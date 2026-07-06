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हिंदी न्यूज़ऑटोसिर्फ 10 लाख रुपये में Nissan भारत में लॉन्च कर सकती है दमदार Tekton, इस हफ्ते होगी लॉन्च

सिर्फ 10 लाख रुपये में Nissan भारत में लॉन्च कर सकती है दमदार Tekton, इस हफ्ते होगी लॉन्च

Nissan Tekton Launching: इस गाड़ी को कंपनी के नए डिजाइन लैंग्वेज के साथ तैयार किया गया है, जिसका फ्रंट लुक काफी बोल्ड और प्रीमियम होगा. इसमें LED हेडलाइट्स और मजबूत बंपर देखने को मिल सकते हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 06 Jul 2026 12:04 PM (IST)
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भारतीय मिड-साइज SUV सेगमेंट में कॉम्पीटिशन लगातार बढ़ता जा रहा है. इसी कड़ी में अब निसान अपनी नई SUV Nissan Tekton को पेश करने जा रही है. कंपनी इस हफ्ते 9 जुलाई को अपनी नई SUV से पर्दा उठा सकती है. लॉन्च के बाद इसका सीधा मुकाबला Hyundai Creta, Kia Seltos, Tata Sierra, Renault Duster, Skoda Kushaq और Volkswagen Taigun जैसी पॉपुलर गाड़ियों से होगा. यह SUV आकर्षक डिजाइन, मॉडर्न फीचर्स और दमदार इंजन ऑप्शन्स के साथ ग्राहकों को नया ऑप्शन दे सकती है. 

Nissan Tekton को कंपनी के नए डिजाइन लैंग्वेज के साथ तैयार किया गया है. इसका फ्रंट लुक काफी बोल्ड और प्रीमियम होगा, जिसमें बड़ी ग्रिल, आकर्षक LED DRLs, LED हेडलाइट्स और मजबूत बंपर देखने को मिल सकते हैं. इस SUV का डिजाइन काफी हद तक Nissan की फ्लैगशिप Patrol SUV पर बेस्ड बताया जा रहा है, इसलिए इसे Baby Patrol भी कहा जा रहा है. इसके अलावा गाड़ी में रूफ रेल्स, नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स और कनेक्टेड LED टेललाइट्स जैसी स्टाइलिंग भी मिल सकती है, जो इसे सड़क पर अलग पहचान देंगी.

कैसा है गाड़ी का इंटीरियर?

नई Nissan Tekton का इंटीरियर भी काफी प्रीमियम होने की उम्मीद है. इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पूरी तरह डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं. सेफ्टी के लिहाज से इसमें लेवल-2 ADAS, कई एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और अन्य एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिलने की उम्मीद है. यानी यह SUV टेक्नोलॉजी और सेफ्टी दोनों मामलों में काफी मजबूत हो सकती है.

गाड़ी का इंजन और कीमत

इंजन की बात करें तो Nissan Tekton को Renault Duster वाले प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा. इसमें 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है. बाद में कंपनी इसका हाइब्रिड वर्जन भी ला सकती है. इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल, ऑटोमैटिक और डुअल-क्लच ऑटोमैटिक (DCT) गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलने की उम्मीद है, जिससे ग्राहकों को अपनी जरूरत के हिसाब से ऑप्शन चुनने का मौका मिलेगा. 

कीमत की बात करें तो Nissan Tekton की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 10 से 11 लाख रुपये के आसपास हो सकती है. इस कीमत पर यह SUV सीधे तौर पर Hyundai Creta, Kia Seltos, Tata Sierra, Maruti Grand Vitara, Toyota Hyryder, MG Astor और अन्य मिड-साइज गाड़ियों को चुनौती देगी. अगर कंपनी इसे कम कीमत और अच्छे फीचर्स के साथ लॉन्च करती है, तो यह भारतीय बाजार में एक मजबूत ऑप्शन बन सकती है.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 06 Jul 2026 12:04 PM (IST)
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Auto News Nissan India Car News Nissan Tekton Nissan Tekton Launching
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