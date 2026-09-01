एक बार Charge और 700KM का सफर, Volvo की Luxury EV तैयार

भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर तेजी से काम हो रहा है. बाजार में अब मौजूद कई ऐसीं गाड़ियां हैं जिनकी रेंज शानदार हैं. लेकिन इसके बाद भी इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने वालों को रेंज की ही टेंशन रहती हैं. हालांकि, इस बीच लग्जरी कार निर्माता कंपनी वोल्वो ने शानदार सोच के साथ अपनी नई फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक SUV वोल्वो EX90 पेश की है जो डीजल गाड़ियों जैसी लंबी रेंज देने का वादा करती है. इस लग्जरी कार में 106kWh का विशाल बैटरी पैक लगाया गया है जो एक बार फुल चार्ज करने पर लगभग 700 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज देता है.

जिसका मतलब यह है कि आप दिल्ली से चंडीगढ़ तक की यात्रा और वहां से वापसी बिना किसी बीच के चार्जिंग स्टॉप के एक ही चार्ज में आसानी से पूरी कर सकते हैं. हालांकि, वास्तविक ड्राइविंग परिस्थितियों में भी यह कार लगभग 550 किलोमीटर की रियल-वर्ल्ड रेंज आराम से निकाल सकती है जो लंबी दूरी के सफर को एकदम टेंशन फ्री बना देगी.

56bhp की तूफानी ताकत

बता दें कि, वोल्वो EX90 की सबसे बड़ी तकनीकी खासियत इसका 800-वोल्ट का एडवांस्ड आर्किटेक्चर है. जो सुपर-फास्ट चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करता है. यानी बहुत कम समय में ही यह विशाल बैटरी चार्ज हो जाती है.

वहीं, परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें दिए गए ट्विन इलेक्ट्रिक मोटर्स मिलकर 456bhp की जबरदस्त पावर जनरेट करते हैं. भारी-भरकम और बड़ा साइज होने के बावजूद यह कार पलक झपकते ही बहुत तेज रफ्तार पकड़ लेती है. इसके साथ ही कार का केबिन इतना शांत रहता है कि अंदर बैठे यात्रियों को बाहर का बिल्कुल शोर महसूस नहीं होता है.





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कार में मिलेगा लग्जरी ऑडियो

वहीं, जैसे ही आप गाड़ी के केबिन में कदम रखतें आपको एक बेहद साफ-सुथरा और प्रीमियम मिनिमलिस्ट डिजाइन देखने को मिलता है. इसके डैशबोर्ड के सेंटर में बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है जो गूगल इन-बिल्ट फीचर्स के साथ आता है और इस्तेमाल में काफी आसान है.

हालांकि, बटन की जगह ज्यादातर फंक्शंस को स्क्रीन में ही शामिल कर दिया गया है जिसे समझने में थोड़ा समय लग सकता है. एंटरटेनमेंट के शौकीनों के लिए इसमें 25-स्पीकर वाला बोवर्स एंड विल्किंस का शानदार साउंड सिस्टम और एडवांस्ड ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

कैप्टन सीट्स वाला आलीशान केबिन

इस कार के अंदर स्पेशियस कैप्टन सीट लेआउट दिया है जिसकी वजह से सेकेंड रो यात्रियों को काफी ज्यादा लेगरूम और स्पेस मिलता है. हालांकि, इतने प्रीमियम सेगमेंट में होने के बावजूद पीछे की सीटों पर सनब्लाइंड्स, मसाज और वेंटिलेशन जैसी सुविधाओं की कमी जरूर खलती है.

वहीं, इसकी तीसरी रो की सीटें भी छोटे सफर के लिए काफी आरामदायक हैं. कार के अंदर हल्की रंग-बिरंगी थीम और असली लकड़ी का इस्तेमाल इसकी लग्जरी और क्लास को कई गुना बढ़ा देता है.





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अमीरों के लिए नया ऑप्शन

बता दें कि, पुरानी XC90 के मुकाबले नई वोल्वो EX90 साइज, डिजाइन और टेक्नोलॉजी हर मामले में एक बड़ा कदम आगे नजर आती है. भारतीय बाजार में इसका सीधा मुकाबला प्रीमियम लग्जरी सेडान मर्सिडीज-बेंज EQS जैसी दिग्गज गाड़ियों से माना जा रहा है.

जो अमीर खरीदार अपने लिए एक ऐसी कार ढूंढ रहे हैं जो पूरी तरह से इको-फ्रेंडली हो जिसमें पेट्रोल-डीजल जैसी रेंज मिले और लग्जरी में कोई कमी न हो, उनके लिए वोल्वो की यह नई फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक एसयूवी एक सबसे मजबूत विकल्प बनकर उभरी है.

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