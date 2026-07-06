बारिश में कार का कौन-सा Drive Mode सबसे सुरक्षित? Eco, Normal या Sport

Best Drive Mode in Rain: बरसात के मौसम में तेज बारिश से मौसम तो सुहाना होता ही है लेकिन इन दिनों में अपनी कार से ड्राइव करने का मजा ही अलग है. लेकिन तेज बरसात में देखा जाता है रोड एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं. इस लिए मानसून के मौसम में गाड़ी को आराम से चलाना चाहिए.

हालांकि, आजकल की गाड़ियों में कई तरह के ड्राइव मोड आ गए हैं. जो की बरसात में भी आपकी ड्राइव सुरक्षित बना सकते हैं. इस लिए आज हम आपको इस खबर में बताएंगे कि बरसात के मौसम में ड्राइव करते समय आपके लिए सबसे सेफ मोड कौन सा हो सकता है.

स्पोर्ट मोड बन सकता है खतरा

बारिश के मौसम में देखा जाता है की सड़क पूरी तरह गीली होती है तो ऐसे में आपको अपनी कार का स्पोर्ट मोड बिल्कुल ऑन नहीं करना चाहिए. स्पोर्ट मोड में इंजन की पूरी पावर और पिकअप एक झटके में टायर तक पहुंचता है.

जिससे गाड़ी बहुत तेजी से भागती है. हालांकि, बारिश का मौसम नहीं है तो आप इस मोड का आनंद ले सकते हैं. लेकिन बारिश में ऐसा करने से टायर्स की ग्रिप कमजोर पड़ जाती है और गाड़ी के फिसलने का डर सबसे ज्यादा होता है. क्योंकि अचानक मिलने वाले तेज टॉर्क की वजह से आप गाड़ी पर से अपना कंट्रोल खो सकते हैं और कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है.

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क्या बारिश में ईको मोड है सही?

आपको बता दें कि ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि तेज बरसात में गाड़ी चलाने के लिए इको मोड सबसे बेहतरीन और सुरक्षित चॉइस है. इस मोड को वैसे तो माइलेज बढ़ाने के लिए बनाया गया है.

लेकिन बारिश में यह एक लाइफ सेवर की तरह काम करता है. इको मोड में एक्सीलेटर दबाने पर इंजन से पावर बहुत धीरे-धीरे और स्मूथ तरीके से पहियों को मिलती है. इससे पहिए सड़क पर अपनी पकड़ नहीं खोते और कीचड़ या पानी में भी गाड़ी के स्लिप होने का चांस बहुत कम हो जाता है.

नॉर्मल मोड का इस्तेमाल कब करें?

बता दें कि, अगर आपकी कार में इको मोड नहीं है या आप हाईवे पर हैं जहां बारिश हल्की हो चुकी है तो आप अपनी कार में दिए गए नॉर्मल मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं. यह मोड पावर और कंट्रोल के बीच एक बैलेंस बनाकर रखता है.

लेकिन अगर सड़क पर पानी ज्यादा भरा हुआ है तो नॉर्मल मोड में भी आपको अपनी स्पीड कम ही रखनी चाहिए. आजकल की कई प्रीमियम गाड़ियों में एक खास रेन या वेट मोड भी आता है. जो कंप्यूटर की मदद से टायर्स को फिसलने से रोकता है. अगर आपकी गाड़ी में ऐसा मोड है, तो बारिश में उसे ही चुनें यह सबसे सेफ माना जाता है.

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