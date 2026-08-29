दुनिया की सबसे लंबी रेंज वाली EV कौन-सी है? चुटकियों में होगी चार्ज

इलेक्ट्रिक कार खरीदने वाले ग्राहकों के लिए सबसे बड़ी चिंता आमतौर पर रेंज और चार्जिंग टाइम को लेकर रहती है. लोग ऐसी EV चाहते हैं जो एक बार चार्ज करने पर लंबी दूरी तय करे और बैटरी खत्म होने पर उसे दोबारा चार्ज करने में ज्यादा समय न लगे.

इसी बीच चीन की कंपनी BYD ने एक ऐसी इलेक्ट्रिक सेडान पेश की है, जो इन दोनों मामलों में काफी खास है. कंपनी की Denza Z9S को एक बार फुल चार्ज करने पर 1,100 किलोमीटर तक चलने का दावा किया गया है. इतना ही नहीं इसकी बैटरी को सिर्फ कुछ मिनट में काफी हद तक चार्ज किया जा सकता है.

कितनी है गाड़ी की कीमत?

Denza Z9S एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक सेडान है, जिसे चीन में पेश किया गया है. इसकी शुरुआती कीमत करीब 47,100 डॉलर यानी लगभग 40 लाख रुपये बताई गई है. इस कीमत के साथ कार की लंबी रेंज और तेज चार्जिंग इसकी सबसे बड़ी खूबियों में शामिल हैं.

इस कार की सबसे बड़ी खासियत इसकी चार्जिंग स्पीड है. BYD ने इसमें अपनी Blade Battery तकनीक का इस्तेमाल किया है. कंपनी के मुताबिक, Denza Z9S की बैटरी को सिर्फ 5 मिनट में 10% से 70% तक चार्ज किया जा सकता है.

10% से 97% तक चार्ज होने में करीब 9 मिनट का समय लग सकता है. यानी लंबी यात्रा के दौरान अगर बैटरी कम हो जाती है, तो थोड़ी देर चार्जिंग करके कार को काफी दूरी तक चलाया जा सकता है.

Denza Z9S को तीन अलग-अलग वेरिएंट में पेश किया गया है और इनकी रेंज भी अलग-अलग है. बेस वेरिएंट की रेंज करीब 780 किलोमीटर बताई गई है. इसके बाद दूसरे वेरिएंट की रेंज करीब 920 किलोमीटर है, जबकि टॉप वेरिएंट एक बार चार्ज करने पर 1,100 किलोमीटर तक चलने का दावा करता है.

रेंज को लेकर एक जरूरी बात

यहां यह समझना जरूरी है कि 780, 920 और 1,100 किलोमीटर के ये आंकड़े चीन के CLTC टेस्टिंग सिस्टम पर आधारित हैं. CLTC टेस्ट में वास्तविक सड़क और रोजाना ड्राइविंग की तुलना में ज्यादा रेंज मिल सकती है. इसलिए असल जिंदगी में कार की रेंज इन आंकड़ों से कम हो सकती है. रिपोर्ट के मुताबिक, अगर Denza Z9S को अमेरिकी EPA टेस्टिंग मानक के अनुसार आंका जाए तो इसकी रेंज करीब 772 किलोमीटर हो सकती है.

लंबी रेंज वाली इलेक्ट्रिक कारों की बात करें तो अमेरिका की Lucid Air Grand Touring भी इस मामले में काफी आगे है. इसकी EPA रेंज करीब 824 किलोमीटर बताई गई है. Denza Z9S की 1,100 किलोमीटर की दावा की गई रेंज इससे ज्यादा है, लेकिन दोनों कारों के आंकड़े अलग-अलग टेस्टिंग सिस्टम पर आधारित हैं. इसलिए इनकी रेंज की सीधी तुलना करना सही नहीं होगा.

इलेक्ट्रिक कारों के लिए क्यों खास है Denza Z9S?

Denza Z9S की खासियत सिर्फ इसकी लंबी रेंज नहीं है, बल्कि इसकी तेज चार्जिंग तकनीक भी है. आमतौर पर इलेक्ट्रिक कारों को चार्ज करने में काफी समय लग सकता है, खासकर लंबी दूरी की यात्रा के दौरान. लेकिन अगर किसी EV की बैटरी कुछ ही मिनटों में 60-70% या उससे ज्यादा चार्ज हो जाए, तो चार्जिंग स्टेशन पर रुकने का समय काफी कम किया जा सकता है. इससे लंबी दूरी की यात्रा में इलेक्ट्रिक कारों को इस्तेमाल करना ज्यादा सुविधाजनक हो सकता है.

फिलहाल Denza Z9S को चीन में पेश किए जाने की जानकारी दी गई है. भारत में इसकी लॉन्चिंग को लेकर कोई पक्की जानकारी नहीं दी गई है. इसलिए फिलहाल भारतीय बाजार में इसकी कीमत या लॉन्च डेट के बारे में कोई निश्चित दावा करना सही नहीं होगा.

BYD Denza Z9S लंबी रेंज और तेज चार्जिंग के चलते इलेक्ट्रिक कारों की दुनिया में एक खास मॉडल बनकर सामने आई है. कंपनी का दावा है कि इसका टॉप वेरिएंट एक बार चार्ज होने पर 1,100 किलोमीटर तक चल सकता है और बैटरी को करीब 9 मिनट में 10% से 97% तक चार्ज किया जा सकता है. हालांकि, वास्तविक रेंज ड्राइविंग स्टाइल, मौसम, सड़क और ट्रैफिक जैसी परिस्थितियों पर निर्भर करेगी.

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