भारत की Cheapest Cars, कीमत कर देगी खुश

भारत की सबसे सस्ती और ज्यादा माइलेज देने वाली कारें. जिनकी शुरुआती कीमत 3.50 लाख रुपये से शुरू होती है. जानिए मारुति सुजुकी, रेनॉल्ट और टाटा की सबसे किफायती गाड़ियों की लिस्ट.
Written By : हिमांशु सिंह | Updated at : 31 Aug 2026 05:11 PM (IST)
हमारे देश में सभी का सपना होता है नई कार खरीदने का और उसमें अपने परिवार के साथ लंबी यात्रा पर जाने का. लेकिन बजट के चलते कई लोग कार नहीं खरीद पाते हैं. लेकिन आपको बता दें कि, अब मार्केट में बेहद ही कम बजट में आप अपने गाड़ी खरीदने का सपना पूरा कर सकते हैं. कम बजट में मिलने वाली ये कारें न सिर्फ देखने में आकर्षक हैं, बल्कि माइलेज और मेंटेनेंस के मामले में भी आपकी जेब पर बिल्कुल भारी नहीं पड़तीं.
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बात करें अगर कम बजट सेगमेंट की तो इसमें सबसे पहला नाम मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 का ही आता है. अपनी मजबूत पहचान और भरोसेमंद इंजन की वजह से यह पहली बार कार खरीदने वालों की सबसे पसंदीदा गाड़ी बनी हुई है. लगभग 3.70 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत के साथ यह कार आपकी बजट लिस्ट में सबसे ऊपर फिट बैठती है.
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लेकिन अगर आपको कम बजट में थोड़ा एसयूवी जैसा लुक और ऊंची सीटिंग पोजीशन पसंद है तो मारुति एस-प्रेसो एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है. इसका मिनी-एसयूवी वाला डिजाइन और शानदार ग्राउंड क्लीयरेंस शहर के ट्रैफिक और खराब रास्तों पर गाड़ी चलाना बेहद आसान बना देता है. लगभग 3.50 लाख रुपये की शुरुआती कीमत में मिलने वाली यह कार स्टाइल और यूटिलिटी का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन पेश करती है.
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जबकि स्टाइलिश लुक्स और प्रीमियम डिजाइन के शौकीनों के लिए रेनॉ क्विड इस बजट में एक बेहद दमदार दावेदार मानी जाती है. इसका स्पोर्टी लुक और मॉडर्न इंटीरियर पहली ही नजर में किसी का भी दिल जीत लेने के लिए काफी है. करीब 4.69 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत वाली यह हैचबैक कार कम बजट में आपको एक बड़ी और मॉडर्न कार वाला अहसास बखूबी कराती है.
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आपको बता दें कि, कम बजट वाली कारों में केवल खरीदारी की कीमत ही नहीं बल्कि उनका माइलेज भी बहुत मायने रखता है. मारुति की ऑल्टो K10 और एस-प्रेसो जैसी गाड़ियां पेट्रोल पर आसानी से 24 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर का शानदार माइलेज दे देती हैं.
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वहीं, अब बजट गाड़ियों में भी सेफ्टी और मॉडर्न फीचर्स का काफी ख्याल रखा जा रहा है. 5 लाख रुपये से कम कीमत वाली इन कारों में भी अब आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स जैसे डुअल एयरबैग्स, एबीएस के साथ ईबीडी और रियर पार्किंग सेंसर्स आसानी से मिल जाते हैं.
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जबकि अगर आप शहर के भारी ट्रैफिक और बार-बार क्लच दबाने के झंझट से बचना चाहते हैं तो इन कारों के ऑटोमैटिक यानी एएमटी ऑप्शन भी देख सकते हैं. इस सेगमेंट में मारुति की ऑल्टो K10 और एस-प्रेसो के एएमटी वेरिएंट्स बजट में ही उपलब्ध हैं.
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वहीं, अगर आपका डेली रनिंग काफी ज्यादा है और आप पेट्रोल के खर्च को और कम करना चाहते हैं तो सीएनजी मॉडल चुनना सबसे समझदारी भरा फैसला होगा. इस प्राइस ब्रैकेट में आने वाली कारों में कंपनी-फिटेड सीएनजी का विकल्प भी मिल जाता है. सीएनजी पर ये कारें 30 से 33 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का जबरदस्त माइलेज देती हैं जिससे आपका सफर बहुत ही किफायती हो जाता है.
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5 लाख रुपये के बजट में आज के समय एक अच्छी और टिकाऊ फैमिली कार खरीदना काफी आसान हो गया है. आप अपनी पसंद, जरूरत और बजट के हिसाब से मारुति या रेनॉ के इन बेहतरीन ऑप्शंस में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं.