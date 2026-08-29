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हिंदी न्यूज़ऑटोDashboard पर भगवान की मूर्ति लगाई है? पहले जान लें ये नियम

Dashboard पर भगवान की मूर्ति लगाई है? पहले जान लें ये नियम

कार के डैशबोर्ड पर भगवान की मूर्ति रखने से पहले सही नियम जरूर जान लें. मूर्ति की दिशा, मटीरियल और एयरबैग से जुड़ी सावधानियों की पूरी जानकारी यहां पढ़ें.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 29 Aug 2026 12:05 PM (IST)
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भारत में जब भी कोई नई या सेकंड हैंड कार खरीदता है तो लोग अक्सर डैशबोर्ड पर भगवान की मूर्ति रखते हैं. ऐसा इस लिए लोग करते हैं ताकि सफर के दौरान भगवान की मूर्ति उनका सफर सुरक्षित रखें और गाड़ी में हमेशा पॉजिटिव वाइब बनी रहे. लेकिन कई लोग जल्दी-जल्दी अपनी गाड़ी में बिना सोचे-समझे कहीं पर भी मूर्ति लगा देते हैं.

ऐसा करना बिल्कुल गलत है. क्योंकि, कार में मूर्ति लगाते समय कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है. इसलिए कार में मूर्ति स्थापित करने से पहले कुछ आसान नियमों और सुरक्षा से जुड़ी बातों को समझ लेना बेहद जरूरी है. तो चलिए जानतें हैं कि, कार में मूर्ति लगाने के सही नियम और क्या इससे चालान भी कट सकता है.

चेक कर लें मूर्ति का साइज

आपको बता दें कि, कार के लिए मूर्ति खरीदते समय सबसे पहली बात जो दिमाग में रखनी चाहिए वो है उसका साइज और किस चीज से वो बनी है. हमेशा छोटे साइज की और मजबूत मूर्ति ही चुननी चाहिए. कांच या मिट्टी जैसी नाजुक चीजों से बनी मूर्तियां कार में रखने से बचें क्योंकि गाड़ी के झटकों या खराब सड़कों पर इनके टूटने का खतरा रहता है.

इसलिए हमेशा धातु, पत्थर या अच्छी लकड़ी की बनी मूर्तियां कार के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती हैं. बहुत बड़ी या भारी मूर्ति रखने से बचें क्योंकि वो गाड़ी चलाते वक्त आपका ध्यान भटका सकती है.


Dashboard पर भगवान की मूर्ति लगाई है? पहले जान लें ये नियम

Image Credit- AI Generated

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सही जगह का रखें ख्याल

जानकारी के लिए बता दें कि, डैशबोर्ड पर मूर्ति ऐसी जगह रखें जहां से सामने सड़क देखने में कोई परेशानी न हो. अगर बीचों-बीच रखने से आपको गाड़ी ड्राइव करने में दिक्कत आ रही है तो मूर्ति को थोड़ा साइड में खिसका कर रख सकते हैं. जबकि इसके अलावा मूर्ति को सीधे डैशबोर्ड पर रखने के बजाय एंटी-स्किड मैट या अच्छी क्वालिटी के डबल-साइड टेप का इस्तेमाल करें.

क्योंकि, सफर के दौरान अचानक ब्रेक लगने या गाड़ी मुड़ने पर मूर्ति खिसकनी या गिरनी नहीं चाहिए. अगर मूर्ति बार-बार गिरेगी तो आपका ध्यान ड्राइविंग से हटकर मूर्ति को संभालने में लग जाएगा जो आपके लिए रिस्की साबित हो सकता है.

सुरक्षा नियमों का पालन जरूर करें

हमेशा कार में मूर्ति रखते समय सेफ्टी से कभी समझौता न करें. सबसे पहली बात मूर्ति को गलती से भी एयरबैग वाली जगह के ऊपर या उसके पास न चिपकाएं. अगर कभी कोई हादसा होता है और एयरबैग खुलता है तो वो मूर्ति तेज रफ्तार से उछलकर कार में बैठे लोगों को गंभीर चोट पहुंचा सकती है.

वहीं, इसके अलावा डैशबोर्ड पर बहुत सारी मूर्तियां, ताबीज या मालाएं न लगायें. ज्यादा सामान से डैशबोर्ड मेस दिखता है और ध्यान भटकता है. कार के अंदर अगरबत्ती या धूप कभी न जलाएं बंद गाड़ी में आग या धुएं का खतरा बढ़ सकता है.


Dashboard पर भगवान की मूर्ति लगाई है? पहले जान लें ये नियम

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साफ-सफाई रखें ध्यान

आपको बता दें कि, कार में धूल-मिट्टी बहुत जल्दी जम जाती है इसलिए हफ्ते में एक-दो बार डैशबोर्ड और मूर्ति को साफ कपड़े से जरूर पोंछें. जैसे घर के मंदिर को साफ रखते हैं वैसे ही कार को भी साफ-सुथरा रखना चाहिए.

अगर कभी कार की मूर्ति में कोई दरार आ जाए या वो थोड़ी टूट जाए तो उसे तुरंत वहां से हटा लें. खंडित मूर्ति को कार में रखना सही नहीं माना जाता. ऐसी मूर्ति को संभालकर किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें या फिर किसी पेड़ के नीचे रख दें और उसकी जगह नई मूर्ति ले आएं. वहीं, कार में मूर्ति लगाने से आपका कोई चालान नहीं कटेगा.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 29 Aug 2026 12:05 PM (IST)
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