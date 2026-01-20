Tata Sierra खरीदने से पहले जान लीजिए ये सीक्रेट प्लान, नहीं तो हो सकता है बड़ा नुकसान

जब Tata Motors ने नई Tata Sierra को भारतीय बाजार में लॉन्च किया, तो साफ हो गया कि कंपनी मिड-साइज SUV सेगमेंट में बड़ा दांव खेलने आई है. Curvv से जो काम अधूरा रह गया था, उसे Sierra के जरिए पूरा करने की कोशिश की जा रही है. 11.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत, दमदार डिजाइन और प्रीमियम फील की वजह से Tata Sierra को बाजार में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. लेकिन इस SUV के साथ Tata का एक ऐसा सीक्रेट प्लान भी है, जिसे जान लेना आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है.

स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड वारंटी

Tata Sierra के साथ कंपनी 3 साल या 1,00,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी देती है, जो इस सेगमेंट में अच्छी मानी जाती है. इसके अलावा ग्राहक चाहें तो एक्सटेंडेड वारंटी लेकर इस सुरक्षा को और बढ़ा सकते हैं. Tata Motors की एक्सटेंडेड वारंटी की शुरुआती कीमत करीब 20,000 रुपये है, हालांकि यह इंजन और गियरबॉक्स के हिसाब से बदलती रहती है. लंबे समय तक गाड़ी रखने वालों के लिए यह एक स्मार्ट डिसीजन साबित हो सकता है.

कब लेना होगा फायदा और कब लगेगा सरचार्ज?

Tata Motors ने एक्सटेंडेड वारंटी लेने के लिए साफ नियम तय किए हैं. अगर आप गाड़ी खरीदने के 90 दिनों के अंदर एक्सटेंडेड वारंटी ले लेते हैं, तो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा. लेकिन 90 से 180 दिन के बीच वारंटी लेने पर 10% सरचार्ज देना पड़ेगा. वहीं 180 दिन के बाद एक्सटेंडेड वारंटी लेने पर 20% तक ज्यादा रकम चुकानी होगी. यानी जितना जल्दी फैसला करेंगे, उतना ज्यादा फायदा मिलेगा.

एक्सटेंडेड वारंटी प्लान्स और कीमत

Tata Sierra के लिए दो तरह के एक्सटेंडेड वारंटी प्लान उपलब्ध हैं. 1 साल या 1,00,000 किलोमीटर वाला प्लान NA पेट्रोल MT के लिए करीब 20,220 रुपये से शुरू होता है और डीजल AT के लिए लगभग 24,400 रुपये तक जाता है. वहीं 2 साल या 1,25,000 किलोमीटर वाला प्लान थोड़ा महंगा है, जिसकी कीमत 25,000 रुपये से लेकर 34,000 रुपये से ज्यादा तक जाती है. यह प्लान उन लोगों के लिए बेहतर है, जो Sierra को लंबे समय तक चलाने का इरादा रखते हैं.

क्या एक्सटेंडेड वारंटी लेना सही फैसला है?

आज की गाड़ियां भले ही ज्यादा भरोसेमंद हो गई हों, लेकिन एक्सटेंडेड वारंटी लेने से बड़े रिपेयर खर्चों की चिंता काफी हद तक खत्म हो जाती है. खासकर Tata Sierra जैसी नई SUV के साथ यह वारंटी ओनरशिप एक्सपीरियंस को ज्यादा बेहतर बना देती है.

