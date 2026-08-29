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हिंदी न्यूज़ऑटो600 KM से ज्यादा रेंज और 2 सेकंड में 100 की स्पीड, भारत आ रही ये EV

600 KM से ज्यादा रेंज और 2 सेकंड में 100 की स्पीड, भारत आ रही ये EV

इस इलेक्ट्रिक SUV की एक खास टेक्नोलॉजी ऑप्शनल वायरलेस चार्जिंग है. Porsche के मुताबिक, Cayenne Electric में घर पर 11kW तक की इंडक्टिव वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन दिया गया है.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 29 Aug 2026 01:01 PM (IST)
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लग्जरी कार पसंद करने वाले ग्राहकों के लिए Porsche एक बड़ा इलेक्ट्रिक मॉडल लाने जा रही है. कंपनी अपनी मशहूर Cayenne SUV का इलेक्ट्रिक वर्जन Porsche Cayenne Electric भारत में 30 सितंबर 2026 को लॉन्च करने वाली है. यह SUV सिर्फ लग्जरी और प्रीमियम फीचर्स के लिए ही खास नहीं है, बल्कि इसकी दमदार परफॉर्मेंस भी इसे दूसरी इलेक्ट्रिक SUVs से अलग बनाती है. रिपोर्ट के मुताबिक, इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 1.76 करोड़ रुपये होगी.

गाड़ी की पावर और स्पीड

  • Porsche Cayenne Electric में 113kWh का बड़ा बैटरी पैक दिया गया है. इसमें ऑल-व्हील ड्राइव यानी AWD सिस्टम मिलता है. कंपनी की आधिकारिक जानकारी के अनुसार स्टैंडर्ड Cayenne Electric की WLTP रेंज 576 से 643 किलोमीटर तक है. वहीं Cayenne Turbo Electric की WLTP रेंज 564 से 624 किलोमीटर तक है. इसका मतलब है कि बैटरी को एक बार चार्ज करने पर ड्राइविंग कंडीशन के हिसाब से लंबी दूरी तय की जा सकती है.

600 KM से ज्यादा रेंज और 2 सेकंड में 100 की स्पीड, भारत आ रही ये EV

  • Cayenne Electric का सबसे ज्यादा पावरफुल वर्जन Cayenne Turbo Electric है. इसमें Launch Control के साथ 1,156 PS तक की ओवरबूस्ट पावर मिलती है और यह सिर्फ 2.5 सेकेंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है. इसकी टॉप स्पीड 260 किलोमीटर प्रति घंटा है. दूसरी तरफ, स्टैंडर्ड Cayenne Electric 442 PS तक की ओवरबूस्ट पावर के साथ 4.8 सेकेंड में 0-100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ती है.

गाड़ी की चार्जिंग

  • Porsche Cayenne Electric में 800-वोल्ट चार्जिंग आर्किटेक्चर दिया गया है. कंपनी के अनुसार, यह 390kW तक की DC चार्जिंग पावर सपोर्ट कर सकती है और खास परिस्थितियों में 400kW तक भी पहुंच सकती है. अधिकतम चार्जिंग क्षमता और सही परिस्थितियों में 10 से 80 प्रतिशत तक बैटरी चार्ज करने में करीब 16 मिनट लग सकते हैं. हालांकि, यह समय उपयुक्त हाई-पावर चार्जिंग स्टेशन और बैटरी तापमान जैसी परिस्थितियों पर निर्भर करता है.

वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन

  • इस इलेक्ट्रिक SUV की एक खास टेक्नोलॉजी ऑप्शनल वायरलेस चार्जिंग है. Porsche के मुताबिक, Cayenne Electric में घर पर 11kW तक की इंडक्टिव वायरलेस चार्जिंग का विकल्प दिया गया है. यानी ग्राहक के लिए कार को चार्ज करना और ज्यादा सुविधाजनक हो सकता है.

600 KM से ज्यादा रेंज और 2 सेकंड में 100 की स्पीड, भारत आ रही ये EV

  • Cayenne Electric का केबिन भी काफी प्रीमियम बनाया गया है. इसमें डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले के साथ 14.5 इंच की कर्व्ड इंफोटेनमेंट स्क्रीन दी गई है. इसके अलावा फ्रंट पैसेंजर के लिए वैकल्पिक 14.9 इंच डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ और ऑगमेंटेड रियलिटी हेड-अप डिस्प्ले जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसमें 90 लीटर का फ्रंक और करीब 781 लीटर का मुख्य बूट स्पेस भी दिया गया है.
  • Porsche Cayenne Electric में आरामदायक राइड के लिए अडैप्टिव एयर सस्पेंशन स्टैंडर्ड तौर पर दिया गया है. इससे खराब सड़कों पर आराम बेहतर करने के साथ-साथ तेज रफ्तार पर SUV की स्थिरता को भी बेहतर बनाए रखने में मदद मिलती है. कंपनी Cayenne Electric को सिर्फ शहर में चलाने वाली लग्जरी EV के तौर पर नहीं, बल्कि लंबी दूरी और ऑफ-रोड इस्तेमाल को ध्यान में रखकर भी तैयार कर रही है.

भारत में कितनी होगी कीमत?

  • भारत में Porsche Cayenne Electric की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 1.76 करोड़ रुपये बताई गई है. हालांकि, Porsche की भारत वेबसाइट पर मौजूदा कॉन्फिगरेटर में Cayenne Electric की कीमत 1.7727 करोड़ रुपये से और Cayenne Turbo Electric की कीमत 2.2751 करोड़ रुपये से दिखाई जा रही है. इसलिए वास्तविक लॉन्च प्राइस वेरिएंट और उपलब्ध कॉन्फिगरेशन के आधार पर अलग हो सकती है.
  • Porsche Cayenne Electric भारत के लग्जरी इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में एक बेहद दमदार मॉडल बनने वाली है. लंबी रेंज, 800-वोल्ट फास्ट चार्जिंग, प्रीमियम इंटीरियर और खास तौर पर Turbo Electric वर्जन की 2.5 सेकेंड की 0-100kmph स्पीड इसे काफी खास बनाती है. 30 सितंबर 2026 को भारत में इसकी एंट्री के साथ लग्जरी EV बाजार में मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प होने की उम्मीद है.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 29 Aug 2026 01:01 PM (IST)
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