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हिंदी न्यूज़ऑटोMahindra पेश करने जा रही 500 KM रेंज वाली पावरफुल इलेक्ट्रिक Thar, जानिए कितनी होगी कीमत?

Mahindra पेश करने जा रही 500 KM रेंज वाली पावरफुल इलेक्ट्रिक Thar, जानिए कितनी होगी कीमत?

Mahindra Electric Thar: परफॉर्मेंस की बात करें तो यह इलेक्ट्रिक थार सिर्फ दिखने में ही नहीं बल्कि पावर में भी जबरदस्त हो सकती है. इसमें डुअल मोटर सेटअप मिलने की उम्मीद है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 28 Apr 2026 11:02 AM (IST)
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भारत में SUV पसंद करने वालों के लिए यह खबर काम की हो सकती है. दरअसल, कार निर्माता कंपनी Mahindra अब अपनी पॉपुलर ऑफ-रोड SUV Mahindra Thar को इलेक्ट्रिक रूप में लाने की तैयारी कर रही है. यानी आने वाले समय में थार सिर्फ पेट्रोल या डीजल में ही नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिक वर्जन में देखने को मिलेगी. यह कदम इसलिए भी खास है क्योंकि भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग तेजी से बढ़ रही है. 

इस नए मॉडल को Thar.e नाम से लाया जा सकता है. इसका कॉन्सेप्ट पहले ही दिखाया जा चुका है, जिसमें थार जैसा ही दमदार और बॉक्सी लुक देखने को मिला था. हालांकि इसका डिजाइन थोड़ा मॉडर्न होगा, जिसमें नई LED लाइट्स, बंद ग्रिल और ज्यादा फ्यूचरिस्टिक स्टाइल मिलेगा. 

Mahindra Electric Thar की पावर और रेंज

परफॉर्मेंस की बात करें तो यह इलेक्ट्रिक थार सिर्फ दिखने में ही नहीं बल्कि पावर में भी जबरदस्त हो सकती है. इसमें डुअल मोटर सेटअप मिलने की उम्मीद है, यानी फ्रंट और रियर दोनों पहियों को अलग-अलग मोटर से पावर मिलेगी. इससे इसमें ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) सिस्टम मिलेगा, जो कठिन रास्तों जैसे पहाड़, कीचड़ या रेत पर गाड़ी को आसानी से निकालने में मदद करेगा. 

बैटरी और रेंज के मामले में भी यह गाड़ी मजबूत हो सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें लगभग 59kWh से 79kWh तक की बैटरी दी जा सकती है. एक बार फुल चार्ज करने पर यह करीब 400 से 500 किलोमीटर तक चल सकती है. यानी लंबी दूरी के सफर के लिए भी यह एक अच्छा ऑप्शन बन सकती है. इसके साथ ही इसकी पावर करीब 250 bhp तक हो सकती है, जो इसे तेज और दमदार बनाती है. 

फीचर्स और कीमत 

ऑफ-रोडिंग के लिए इसमें कुछ खास खूबियां भी दी जा सकती हैं. जिसमें 300mm का ग्राउंड क्लीयरेंस शामिल है. इससे गाड़ी ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर नीचे से टकराए बिना चल सके. इसके अलावा बेहतर अप्रोच और डिपार्चर एंगल मिल सकते हैं, जिससे चढ़ाई और ढलान पर गाड़ी आसानी से कंट्रोल में रहती है.

यह इलेक्ट्रिक थार एक नए प्लेटफॉर्म पर बनाई जाएगी, जिसे खास तौर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए डिजाइन किया गया है. इससे गाड़ी ज्यादा मजबूत, सेफ और स्टेबल होगी. इसके साथ ही इसमें नए जमाने के फीचर्स जैसे बड़ी टचस्क्रीन, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी मिलने की उम्मीद है. 

कीमत और लॉन्च की बात की जाए तो फिलहाल कंपनी ने आधिकारिक जानकारी नहीं दी है.मलेकिन माना जा रहा है कि इसकी कीमत लगभग 25 से 30 लाख रुपये के बीच हो सकती है. लॉन्च की टाइमलाइन की बात करें तो यह गाड़ी 2026 से 2029 के बीच भारतीय बाजार में आ सकती है. 

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Published at : 28 Apr 2026 11:02 AM (IST)
Tags :
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