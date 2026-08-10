मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोसस्ती मिल रही Hyundai Creta, खरीदने से पहले ये डील जानना जरूरी

सस्ती मिल रही Hyundai Creta, खरीदने से पहले ये डील जानना जरूरी

Hyundai Creta: यह ऑफर ऐसे समय आया है जब जुलाई में Creta की बिक्री काफी मजबूत रही. जुलाई 2026 में Hyundai ने 18,088 यूनिट्स डिस्पैच कीं, जो पूरे कैलेंडर ईयर में अब तक की सबसे ज्यादा मंथली सेल थी.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 10 Aug 2026 01:52 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आप अगस्त 2026 में Hyundai Creta खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो यह आपके लिए अच्छी खबर हो सकती है. कंपनी ने इस महीने Creta के कुछ पेट्रोल और Creta N Line वेरिएंट्स पर 1 लाख रुपये तक के डिस्काउंट देने का ऐलान किया है. आपके लिए यह जानना जरूरी है कि हर Creta पर पूरे 1 लाख रुपये का फायदा नहीं मिलेगा.वेरिएंट, पेट्रोल या डीजल इंजन, एक्सचेंज और स्क्रैपेज जैसी शर्तों के आधार पर ऑफर अलग-अलग हैं.

Hyundai Creta पर कितना मिल रहा फायदा?

  • अगस्त 2026 में Creta के चुनिंदा पेट्रोल वेरिएंट्स और Creta N Line पर 1 लाख रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं. वहीं पेट्रोल IVT वेरिएंट पर यह फायदा 90 हजार रुपये तक है. बेस E पेट्रोल वेरिएंट पर 85 हजार रुपये तक का फायदा मिल रहा है. सबसे खास बात यह है कि Creta के डीजल वेरिएंट पर ऑफर काफी कम है और यहां सिर्फ 10 हजार रुपये तक का फायदा दिया जा रहा है.

सस्ती मिल रही Hyundai Creta, खरीदने से पहले ये डील जानना जरूरी

  • ग्राहकों को समझना जरूरी है कि 1 लाख रुपये का फायदा सीधे कार की कीमत से घटने वाला कैश डिस्काउंट नहीं है. इसमें कैश या कस्टमर बेनिफिट के साथ एक्सचेंज या स्क्रैपेज इंसेंटिव और कुछ एक्स्ट्रा बोनस शामिल हो सकते हैं. आपको कितना फायदा मिलेगा, यह आपके वेरिएंट, शहर, डीलर के पास मौजूद स्टॉक और पुरानी कार एक्सचेंज की स्थिति पर निर्भर करेगा. इसलिए कार खरीदने से पहले डीलर से ऑफर का पूरा ब्रेकअप जरूर मांगना चाहिए.
  • Creta के ज्यादातर पेट्रोल वेरिएंट्स, खासकर IVT को छोड़कर और Creta N Line पर 1 लाख रुपये तक का पैकेज मिल रहा है. Creta का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 1.5 लीटर का है, जिसे मैनुअल और IVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ खरीदा जा सकता है.वहीं Creta N Line में 1.5 लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसके साथ मैनुअल और डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन है.

डीजल क्रेटा पर कितना ऑफर?

  • अगर आप डीजल Creta खरीदना चाहते हैं तो ऑफर काफी कम है. कंपनी डीजल वेरिएंट पर 10 हजार रुपये तक का फायदा दे रही है. यानी चुनिंदा पेट्रोल वेरिएंट पर मिलने वाले 1 लाख रुपये के फायदे और डीजल मॉडल के ऑफर में 90 हजार रुपये तक का अंतर है. हालांकि ज्यादा किलोमीटर चलाने वाले ग्राहकों के लिए डीजल अभी भी बेहतर माइलेज और ज्यादा लो-एंड टॉर्क के चलते जरूरी हो सकता है.
  • Hyundai Creta और Creta N Line की एक्स-शोरूम कीमत करीब 10.91 लाख रुपये से 19.95 लाख रुपये के बीच है. अगस्त का ऑफर इस कीमत में सीधे कटौती नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि मिलने वाला फायदा ग्राहक और डीलर की शर्तों के हिसाब से बदल सकता है. इसके साथ ही स्टॉक और कार के मैन्युफैक्चरिंग मंथ को भी खरीदने से पहले चेक करना जरूरी है.

सस्ती मिल रही Hyundai Creta, खरीदने से पहले ये डील जानना जरूरी

  • खास बात यह है कि यह ऑफर ऐसे समय आया है जब जुलाई में Creta की बिक्री काफी मजबूत रही. जुलाई 2026 में Hyundai ने 18,088 Creta यूनिट्स डिस्पैच कीं, जो पूरे कैलेंडर ईयर में अब तक की सबसे ज्यादा मंथली सेल थी. जून में यह आंकड़ा सिर्फ 7,168 यूनिट था. जून में सप्लायर की फैक्ट्री में आग लगने से प्रोडक्शन प्रभावित हुआ था, जिसके बाद जुलाई में प्रोडक्शन और बिक्री दोनों में अच्छी रिकवरी देखने को मिली.

अभी गाड़ी खरीदना कितनी समझदारी?

ऐसे में कहा जा सकता है कि अगस्त में Creta खरीदने वालों के लिए पेट्रोल वेरिएंट पर मिलने वाला ऑफर ज्यादा आकर्षक है. लेकिन 1 लाख रुपये के फायदे को देखकर तुरंत बुकिंग करने की बजाय यह देखना जरूरी है कि आपके मामले में इसमें कितना कैश बेनिफिट, कितना एक्सचेंज/स्क्रैपेज फायदा और कौन-कौन से दूसरे बोनस शामिल हैं.

वहीं डीजल Creta पर केवल 10 हजार रुपये का फायदा मिल रहा है, इसलिए पेट्रोल और डीजल के बीच फैसला करते समय शुरुआती कीमत, माइलेज और आपकी ड्राइविंग को ध्यान में रखना बेहतर रहेगा.

यह भी पढ़ें:-

E20 के बीच डीजल कारों पर बढ़ा फोकस, जानें Venue Diesel खरीदना कितना सही? 

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
Read More
Published at : 10 Aug 2026 01:52 PM (IST)
Tags :
Hyundai Creta Auto News Hyundai Creta Price Hyundai Motors
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
सस्ती मिल रही Hyundai Creta, खरीदने से पहले ये डील जानना जरूरी
सस्ती मिल रही Hyundai Creta, खरीदने से पहले ये डील जानना जरूरी
ऑटो
कितने रुपये की EMI पर घर ला सकते हैं Brezza facelift? जानें हिसाब
कितने रुपये की EMI पर घर ला सकते हैं Brezza facelift? जानें हिसाब
ऑटो
E20 के बीच डीजल कारों पर बढ़ा फोकस, जानें Venue Diesel खरीदना कितना सही?
E20 के बीच डीजल कारों पर बढ़ा फोकस, जानें Venue Diesel खरीदना कितना सही?
ऑटो
Ethanol ब्लेंडिंग के बाद पेट्रोल कारों से खफा हुए लोग! क्या कहते हैं आंकड़ें?
Ethanol ब्लेंडिंग के बाद पेट्रोल कारों से खफा हुए लोग! क्या कहते हैं आंकड़ें?
Advertisement

वीडियोज

Kanwar Yatra 2026: बुर्के में कांवड़, मुस्लिम महिला और हिंदू पति! नोटिस के बाद भी नहीं रुकी तमन्ना !
Assam Flood Crisis: असम में बाढ़ का तांडव, 98 मौतें, समय रैनाने भेजे 10 लाख, अब CM वापस लेंगे FIR?
Sansani: बेवफा बीवी की तेजाबी साजिश
Romana Isar Khan | Janhit: मीटिंग-मीटिंग की 'सेटिंग' से संदेह बढ़ा? | Jharkhand Student Protest
Bareilly Ke Bacchan: 😯Sangam की बल्लेबाज़ी और ससुर की गेंदबाजी, पहली गेंद पर टूटा बैट छूटी हंसी #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गुरमीत राम रहीम केस: सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, 'हम जानते हैं कि राज्य सरकार...'
गुरमीत राम रहीम केस: सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, 'हम जानते हैं कि राज्य सरकार...'
महाराष्ट्र
'आओ न डरो मत, राहुल गांधी बस थोड़ी सी धुलाई करेंगे', संजय राउत ने PM मोदी पर साधा निशाना
'आओ न डरो मत, राहुल गांधी बस थोड़ी सी धुलाई करेंगे', संजय राउत ने PM मोदी पर साधा निशाना
क्रिकेट
श्रीलंका में 12 खिलाड़ी करेंगे डेब्यू, ये गजब का फैक्ट आपके होश उड़ा देगा
श्रीलंका में 12 खिलाड़ी करेंगे डेब्यू, ये गजब का फैक्ट आपके होश उड़ा देगा
बॉलीवुड
AR Rahmaan के बेटे ए आर अमीन की गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट, बाल-बाल बची जान
ए आर रहमान के बेटे ए आर अमीन की गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट, बाल-बाल बची जान
इंडिया
कर्नाटक कैबिनेट पर बवाल, संकट में डीके शिवकुमार फिर करेंगे फेरबदल?
कर्नाटक कैबिनेट पर बवाल, संकट में डीके शिवकुमार फिर करेंगे फेरबदल?
इंडिया
'पाकिस्तानी ने कहा नरेंद्र नाम से नफरत', बॉक्सर की बात सुन हंस पड़े PM मोदी
'पाकिस्तानी ने कहा नरेंद्र नाम से नफरत', बॉक्सर की बात सुन हंस पड़े PM मोदी
रिलेशनशिप
Relationship Possessiveness: रिश्ता होते ही क्यों पजेसिव हो जाती हैं लड़कियां, समझिए इसका साइंस
रिश्ता होते ही क्यों पजेसिव हो जाती हैं लड़कियां, समझिए इसका साइंस
एग्रीकल्चर
How to Control Brinjal Pests: बैंगन में कीड़े लग रहे हैं? घर पर ही बनाएं इसकी दवा
बैंगन में कीड़े लग रहे हैं? घर पर ही बनाएं इसकी दवा
ABP NEWS
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
ABP NEWS
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
ABP NEWS
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
ABP NEWS
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
ABP NEWS
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
Embed widget