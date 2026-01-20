हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Citroen Basalt या Kia Sonet, फीचर्स के मामले में कौन-सी SUV है ज्यादा बेहतर? जानें अंतर

भारतीय बाजार में Citroen Basalt और Kia Sonet दोनों ही पावरफुल SUV हैं. आइए दोनों SUVs के फीचर्स, इंजन ऑप्शन, सेफ्टी स्पेसिफिकेशन और कीमत से जुड़ी पूरी डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 20 Jan 2026 10:47 AM (IST)
Preferred Sources

भारत में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट तेजी से पॉपुलर हो रहा है और इसी सेगमेंट में Citroen Basalt और Kia Sonet आमने-सामने हैं. Citroen Basalt एक कूपे-स्टाइल SUV है, जो अपने यूनिक डिजाइन और आरामदायक ड्राइव के लिए जानी जाती है. वहीं Kia Sonet पहले से ही इस सेगमेंट की मजबूत और भरोसेमंद SUV मानी जाती है. दोनों ही गाड़ियां अलग-अलग तरह के ग्राहकों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं, ऐसे में आइए जानते हैं कि फीचर्स के मामले में कौन-सी SUV ज्यादा दमदार है.

फीचर्स में किसका पलड़ा भारी?

  • Citroen Basalt में आराम और जरूरी टेक्नोलॉजी का अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है. इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, Android Auto और Apple CarPlay सपोर्ट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और आरामदायक सीटें मिलती हैं. इसका बूट स्पेस भी काफी बड़ा है, जिससे फैमिली ट्रिप और लॉन्ग ड्राइव आसान हो जाती है. ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल और रियर AC वेंट्स जैसी सुविधाएं इसे एक प्रैक्टिकल SUV बनाती हैं.

  • दूसरी ओर Kia Sonet फीचर्स के मामले में ज्यादा प्रीमियम फील होती है. इसमें वेंटिलेटेड सीट्स, सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग, प्रीमियम साउंड सिस्टम और कई स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं. रोजमर्रा के इस्तेमाल में ये फीचर्स Sonet को ज्यादा बेहतर बना देते हैं.

इंजन और ड्राइविंग एक्सपीरियंस

  • Citroen Basalt में पेट्रोल इंजन के विकल्प मिलते हैं, जो स्मूद ड्राइव और अच्छे माइलेज के लिए जाने जाते हैं. इसका सस्पेंशन काफी सॉफ्ट है, जिससे खराब सड़कों पर भी सफर आरामदायक रहता है. वहीं Kia Sonet इंजन ऑप्शन्स में आगे है. इसमें पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन मिलते हैं, साथ ही मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प भी मौजूद है. ज्यादा पावर और परफॉर्मेंस चाहने वालों के लिए Sonet बेहतर साबित होती है.

सेफ्टी 

  • Citroen Basalt में 6 एयरबैग्स और जरूरी सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं. Kia Sonet सेफ्टी के मामले में एक कदम आगे है, क्योंकि इसमें ADAS, 360-डिग्री कैमरा और ब्लाइंड व्यू मॉनिटर जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं. कीमत दोनों की लगभग बराबर है, लेकिन फीचर्स और सेफ्टी के कारण Kia Sonet ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगती है. अगर आप यूनिक डिजाइन और आरामदायक ड्राइव चाहते हैं तो Citroen Basalt एक अच्छा विकल्प है. लेकिन ज्यादा फीचर्स, इंजन ऑप्शन्स और सेफ्टी के लिए Kia Sonet ज्यादा दमदार SUV साबित होती है.

Published at : 20 Jan 2026 10:44 AM (IST)
Tags :
Citroen Basalt Citroen Basalt Vs Kia Sonet Compact SUV Comparison Kia Sonet Engine
