कितने रुपये की EMI पर घर ला सकते हैं Brezza facelift? जानें हिसाब

अगर आप फैमिली के लिए एक ऐसी SUV खरीदना चाहते हैं, जो प्रीमियम दिखने के साथ ही बजट में भी फिट हो जाए तो Maruti Brezza एक बेहतर ऑप्शन हो सकती है. नई Brezza फेसलिफ्ट को 7.40 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत के साथ पेश किया गया है.

अगर आपके पास कार खरीदने के लिए फुल पेमेंट नहीं है तो इसे लोन पर भी खरीदा जा सकता है. आप करीब 2 लाख रुपये की डाउन पेमेंट देकर Brezza के बेस मॉडल को घर ला सकते हैं. इसके बाद बाकी रकम को EMI के जरिए चुकाना होगा.

कितनी है गाड़ी की कीमत?

नई Maruti Brezza के बेस वेरिएंट LXi की एक्स-शोरूम कीमत 7.40 लाख रुपये है. हालांकि कार खरीदते समय केवल एक्स-शोरूम कीमत ही नहीं चुकानी होती. इसमें RTO, रोड टैक्स, इंश्योरेंस और दूसरे जरूरी चार्ज भी जुड़ते हैं.

इन सभी खर्चों को जोड़ने के बाद Brezza की ऑन-रोड कीमत अलग-अलग शहरों में करीब 8.40 लाख रुपये से 8.60 लाख रुपये के आसपास हो सकती है. अगर आप Brezza खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो अपने बजट में करीब 8.5 लाख रुपये की ऑन-रोड कीमत को ध्यान में रख सकते हैं. हालांकि आपके शहर, इंश्योरेंस और दूसरे चार्ज के हिसाब से कीमत कुछ कम या ज्यादा हो सकती है.





अगर नई Brezza की ऑन-रोड कीमत करीब 8.50 लाख रुपये है और आप शुरुआत में 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट देते हैं तो ऐसे में आपको 6.50 लाख रुपये का कार लोन लेना होगा. इसी रकम को आधार बनाकर EMI का हिसाब बताया गया है. कार लोन की ब्याज दर बैंक और ग्राहक की प्रोफाइल के हिसाब से अलग हो सकती है.

हर महीने कितनी EMI देनी होगी?

अगर आप 6.50 लाख रुपये का कार लोन 9 फीसदी सालाना ब्याज दर पर 5 साल यानी 60 महीने के लिए लेते हैं तो हर महीने करीब 13,490 रुपये की EMI बनती है. इसका मतलब है कि 2 लाख रुपये की डाउन पेमेंट के बाद आपको अगले 5 साल तक हर महीने करीब 13.50 हजार रुपये बैंक को देने होंगे. यह ऑप्शन उन लोगों के लिए ठीक हो सकता है, जो हर महीने करीब 13 से 14 हजार रुपये की EMI आसानी से चुका सकते हैं और लोन को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहते.

अगर आपको 13,490 रुपये की मंथली EMI ज्यादा लगती है तो लोन टाइम बढ़ाकर 7 साल किया जा सकता है. इसी 6.50 लाख रुपये के लोन को 9 फीसदी ब्याज दर पर 7 साल के लिए लेने पर EMI करीब 10,450 रुपये रह जाती है. यहां एक बात ध्यान रखना जरूरी है कि लोन का टाइम जितना लंबा होगा, पूरे लोन के दौरान ब्याज के रूप में चुकाई जाने वाली कुल रकम भी बढ़ सकती है.

अगर आप इस उदाहरण के हिसाब से Brezza खरीदते हैं तो शुरुआत में करीब 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट के लिए रखने होंगे. इसके बाद करीब 6.50 लाख रुपये बैंक से लोन लिया जाएगा. 5 साल का ऑप्शन चुनने पर करीब 13,490 रुपये की EMI और 7 साल का ऑप्शन चुनने पर करीब 10,450 रुपये की EMI हो सकती है.

टॉप वेरिएंट्स के लिए बढ़ जाएगी कीमत

Brezza का बेस LXi वेरिएंट सबसे कम कीमत में मौजूद है, लेकिन अगर आप ज्यादा फीचर्स वाला वेरिएंट लेना चाहते हैं तो बजट बढ़ेगा. टर्बो-पेट्रोल, ऑटोमैटिक CNG जैसे ऑप्शन्स की तरफ जाने पर ऑन-रोड बजट करीब 10 लाख से 15 लाख रुपये तक पहुंच सकता है.

ऐसे में डाउन पेमेंट और EMI दोनों बढ़ सकते हैं. ऐसे में अगर आपका बजट सीमित है और आप कम EMI रखना चाहते हैं तो बेस मॉडल के साथ फाइनेंस प्लान ज्यादा किफायती पड़ सकता है. वहीं ज्यादा फीचर्स और बेहतर वेरिएंट चाहिए तो खरीदने से पहले अपनी मंथली इनकम और EMI पर भी जरूर ध्यान में रखना चाहिए.

कार लोन लेते समय केवल कम EMI देखकर फैसला नहीं करना चाहिए. कम EMI पाने के लिए अगर लोन टाइम बहुत लंबा कर दिया जाता है तो कुल ब्याज का खर्च बढ़ सकता है. इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से ऐसी अवधि चुनना बेहतर है जिसमें EMI भी आसानी से चुकाई जा सके और कुल ब्याज भी बहुत ज्यादा न हो.

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