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हिंदी न्यूज़ऑटोमहंगी हो गई Maruti की Invicto MPV, जानिए अब क्या है नई कीमत?

महंगी हो गई Maruti की Invicto MPV, जानिए अब क्या है नई कीमत?

Maruti Invicto की कीमत में इस साल पहले भी बढ़ोतरी हो चुकी है. जून 2026 में कंपनी ने इसके कुछ वेरिएंट की कीमत में 25,000 रुपये तक का इजाफा किया था. आइए डिटेल जानते हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 02 Sep 2026 06:38 AM (IST)
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Maruti Suzuki की प्रीमियम MPV Invicto खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है. कंपनी ने इस MPV की कीमतों में एक बार फिर बदलाव किया है. नए अपडेट के बाद कुछ वेरिएंट की कीमत में 10,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है. खास बात यह है कि Invicto की कीमत में इससे पहले भी हाल ही में बढ़ोतरी की गई थी. ऐसे में इस MPV को खरीदने वाले ग्राहकों को अब पहले की तुलना में ज्यादा रकम खर्च करनी होगी.

Maruti Suzuki Invicto को कंपनी भारतीय बाजार में हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ पेश करती है. इसे मुख्य रूप से Zeta Plus Hybrid और Alpha Plus Hybrid वेरिएंट में खरीदा जा सकता है. अलग-अलग सीटिंग कॉन्फिगरेशन के हिसाब से इसमें 7-सीटर और 8-सीटर विकल्प भी मिलते हैं. यह मॉडल प्रीमियम MPV सेगमेंट में कंपनी का खास प्रोडक्ट है.

Zeta Plus 7S की कीमत में बदलाव नहीं

  • नए प्राइस अपडेट में Invicto के सभी वेरिएंट महंगे नहीं हुए हैं. Zeta Plus 7S की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 24.97 लाख रुपये बनी हुई है. वहीं Zeta Plus 8S वेरिएंट की कीमत में 10,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. इसके बाद इसकी कीमत करीब 25.37 लाख रुपये हो गई है.

महंगी हो गई Maruti की Invicto MPV, जानिए अब क्या है नई कीमत?

  • इसका मतलब है कि 7-सीटर Zeta Plus खरीदने वाले ग्राहकों पर इस नए प्राइस अपडेट का असर नहीं पड़ा है, जबकि 8-सीटर वेरिएंट के लिए अब थोड़ी ज्यादा रकम चुकानी होगी.
  • Invicto के टॉप वेरिएंट Alpha Plus 7S की कीमत में भी 10,000 रुपये का इजाफा हुआ है. कीमत बढ़ने के बाद इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 28.70 लाख रुपये हो गई है. पहले यह वेरिएंट करीब 28.60 लाख रुपये की कीमत पर उपलब्ध था.
  • इस वेरिएंट में ज्यादा प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं, इसलिए यह Invicto का सबसे महंगा विकल्प है. कीमत बढ़ने के बाद भी इसमें मिलने वाले फीचर्स और हाइब्रिड पावरट्रेन इसे प्रीमियम MPV खरीदने वाले ग्राहकों के लिए एक विकल्प बनाए रखते हैं.

जून में भी बढ़ी थी कीमत

  • Maruti Invicto की कीमत में इस साल पहले भी बढ़ोतरी हो चुकी है. जून 2026 में कंपनी ने इसके कुछ वेरिएंट की कीमत में 25,000 रुपये तक का इजाफा किया था. इसके बाद अगस्त में फिर से कुछ वेरिएंट की कीमत 10,000 रुपये तक बढ़ाई गई है. यानी अगर मई की कीमतों से तुलना करें तो Invicto के कुछ वेरिएंट की कुल कीमत में करीब 35,000 रुपये तक का अंतर आया है.

महंगी हो गई Maruti की Invicto MPV, जानिए अब क्या है नई कीमत?

  • नए प्राइस अपडेट के बाद Maruti Invicto की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 24.97 लाख रुपये है. वहीं इसका टॉप Alpha Plus 7S वेरिएंट करीब 28.71 लाख रुपये तक जाता है. अलग-अलग वेरिएंट और सीटिंग कॉन्फिगरेशन के हिसाब से कीमत में अंतर देखने को मिलता है.
  • Maruti Invicto का सबसे बड़ा मुकाबला Toyota Innova Hycross से माना जाता है. दोनों ही प्रीमियम हाइब्रिड MPV सेगमेंट में आती हैं और इनमें हाइब्रिड पावरट्रेन का विकल्प मिलता है.
  • इसके अलावा कीमत और साइज के आधार पर ग्राहक सात सीटों वाली दूसरी SUVs और MPVs को भी विकल्प के तौर पर देख सकते हैं. Invicto की खासियत इसका बड़ा केबिन, प्रीमियम फीचर्स और हाइब्रिड पावरट्रेन है.

खरीदने से पहले कीमत जरूर चेक करें

  • अगर आप Maruti Invicto खरीदने की योजना बना रहे हैं तो बुकिंग करने से पहले अपने पसंदीदा वेरिएंट की नई एक्स-शोरूम कीमत और डीलर से मिलने वाले ऑफर की जानकारी जरूर लेनी चाहिए. खासकर Zeta Plus और Alpha Plus वेरिएंट के बीच कीमत और फीचर्स में अंतर को समझना जरूरी है.
  • Invicto की कीमत में हुई नई बढ़ोतरी बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन इस साल पहले हुई कीमत बढ़ोतरी को जोड़ें तो कुछ वेरिएंट काफी महंगे हो चुके हैं. ऐसे में प्रीमियम हाइब्रिड MPV खरीदने वाले ग्राहकों के लिए बजट तय करते समय नई कीमतों को ध्यान में रखना जरूरी होगा.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 02 Sep 2026 06:38 AM (IST)
Tags :
Maruti Suzuki Maruti Invicto Maruti Invicto Price Hike
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