हिंदी न्यूज़ऑटोHero HF Deluxe या Honda Shine, जीएसटी कट के बाद कौन-सी बाइक मिल रही सस्ती? जानें डिटेल्स

Hero HF Deluxe या Honda Shine, जीएसटी कट के बाद कौन-सी बाइक मिल रही सस्ती? जानें डिटेल्स

Hero HF Deluxe vs Honda Shine: जीएसटी कटौती के बाद अगर आप हीरो एचएफ डीलक्स और होंडा शाइन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहां हम आपको दोनों बाइक्स की डिटेल्स बताने जा रहे हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 15 Oct 2025 10:42 AM (IST)
Preferred Sources

जीएसटी कटौती के बाद अब टू-व्हीलर्स खरीदना पहले से ज्यादा सस्ता हो गया है. नए जीएसटी रेट के तहत 350cc से कम इंजन वाली बाइक्स पर जीएसटी दर 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दी गई है. ऐसे में अब मिडिल क्लास के लिए मोटरसाइकिल खरीदना ज्यादा आसान हो गया है.

अगर आप इस फेस्टिव सीजन कोई किफायती बाइक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहां हम आपको Hero HF Deluxe और Honda Shine 100 के बारे में बताने जा रहे हैं. जीएसटी कटौती के बाद दोनों बाइक्स सस्ती हो गई हैं. आइए इन दोनों बाइक की कीमत, इंजन, माइलेज और फीचर्स के बारे में जान लेते हैं. 

Hero HF Deluxe vs Honda Shine 

जीएसटी कटौती के बाद Hero HF Deluxe की एक्स-शोरूम कीमत 55 हजार 992 से शुरू होती है. वहीं होंडा शाइन की बात करें तो इसकी एक्स-शोरूम कीमत Standard Variant के लिए 63 हजार 525 रुपये से शुरू है.वहीं Honda Shine के DX वैरिएंट के लिए यह कीमत 69 हजार 534 रुपये एक्स-शोरूम है. ऐसे में हीरो एचएफ डीलक्स, होंडा शाइन से करीब 5 हजार 500 रुपये सस्ती है. 

Hero HF Deluxe और Honda Shine का पावरट्रेन 

Hero HF Deluxe में 97.2cc इंजन दिया गया है, जो 7.91 बीएचपी पावर और 8.05 एनएम टॉर्क जनरेट करता है. ये बाइक करीब 70 किमी/लीटर तक का माइलेज देती है. इस बाइक में i3S (Idle Stop-Start) टेक्नोलॉजी दी गई है, जो फ्यूल बचाने में मदद करती है. 165mm ग्राउंड क्लीयरेंस और कम्फर्टेबल सीटिंग के साथ, ये बाइक हीरो की परफॉर्मेंस चाहने वालों के लिए एक बेहतर विकल्प है.

वहीं Honda Shine की बात की जाए तो इस बाइक में 98.98cc इंजन दिया गया है, जो 7.38 बीएचपी पावर और 8.05 एनएम टॉर्क जेनरेट करता है. ये बाइक 55–60 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देती है. इसमें कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम (CBS), एनालॉग मीटर और 9 लीटर फ्यूल टैंक जैसे फीचर्स शामिल हैं. 168mm ग्राउंड क्लीयरेंस और 786mm सीट हाइट इसे शहर और गांव दोनों इलाकों के लिए बेहतर बनाते हैं.

इलेक्ट्रिक व्हीकल पर यूपी में नया नियम लागू! अब इन गाड़ियों को नहीं मिलेगी सब्सिडी 

Published at : 15 Oct 2025 10:42 AM (IST)
Hero HF Deluxe Honda Shine 100 GST Reforms 2025 Hero HF Deluxe Vs Honda Shine
