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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'बड़ा अटैक अभी बाकी है', ईरान पर ताबड़तोड़ हमले के बाद बोले ट्रंप

'बड़ा अटैक अभी बाकी है', ईरान पर ताबड़तोड़ हमले के बाद बोले ट्रंप

ईरानी सेना ने कहा कि अमेरिका को इलाके में अपनी हर बुरी हरकत के लिए भारी नुकसान उठाना पड़ेगा. ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान दोबारा हमला करता है तो उसे और भी जोरदार तरीके से जवाब दिया जाएगा.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 01 Sep 2026 11:49 PM (IST)
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मिडिल ईस्ट में एक बार फिर जंग की आहट सुनाई देने लगी है. अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के ठिकानों पर हवाई हमले किए. इसके बाद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को नई चेतावनी देते हुए कहा कि अभी उनपर बड़ा हमला होना बाकी है. वहीं ईरान ने कहा कि हम अमेरिका को इस हमले का जवाब देंगे.

ईरान को ट्रंप की नई चेतावनी

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, 'इस समय यूएस होर्मुज स्ट्रेट के पास ईरानी ठिकानों पर हमले कर रहा है. ये हमला ईरान की उन हरकतों का जवाब है जो उन्होंने होर्मुज में बारुदी सुरंग बिछाने की नाकाम कोशिश करके की थी. अब वहां कोई सुरंग नहीं उसे पूरी तरह हटा दिया गया है. ये तेहरान को उन हमलों का भी जवाब है जो जॉर्डन में हमारे सैन्य अड्डे पर 8 मिसाइल दागकर की गई थी. अगर ईरान दोबारा हमला करता है तो उसे और भी जोरदार तरीके से जवाब दिया जाएगा.'

अमेरिका को जल्द जवाब देंगे: IRGC 

ट्रंप ने कहा, 'ईरान पर सबसे बड़ा हमला होना अभी बाकी है. वो ऐसा अटैक होगा, जिसमें ईरान का बहुत कम हिस्सा बचेगा.' अमेरिकी हमलों पर ईरानी सेना IRGC के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका को अपने इन ताजा हमलों पर पछतावा होगा. हमलावरों को कड़ी सजा मिलेगी. अमेरिकी सेना को इलाके में अपनी हर बुरी हरकत के लिए भारी नुकसान उठाना पड़ेगा. इसका जवाब जल्द ही दिया जाएगा.'

यूएस सेंट्रल कमांड के अनुसार, उन्होंने अमेरिकी समयनुसार दोपहर 12 बजे IRGC के ठिकानों को निशाना बनाना शुरू किया. ईरानी स्थानीय मीडिया के अनुसार, केश्म, जास्क, सिरिक, चाबहार, बंदर अब्बास, कोणारक और मीनाब जैसे प्रमुख तटीय क्षेत्रों में भारी विस्फोट हुए हैं.

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
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Published at : 01 Sep 2026 11:17 PM (IST)
Tags :
Donald Trump US Breaking News Abp News DONALD Trump US Iran War
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