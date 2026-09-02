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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारसोन नदी का रौद्र रूप! सभी 69 गेट खोले गए, 5.16 लाख क्यूसेक पानी से हड़कंप

सोन नदी का रौद्र रूप! सभी 69 गेट खोले गए, 5.16 लाख क्यूसेक पानी से हड़कंप

बैराज का जलस्तर 355 फीट पर संतुलित रखने के लिए सभी 69 गेट खोलकर अतिरिक्त पानी सोन नदी के निचले हिस्से में प्रवाहित किया जा रहा है.निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है.

Written By : रंजन सिंह राजपूत |  Updated at : 02 Sep 2026 06:55 AM (IST)
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बिहार के रोहतास जिले में लगातार हो रही बारिश और सोन नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों से आ रहे भारी पानी की आवक ने इंद्रपुरी बैराज पर जलदबाव बढ़ा दिया है. कैमूर पहाड़ी के प्राकृतिक जलस्रोतों से पानी आने के साथ-साथ प्रमुख जलाशयों से भी लगातार पानी छोड़े जाने के कारण बराज पर पानी की उपलब्धता में तेजी से वृद्धि हुई है.

स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए मंगलवार शाम इंद्रपुरी बैराज के सभी 69 गेट खोल दिए गए. बराज से सोन नदी के निचले हिस्से में 5,16,520 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है. सिंचाई सृजन जल संसाधन विभाग, डेहरी के मुख्य अभियंता अजय कुमार सिंह के अनुसार, मंगलवार शाम छह बजे इंद्रपुरी बैराज पर 5,16,520 क्यूसेक पानी उपलब्ध था. 

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बैराज का जलस्तर 355 फीट पर संतुलित रखने के लिए सभी 69 गेट खोलकर अतिरिक्त पानी सोन नदी के निचले हिस्से में प्रवाहित किया जा रहा है. भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद सोन नदी के निचले हिस्से में जलस्तर बढ़ने की संभावना बनी हुई है. विभागीय स्तर पर स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है.

रिहंद, वाणसागर और भीम बैराज से भी भारी पानी की आवक 

इंद्रपुरी बैराज पर बढ़े जलदबाव की बड़ी वजह सोन नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों से लगातार हो रही पानी की आवक है. इसके अलावा विभिन्न जलाशयों और बैराज से छोड़े गए पानी का असर भी इंद्रपुरी बैराज पर दिखाई दे रहा है.

अधिकारियों के अनुसार, रिहंद जलाशय से 17,507 क्यूसेक, वाणसागर जलाशय से 1,15,710 क्यूसेक और मुहम्मदगंज भीम बैराज से 1,60,058 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है. इन स्रोतों से लगातार पानी आने के कारण इंद्रपुरी बैराज पर जलदबाव बढ़ा है.

पांच लाख क्यूसेक से ज्यादा डिस्चार्ज पर नहरों में पानी बंद 

बैराज से निकलने वाले पानी की मात्रा पांच लाख क्यूसेक से अधिक होने के कारण फिलहाल सभी प्रमुख लिंक नहरों में जलापूर्ति बंद कर दी गई है. विभागीय अधिकारियों के मुताबिक, जब सोन नदी में पानी का डिस्चार्ज पांच लाख क्यूसेक से अधिक हो जाता है, तो नियमानुसार बैराज से प्रमुख लिंक नहरों में पानी की आपूर्ति बंद कर दी जाती है. इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य बैराज पर बढ़े जलदबाव को नियंत्रित करना और अतिरिक्त पानी को सुरक्षित तरीके से सोन नदी के निचले हिस्से की ओर प्रवाहित करना है.

निचले इलाकों में बढ़ा खतरा, लोगों से सतर्क रहने की अपील 

इंद्रपुरी बैराज से 5.16 लाख क्यूसेक से अधिक पानी सोन नदी में छोड़े जाने के बाद नदी के निचले इलाकों में जलस्तर बढ़ने की आशंका है. ऐसे में नदी किनारे और निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है.

विभाग की ओर से लोगों से अपील की गई है कि वे सोन नदी के तेज बहाव वाले क्षेत्रों के पास न जाएं और अनावश्यक रूप से नदी में प्रवेश करने से बचें. स्थानीय लोगों को प्रशासन और संबंधित विभागों की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है.

लगातार बारिश और ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों से पानी की आवक को देखते हुए आने वाले समय में इंद्रपुरी बैराज की स्थिति पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी है. फिलहाल सभी 69 गेट खुले हैं और 5,16,520 क्यूसेक पानी सोन नदी के निचले हिस्से में छोड़ा जा रहा है.

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Published at : 02 Sep 2026 06:55 AM (IST)
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