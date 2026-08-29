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हिंदी न्यूज़ऑटोकार बेच दी लेकिन FASTag नहीं हटाया? पड़ सकता है भारी

कार बेच दी लेकिन FASTag नहीं हटाया? पड़ सकता है भारी

अपनी पुरानी गाड़ी बेचने के बाद अगर आपने FASTag नहीं हटाया या डिएक्टिवेट नहीं किया है तो जेब पर बड़ा फटका पड़ सकता है. जानिए इसके नुकसान और बंद करने का पूरा तरीका.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 29 Aug 2026 04:52 PM (IST)
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हमारे देश में अब अपनी चलाई हुई कार बेचना बेहद आसान हो गया है. क्योंकि, अब ऑनलाइन प्लेटफार्म ने यह काम बेहद ही आसान कर दिया और घर बैठे ही आपकी कार अच्छे दाम में बिक जा रही है. लेकिन आज के बिजी दौर में लोग कार बेचते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं. जिससे उनको बाद में चलकर काफी नुकसान झेलना पड़ता है. कई लोग कार बेचते समय गाड़ी की चाबी, आरसी और इंश्योरेंस के कागजात तो नए मालिक को सौंप देते हैं पर विंडस्क्रीन पर लगा फास्टैग हटाना या उसे डिएक्टिवेट करना भूल जाते हैं. अगर आपने भी अपनी कार बेच दी है और उसका FASTag वैसे ही छोड़ दिया है तो यह लापरवाही आपका महंगा पड़ सकता है.

आपको बता दें कि, फास्टैग सीधे आपके बैंक अकाउंट, पेटीएम वॉलेट या क्रेडिट कार्ड से लिंक होता है. जब तक वह टैग एक्टिव रहेगा और आपकी गाड़ी पर चिपका रहेगा तब तक उस कार से होने वाले हर टोल टैक्स का भुगतान आपके ही खाते से होता रहेगा. तो चलिए जानतें हैं आप अपनी पुरानी कार के फास्टटैग को कैसे हमेशा के लिए बंद करा सकते हैं.

क्यों पड़ सकता है भारी नुकसान?

आपको बता दें कि, अगर आपने कार बेचने के बाद FASTag डिएक्टिवेट नहीं किया तो नया खरीदार बिना किसी रोक-टोक के आपके बैलेंस का इस्तेमाल करता रहेगा. कई बार जब तक लोगों को फोन पर टोल कटने का मैसेज नहीं आता तब तक उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं होता कि उनकी बेची हुई गाड़ी कहीं दूर हाईवे पर घूम रही है और पैसे उनकी जेब से जा रहे हैं.

जबकि इसके अलावा अगर नया मालिक कोई ट्रैफिक नियम तोड़ता है या टोल प्लाजा पर कोई गड़बड़ी करता है तो फास्टैग आपके नाम और बैंक डिटेल्स से जुड़ा होने के कारण शुरुआती जांच और झंझट में आपका नाम भी आ सकता है.


कार बेच दी लेकिन FASTag नहीं हटाया? पड़ सकता है भारी

Image Credit- AI Generated

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नए खरीदार को भी होगी दिक्कत

जानकारी दें दे कि, एक गाड़ी के चेसिस नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर पर एक समय में केवल एक ही एक्टिव फास्टटैग हो सकता है. अगर आप अपना पुराना फास्टटैग डिएक्टिवेट या बंद नहीं करते हैं तबतक गाड़ी का नया मालिक उस कार के नाम पर नया FASTag इश्यू नहीं करवा पाएगा.

जिसके चलते आपकी पुरानी कार के नए खरीदार को टोल प्लाजा पर परेशानी होगी और वो आपको बार-बार परेशान करेगा. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नियमों के मुताबिक भी गाड़ी ट्रांसफर होते ही पुराने FASTag को क्लोज करना अनिवार्य है.


कार बेच दी लेकिन FASTag नहीं हटाया? पड़ सकता है भारी

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करें तुरंत डिएक्टिवेट

अगर आप अपने फास्टटैग को हमेशा के लिए डिएक्टिवेट कराना चाहते हैं तो उसके लिए आप NHAI के आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर 1033 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और टैग को तुरंत ब्लॉक करने की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं.

इसके अलावा जिस बैंक या वॉलेट कंपनी (जैसे ICICI, HDFC, SBI, Paytm या Airtel Payments Bank) से आपने FASTag लिया था उनके कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करके या उनकी मोबाइल ऐप में जाकर मैनेज फास्टटैग सेक्शन से भी सीधे क्लोज अकाउंट का ऑप्शन चुन सकते हैं. जिसके बाद आपका यह फास्टटैग अकाउंट हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा.

विंडस्क्रीन से भी हटा दें टैग

वहीं, कस्टमर केयर से अकाउंट बंद कराने के बाद गाड़ी के सामने वाले शीशे पर चिपके हुए FASTag के स्टिकर को खींचकर निकाल दें और उसे नष्ट कर दें. कभी भी अपना आधा-अधूरा टैग गाड़ी पर न छोड़ें.

अगर आपने बैंक वॉलेट में सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर कुछ पैसे रखे थे तो FASTag अकाउंट बंद होते ही वो अमाउंट कुछ दिनों के भीतर आपके मूल बैंक खाते में वापस रिफंड कर दिया जाता है. गाड़ी बेचने का काम तभी पूरा माना जाता है जब उससे जुड़े सभी डिजिटल अकाउंट्स पूरी तरह से अलग कर दिए जाएं.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 29 Aug 2026 04:52 PM (IST)
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