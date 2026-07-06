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रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स माफ होने के बाद अब Tata Nexon EV की क्या है कीमत? यहां जानें

Tata Nexon EV: इस गाड़ी की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 12.49 लाख रुपये है. ऐसे में अगर आप दिल्ली में इस गाड़ी को खरीदने जा रहे हैं तो न तो आपको रोड टैक्स देना होगा और न ही रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 06 Jul 2026 01:05 PM (IST)
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दिल्ली सरकार ने नई EV पॉलिसी लागू पेश की है, जिसे 1 जुलाई 2026 से लागू किया गया है. इस पॉलिसी के चलते अब 30 लाख रुपये तक की इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ कर दी गई है. ऐसे में अगर आप नई EV खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए मार्केट में कई ऑप्शन्स मौजूद हैं. इनमें से एक Tata Nexon EV भी है, जो भारतीय बाजार में काफी पॉपुलर है. 

Tata Nexon EV के बेस मॉडल की एक्स-शोरूम कीमत 12.49 लाख रुपये है. ऐसे में अगर आप दिल्ली में इस गाड़ी को खरीदने जा रहे हैं तो न तो आपको रोड टैक्स देना होगा और न ही कोई रजिस्ट्रेशन फीस. इस इलेक्ट्रिक कार के लिए आपको 55 हजार रुपये और दूसरे चार्जेस के लिए 12 हजार 490 रुपये देने होंगे. ऐसे में गाड़ी की ऑन-रोड कीमत आपको 13.17 लाख रुपये देनी होगी.  

कैसी है इस गाड़ी की पावर?

इस गाड़ी में आपको 46.08 kWh की बैटरी दी गई है, जो MIDC के मुताबिक, करीब 489 किलोमीटर तक की रेंज देने का दावा करती है. यह इलेक्ट्रिक कार 144 bhp की पावर और 215 Nm का टॉर्क जनरेट करती है. परफॉर्मेंस की बात करें तो यह सिर्फ 8.9 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है. इसके अलावा 7.2 kW AC होम चार्जर से इसे 10 से 100 फीसदी चार्ज होने में करीब 6 घंटे 36 मिनट लगते हैं, जबकि 60 kW DC फास्ट चार्जर से यह 40 मिनट में 10 से 80 प्रतिशत तक चार्ज हो जाती है.

Tata Nexon EV में V2V और V2L जैसे एडवांस फीचर्स भी मिलते हैं. इस ईवी का इंटीरियर भी काफी प्रीमियम है. गाड़ी में आपको 12.3 इंच का टचस्क्रीन सिस्टम, 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 360-डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जिंग, वेंटिलेटेड सीटें, सनरूफ और JBL साउंड सिस्टम मिलता है. यह हाई-वोल्टेज बैटरी पर लाइफटाइम वारंटी भी देता है.

Tata Nexon EV की सेफ्टी

टाटा मोटर्स की इस इलेक्ट्रिक SUV को BNCAP क्रेश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है. कार ने एडल्ट पैसेंजर प्रोटेक्शन के लिए 32 में से 29.86 प्वॉइंट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 49 में से 44.95 प्वॉइंट स्कोर हासिल किए. Tata की इस ईवी में 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), 360-डिग्री कैमरा, ISOFIX चाइल्ड सीट एंकरेज जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं.. इस इलेक्ट्रिक कार का साइज शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर आसानी से चलाने में मदद करता है. गाड़ी के जरूरी मॉडर्न फीचर्स इसे पहली बार ईवी खरीदने वालों के लिए एक अच्छा ऑप्शन बनाते हैं. 

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 06 Jul 2026 01:04 PM (IST)
Tags :
Tata Motors Auto News Car News Tata Nexon EV  Nexon EV Price
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