेश किया गया है. नई MINI JCW लग्जरी, रेसिंग डीएनए और प्रीमियम डिजाइन का बेहतर कॉम्बिनेशन पेश करती है, जो इसे ब्रांड की सबसे खास SUV बनाता है. आइए इसके फीचर्स पर नजर डालते हैं.

  • MINI Countryman JCW में 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है , जिसे खास तौर पर परफॉर्मेंस के लिए ट्यून किया गया है. ये इंजन 300 बीएचपी की पावर और 400 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है. SUV सिर्फ 5.4 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है, जो इसे MINI के अब तक के सबसे तेज मॉडलों में से एक बनाती है. इसमें ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) सिस्टम दिया गया है, जो हर तरह की सड़क पर बेहतरीन ग्रिप और कंट्रोल देता है. इसके साथ 7-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ड्राइविंग को बेहद स्मूद और स्पोर्टी बनाता है.

डिजाइन

  • नई MINI Countryman JCW का डिजाइन पुराने MINI लुक को बरकरार रखते हुए और भी एग्रेसिव और स्पोर्टी बनाया गया है. इसका फ्रंट ब्लैक-आउट ग्रिल और रेड एक्सेंट्स के साथ आता है, जो इसे दमदार लुक देते हैं. इसके अलावा नए अलॉय व्हील्स और रेड डेकल्स इसे बेहद एथलेटिक और रेस-रेडी लुक देते हैं. कुल मिलाकर, JCW का डिजाइन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक Countryman की तुलना में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और डायनामिक है.

इंटीरियरजरी और टेक्नोलॉजी का बेहतरीन मेल

  • कंट्रीमैन JCW का केबिन पूरी तरह से स्पोर्टी और प्रीमियम फील देता है. इंटीरियर में ब्लैक-रेड थीम दी गई है, जो परफॉर्मेंस और लग्जरी दोनों का बैलेंस्ड बनाए रखती है. SUV में बड़ा OLED टचस्क्रीन डिस्प्ले, इलेक्ट्रिक सीट्स, प्रीमियम लेदर अपहोल्स्ट्री, पैनोरमिक सनरूफ, हेड्स-अप डिस्प्ले (HUD) और हाई-क्वालिटी साउंड सिस्टम दिए गए हैं. डैशबोर्ड का डिजाइन मिनिमलिस्टिक है, लेकिन हर डिटेल में स्पोर्टी करैक्टर की झलक साफ दिखाई देती है.

JCW बनाम स्टैंडर्ड Countryman

  • जहां स्टैंडर्ड Countryman अब इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के साथ आती है, वहीं JCW वर्जन को खासतौर पर पेट्रोल टर्बो इंजन के साथ डिजाइन किया गया है ताकि परफॉर्मेंस को और उपर ले जाया जा सके.
    JCW में सस्पेंशन, एक्सेलेरेशन और स्टेयरिंग रेस्पॉन्स को परफॉर्मेंस के हिसाब से ट्यून किया गया है, जिससे ये SUV ड्राइविंग डायनामिक्स के मामले में कहीं आगे है. ये न केवल तेज है बल्कि हैंडलिंग और कंट्रोल में भी बेहद सटीक है.

कीमत और वैल्यू

  • 64.9 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर MINI Countryman JCW भारतीय बाजार में एक प्रीमियम परफॉर्मेंस SUV के रूप में उतारी गई है. भले ही कीमत थोड़ी ज्यादा लगे, लेकिन इस रेंज में इतनी स्पोर्टी, कॉम्पैक्ट और लग्जरी परफॉर्मेंस SUV वर्तमान में कोई और नहीं है. ये SUV उन ड्राइविंग उत्साहियों के लिए परफेक्ट है, जो रफ्तार, हैंडलिंग और लग्जरी -तीनों का कॉम्बिनेशन एक साथ चाहते हैं.

ये भी पढ़ें: Hero HF Deluxe या Honda Shine, जीएसटी कट के बाद कौन-सी बाइक मिल रही सस्ती? जानें डिटेल्स

Published at : 15 Oct 2025 12:03 PM (IST)
