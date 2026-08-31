भारत की Cheapest Cars, कीमत कर देगी खुश

लेकिन अगर आपको कम बजट में थोड़ा एसयूवी जैसा लुक और ऊंची सीटिंग पोजीशन पसंद है तो मारुति एस-प्रेसो एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है. इसका मिनी-एसयूवी वाला डिजाइन और शानदार ग्राउंड क्लीयरेंस शहर के ट्रैफिक और खराब रास्तों पर गाड़ी चलाना बेहद आसान बना देता है. लगभग 3.50 लाख रुपये की शुरुआती कीमत में मिलने वाली यह कार स्टाइल और यूटिलिटी का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन पेश करती है.