Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वशहबाज शरीफ का यूटर्न, पहले फोटो से पीएम मोदी को किया गायब और फिर...

शहबाज शरीफ का यूटर्न, पहले फोटो से पीएम मोदी को किया गायब और फिर...

प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ के कार्यालय ने SCO समिट की एक एडिटेड फैमिली फोटो शेयर कर दी. इस तस्वीर में कई नेताओं को क्रॉप करके हटा दिया गया था, ताकि शहबाज शरीफ फ्रेम में बिल्कुल सेंटर में दिखाई दें.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 01 Sep 2026 06:17 PM (IST)
Preferred Sources

किर्गिस्तान के बिश्केक में चल रहे 26वें शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन को लेकर पाकिस्तान ने कुछ ऐसा किया, जिससे दुनियाभर में उसका मजाक उड़ाया जाने लगा. प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ के कार्यालय ने SCO समिट की एक एडिटेड फैमिली फोटो शेयर कर दी. इस एडिटेड तस्वीर में दुनिया के कई नेताओं को क्रॉप करके हटा दिया गया था, ताकि शहबाज शरीफ फ्रेम में बिल्कुल सेंटर में दिखाई दें. एडिटेड फोटो में पीएम नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान को क्रॉप करके हटा दिया. हालांकि फिर बाद में दोपहर 3:32 पाकिस्तानी पीएम ने खुद सभी वैश्विक नेताओं की मौजूदगी वाली असली तस्वीर शेयर की.

बिश्केक में आयोजित 26वें एससीओ शिखर सम्मेलन के एक सत्र से पहले ली गई इस ओरिजिनल तस्वीर में एससीओ सदस्य देशों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी एक साथ खड़े थे. तस्वीर में बाएं से दाएं क्रमश: एससीओ महासचिव नुरलान येरमेकबायेव, बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट तोकायेव, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, किर्गिज राष्ट्रपति सादिर जापारोव, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ, तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव और एससीओ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर के प्रमुख उलरबेक शारशेव खड़े थे.

सिलेक्टिव फ्रेमिंग के जरिए शहबाज शरीफ को कुछ प्रमुख नेताओं के साथ सेंटर में जगह दी गई थी. हालांकि, स्थिति को संभालते हुए बाद में दोपहर 3:32 बजे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने खुद सभी वैश्विक नेताओं की मौजूदगी वाली पूरी फैमिली फोटोग्राफ शेयर की है.

एससीओ के मंच से पीएम मोदी ने मंगलवार (1 सितंबर 2026) को आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को आईना दिखाया. पीएम मोदी ने एससीओ से उन देशों का मुकाबला करने का आग्रह किया जो आतंकवाद का इस्तेमाल सरकार की नीति के तौर पर करते हैं. उन्होंने आतंकवाद के फंडिंग आतंकियों की भर्ती के खिलाफ सामूहिक लड़ाई में दोहरे मापदंड को खारिज करने की भी अपील की.

प्रधानमंत्री ने चीन के 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' (BRI) का जिक्र करते हुए कहा कि कनेक्टिविटी परियोजनाओं को सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए क्योंकि यह एससीओ चार्टर की मूल भावना है. भारत बीआरआई का विरोध करता रहा है क्योंकि इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) से होकर गुजरता है. 

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
Read More
Published at : 01 Sep 2026 06:01 PM (IST)
Tags :
Pakistan Shehbaz Sharif Breaking News Abp News Sco Summit 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
शहबाज शरीफ का यूटर्न, पहले फोटो से पीएम मोदी को किया गायब और फिर...
शहबाज शरीफ का यूटर्न, पहले फोटो से पीएम मोदी को किया गायब और फिर...
विश्व
SCO समिट: पानी के लिए गिड़गिड़ाए पाक PM शहबाज, आतंकवाद पर हैरान करने वाला बयान
SCO समिट: पानी के लिए गिड़गिड़ाए पाक PM शहबाज, आतंकवाद पर हैरान करने वाला बयान
विश्व
नेपाल बाढ़ में 1000 के पार पहुंचा मौत का आंकड़ा, 4 हजार लोग लापता
नेपाल बाढ़ में 1000 के पार पहुंचा मौत का आंकड़ा, 4 हजार लोग लापता
विश्व
SCO Summit 2026 Live: बिश्केक से दिल्ली के लिए रवाना हुए PM मोदी, SCO समिट खत्म
Live: बिश्केक से दिल्ली के लिए रवाना हुए PM मोदी, SCO समिट खत्म
Advertisement

वीडियोज

MC Square ने Arrange Marriage पर लगाई मुहर, बोले- प्यार में इंतजार और तड़प जरूरी है
Batwara 1947 पर Shabana Azmi की Theory से भिड़े Rajkumar Santoshi, Sunny Deol के किरदार पर बहस
Tej Pratap Yadav का बड़ा दावा, बोले- जान को खतरा, PA पर भी लगाए गंभीर आरोप
Mirzapur: The Movie को मिला A Certificate, 3 घंटे 17 मिनट के Runtime ने बढ़ाया Excitement
Bigg Boss 20 में Aamir Khan के भाई Faissal Khan की एंट्री? सामने आई बड़ी खबर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
शहबाज शरीफ का यूटर्न, पहले फोटो से पीएम मोदी को किया गायब और फिर...
शहबाज शरीफ का यूटर्न, पहले फोटो से पीएम मोदी को किया गायब और फिर...
बिहार
'जल्द ही आतंकवादी तुम्हें...', चिराग पासवान को मिली जान से मारने की धमकी
'जल्द ही आतंकवादी तुम्हें...', चिराग पासवान को मिली जान से मारने की धमकी
इंडिया
'BJP और 'वोट चोरी आयोग' के तरीके...', राहुल गांधी का केन्द्र-EC पर बड़ा हमला
'BJP और 'वोट चोरी आयोग' के तरीके...', राहुल गांधी का केन्द्र-EC पर बड़ा हमला
क्रिकेट
पाकिस्तान की नई टीम का एलान, आधे दर्जन नए चेहरों को मिला मौका
पाकिस्तान की नई टीम का एलान, आधे दर्जन नए चेहरों को मिला मौका
साउथ सिनेमा
ममिता बैजू की तबीयत हुई खराब, हॉस्पिटल में एडमिट, डॉक्टर ने दी बेड रेस्ट की सलाह
ममिता बैजू की तबीयत हुई खराब, हॉस्पिटल में एडमिट, डॉक्टर ने दी बेड रेस्ट की सलाह
इंडिया
ममता बनर्जी की भतीजी ने की आत्महत्या, घर में फंदे में लटका मिला शव
ममता बनर्जी की भतीजी ने की आत्महत्या, घर में फंदे में लटका मिला शव
इंडिया
SC के फैसले पर सौरव दास ने जोड़े हाथ, CJI ने की तारीफ
SC के फैसले पर सौरव दास ने जोड़े हाथ, CJI ने की तारीफ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अजय राय ने CM योगी के खिलाफ दाखिल किया मानहानि का मुकदमा, जानें क्यों पहुंचे कोर्ट?
अजय राय ने CM योगी के खिलाफ दाखिल किया मानहानि का मुकदमा, जानें क्यों पहुंचे कोर्ट?
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget