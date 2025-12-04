December 2025 Cold Moon: गुरुवार 4 दिसंबर 2025 का दिन आज दुनियाभर के लोगों के लिए खास रहने वाला है. हिंदू धर्म में आज मार्गशीर्ष पूर्णिमा और अन्नपूर्णा जयंती का पर्व मनाया जा रहा है. वहीं खगोलीय दृष्टि से भी आज की पूर्णिमा महत्वपूर्ण मानी जा रही है. क्योंकि आज साल की आखिरी पूर्णिमा पर आसमान में अद्भुत सुपरमून (Supermoon) का नजारा देखा जाएगा. आज का चांद अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक चमकीला और बड़ा दिखाई देगा, जिसे कोल्ड मून का नाम दिया जा रहा है.

साल 2025 का अंतिम सुपरमून आज

सुपरमून के अद्भुत चांद को देखने के लिए दुनियाभर के लोग लालायित रहते हैं. खगोल वैज्ञानिकों के अनुसार, चंद्रमा जब अपनी कक्षा से में पृथ्वी के सबसे करीब होता है, तो इसे पेरीज कहा जाता है. इस समय अगर पूर्णिमा रहे तो चांद अन्य दिनों की तुलना में थोड़ा बड़ा और चमकीला नजर आता है. इसे ही सुपरमून कहा जाता है. हालांकि सालभर में 3 से 4 बार सुपरमून आमतौर पर दिख जाते हैं. 4 दिसंबर को आज साल 2025 का आखिरी सुपरमून देखा जाएगा. इसके बाद आप 2026 में सुपरमून को देख पाएंगे (Purnima Full Moon in India).

भारत में कब देखा जाएगा सुपरमून (December 2025 Supermoon Time in India)

4 दिसंबर को चांद दोपहर और शाम से उदय होना शुरू हो जाएगा. लंदन, एडिनबर्ग, बेलफास्ट, कार्डिक जैसे देशों में भी सुपरमून देखा जाएगा. बात करें भारत की तो, यहां सूर्यास्त के बाद ही आसमान में चांद दिखना शुरू हो जाएगा. आप रातभर आसमान में चांद को सबसे चमकीला अवस्था में देख पाएंगे. यानी आप पूरी रात सुपरमून को देख सकते हैं. हालांकि जिन क्षेत्रों में बारिश, धुंध या अधिक कोहरा रहेगा वहां सुपरमून की दृश्यता कम भी हो सकती है.

क्यों कहा जा रहा कोल्ड मून (Cold Moon)

आपने ब्लू मून, सुपर मून, हार्वेस्ट मून, स्ट्रॉबेरी मून, पिंक मून और ब्लड मून जैसे कई नाम सुने होंगे, जिसमें कोल्ड मून भी एक है जोकि दिसंबर के महीने की पूर्णिमा को देखा जाता है. यदि कोल्ड मून के पूरे साइंस को समझे तो, यह शब्द अमेरिकी और यूरोपीय घटनाओं से लिया गया है. कोल्ड मून को ‘लॉन्ग नाइट मून’ भी कहा जाता है, जोकि दिसंबर महीने में रात की लंबाई को दर्शाता है.

कोल्ड मून ऐसी खगोलीय घटना है जिसमें चांद करीब 99.5 प्रतिशत दिखाई दे सकता है. दिसंबर ठंड का महीना होता है और दिन जल्दी ढल जाता है. इस महीने अधिकांश 15-16 घंटे अंधेरा रहता है. इसलिए भी इसे लॉन्ग नाइट मून भी कहा जाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.