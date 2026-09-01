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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवैभव सूर्यवंशी के 6 ऐतिहासिक रिकॉर्ड, इनका टूटना है असंभव

वैभव सूर्यवंशी के 6 ऐतिहासिक रिकॉर्ड, इनका टूटना है असंभव

वैभव सूर्यवंशी ने अपने छोटे से करियर में कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं. यहां हम आपको वैभव सूर्यवंशी के 6 ऐसे रिकॉर्ड्स के बारे में बताएंगे, जिनका टूटना लगभग असंभव है.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 01 Sep 2026 10:24 PM (IST)
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वैभव सूर्यवंशी ने बहुत कम उम्र में ही क्रिकेट जगत में बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है. वैभव जिस सीरीज या टूर्नामेंट में खेलते हैं, कोई ना कोई बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लेते हैं. अपने छोटे से करियर में वैभव सूर्यवंशी ने 6 ऐसे रिकॉर्ड बना दिए हैं, जिनका टूटना लगभग असंभव है. 

वैभव सूर्यवंशी महज 13 साल की उम्र में ही आईपीएल जैसी दुनिया की सबसे बड़ी लीग में बिक गए थे. वह आईपीएल में कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं. आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ही हैं. आज आलम यह हो चुका है कि बड़े बड़े गेंदबाज वैभव सूर्यवंशी के सामने गेंदबाजी करने से डरते हैं.  

दलीप ट्रॉफी में भी चमके वैभव सूर्यवंशी 

आईपीएल, इंडिया-ए और अंडर-19 वर्ल्ड कप के बाद वैभव सूर्यवंशी रेड बॉल फॉर्मेट में भी अपनी धाक जमाने को तैयार हैं. वैभव ने दलीप ट्रॉफी में भी इतिहास रच दिया है. वह दलीप ट्रॉफी के इतिहास में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने महज 15 साल 157 दिन की उम्र में अर्धशतक लगाकर टूर्नामेंट में फिफ्टी जड़ने वाले सबसे युवा बल्लेबाज का रिकॉर्ड अपने नाम किया. वैभव ने यह फिफ्टी 42 गेंदों में पूरी की. इसके साथ ही उन्होंने 57 साल पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. 

वैभव सूर्यवंशी के 6 अटूट रिकॉर्ड

1- टी20 में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले बल्लेबाज- 14 साल 32 दिन

2- लिस्ट ए में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले बल्लेबाज- 14 साल 272 दिन

3- लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक- 11 गेंद 

4- सबसे कम उम्र में भारत के लिए डेब्यू- 15 साल 99 दिन 

5- टी20 इंटरनेशनल में सबसे कम उम्र में अर्धशतक

6- दलीप ट्रॉफी में सबसे कम उम्र में अर्धशतक

वैभव सूर्यवंशी की सबसे खास बात यह है कि इन रिकॉर्ड्स के लिए उन्हें लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा. कम उम्र में ही उन्होंने IPL से लेकर इंटरनेशनल और घरेलू क्रिकेट तक अपनी छाप छोड़नी शुरू कर दी है.

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 01 Sep 2026 10:24 PM (IST)
Tags :
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