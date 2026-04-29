ये भारतीय कंपनी पेश करने जा रही इलेक्ट्रिक बाइक, जानिए कैसा होगा डिजाइन और फीचर्स?

भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है और कंपनियां लगातार नए-नए मॉडल लॉन्च कर रही हैं. इसी बीच बेंगलुरु की कंपनी Oben Electric ने अपनी नई इलेक्ट्रिक बाइक का टीजर जारी किया है. इस टीजर के साथ कंपनी ने बताया है कि यह बाइक 30 अप्रैल 2026 को लॉन्च की जाएगी.

कैसा है इलेक्ट्रिक बाइक का डिजाइन?

कंपनी ने अभी पूरी बाइक नहीं दिखाई है, लेकिन टीजर में इसके फ्रंट डिजाइन की झलक सामने आई है. इसमें एक स्टाइलिश LED हेडलाइट दी गई है, जिसमें नीचे प्रोजेक्टर लेंस और ऊपर U-शेप की LED लाइट बार है.यह लाइट डे-टाइम रनिंग लाइट (DRL) के तौर पर काम करती है, जिससे बाइक का लुक काफी मॉडर्न और आकर्षक लगता है.

इस नई इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है. कंपनी ने फिलहाल इसकी बैटरी, रेंज, पावर, चार्जिंग टाइम और कीमत जैसी अहम डिटेल्स नहीं बताई है. इन सभी जानकारियों का खुलासा लॉन्च के दिन ही किया जाएगा.

बाइक का टीजर आया सामने

Oben Electric पहले से ही भारत में अपनी इलेक्ट्रिक बाइक्स बेच रही है, जिनमें Oben Rorr और Rorr EZ शामिल है. इनमें से Rorr कंपनी का प्रमुख मॉडल है, जबकि Rorr EZ रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए किफायती विकल्प माना जाता है. Oben Rorr कंपनी का फ्लैगशिप मॉडल माना जाता है, जोकि शुरुआती इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स में से एक है, वहीं Rorr EZ को बाद में पेश किया गया. अब तीसरे नए मॉडल के टीजर के साथ कंपनी भारत के तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है.

टीजर में क्या है खास?

टीजर में Unleash The Bold टैगलाइन दी गई है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह बाइक डिजाइन और परफॉर्मेंस के मामले में पहले से ज्यादा दमदार हो सकती है. यानी कंपनी इस बार कुछ नया और अलग देने की तैयारी में है.

कुल मिलाकर, Oben Electric की यह नई बाइक भारतीय बाजार में एक और रोमांचक विकल्प बनकर आ सकती है. हालांकि अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन टीजर से इतना जरूर साफ है कि यह बाइक स्टाइलिश और एडवांस्ड होने वाली है. अब सभी को इसके लॉन्च का इंतजार है, जहां इसकी असली खूबियां सामने आएंगी. कहा जा सकता है कि 30 अप्रैल के लॉन्च इवेंट में इलेक्ट्रिक बाइक की सारी डिटेल्स सामने आएंगी.

यह भी पढ़ें:-

Mahindra पेश करने जा रही 500 KM रेंज वाली पावरफुल इलेक्ट्रिक Thar, जानिए कितनी होगी कीमत?