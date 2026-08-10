सस्ती मिल रही Hyundai Creta, खरीदने से पहले ये डील जानना जरूरी

अगर आप अगस्त 2026 में Hyundai Creta खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो यह आपके लिए अच्छी खबर हो सकती है. कंपनी ने इस महीने Creta के कुछ पेट्रोल और Creta N Line वेरिएंट्स पर 1 लाख रुपये तक के डिस्काउंट देने का ऐलान किया है. आपके लिए यह जानना जरूरी है कि हर Creta पर पूरे 1 लाख रुपये का फायदा नहीं मिलेगा.वेरिएंट, पेट्रोल या डीजल इंजन, एक्सचेंज और स्क्रैपेज जैसी शर्तों के आधार पर ऑफर अलग-अलग हैं.

Hyundai Creta पर कितना मिल रहा फायदा?

अगस्त 2026 में Creta के चुनिंदा पेट्रोल वेरिएंट्स और Creta N Line पर 1 लाख रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं. वहीं पेट्रोल IVT वेरिएंट पर यह फायदा 90 हजार रुपये तक है. बेस E पेट्रोल वेरिएंट पर 85 हजार रुपये तक का फायदा मिल रहा है. सबसे खास बात यह है कि Creta के डीजल वेरिएंट पर ऑफर काफी कम है और यहां सिर्फ 10 हजार रुपये तक का फायदा दिया जा रहा है.

ग्राहकों को समझना जरूरी है कि 1 लाख रुपये का फायदा सीधे कार की कीमत से घटने वाला कैश डिस्काउंट नहीं है. इसमें कैश या कस्टमर बेनिफिट के साथ एक्सचेंज या स्क्रैपेज इंसेंटिव और कुछ एक्स्ट्रा बोनस शामिल हो सकते हैं. आपको कितना फायदा मिलेगा, यह आपके वेरिएंट, शहर, डीलर के पास मौजूद स्टॉक और पुरानी कार एक्सचेंज की स्थिति पर निर्भर करेगा. इसलिए कार खरीदने से पहले डीलर से ऑफर का पूरा ब्रेकअप जरूर मांगना चाहिए.

Creta के ज्यादातर पेट्रोल वेरिएंट्स, खासकर IVT को छोड़कर और Creta N Line पर 1 लाख रुपये तक का पैकेज मिल रहा है. Creta का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 1.5 लीटर का है, जिसे मैनुअल और IVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ खरीदा जा सकता है.वहीं Creta N Line में 1.5 लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसके साथ मैनुअल और डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन है.

डीजल क्रेटा पर कितना ऑफर?

अगर आप डीजल Creta खरीदना चाहते हैं तो ऑफर काफी कम है. कंपनी डीजल वेरिएंट पर 10 हजार रुपये तक का फायदा दे रही है. यानी चुनिंदा पेट्रोल वेरिएंट पर मिलने वाले 1 लाख रुपये के फायदे और डीजल मॉडल के ऑफर में 90 हजार रुपये तक का अंतर है. हालांकि ज्यादा किलोमीटर चलाने वाले ग्राहकों के लिए डीजल अभी भी बेहतर माइलेज और ज्यादा लो-एंड टॉर्क के चलते जरूरी हो सकता है.

Hyundai Creta और Creta N Line की एक्स-शोरूम कीमत करीब 10.91 लाख रुपये से 19.95 लाख रुपये के बीच है. अगस्त का ऑफर इस कीमत में सीधे कटौती नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि मिलने वाला फायदा ग्राहक और डीलर की शर्तों के हिसाब से बदल सकता है. इसके साथ ही स्टॉक और कार के मैन्युफैक्चरिंग मंथ को भी खरीदने से पहले चेक करना जरूरी है.

खास बात यह है कि यह ऑफर ऐसे समय आया है जब जुलाई में Creta की बिक्री काफी मजबूत रही. जुलाई 2026 में Hyundai ने 18,088 Creta यूनिट्स डिस्पैच कीं, जो पूरे कैलेंडर ईयर में अब तक की सबसे ज्यादा मंथली सेल थी. जून में यह आंकड़ा सिर्फ 7,168 यूनिट था. जून में सप्लायर की फैक्ट्री में आग लगने से प्रोडक्शन प्रभावित हुआ था, जिसके बाद जुलाई में प्रोडक्शन और बिक्री दोनों में अच्छी रिकवरी देखने को मिली.

अभी गाड़ी खरीदना कितनी समझदारी?

ऐसे में कहा जा सकता है कि अगस्त में Creta खरीदने वालों के लिए पेट्रोल वेरिएंट पर मिलने वाला ऑफर ज्यादा आकर्षक है. लेकिन 1 लाख रुपये के फायदे को देखकर तुरंत बुकिंग करने की बजाय यह देखना जरूरी है कि आपके मामले में इसमें कितना कैश बेनिफिट, कितना एक्सचेंज/स्क्रैपेज फायदा और कौन-कौन से दूसरे बोनस शामिल हैं.

वहीं डीजल Creta पर केवल 10 हजार रुपये का फायदा मिल रहा है, इसलिए पेट्रोल और डीजल के बीच फैसला करते समय शुरुआती कीमत, माइलेज और आपकी ड्राइविंग को ध्यान में रखना बेहतर रहेगा.

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