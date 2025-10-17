अब AMT गियरबॉक्स के साथ लॉन्च हुई Nissan Magnite CNG, जानें फीचर्स और कीमत

Nissan इंडिया ने अपनी पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUV Magnite को अब और भी कंफर्टेबल बना दिया है. कंपनी ने इसका CNG वर्जन अब ऑटोमैटिक मैनुअल ट्रांसमिशन (AMT) के साथ लॉन्च किया है. पहले ये मॉडल केवल मैनुअल गियरबॉक्स में ही आता था, लेकिन अब यह बदलाव उन ग्राहकों के लिए राहत लेकर आया है जो शहर के ट्रैफिक में आसान ड्राइविंग चाहते हैं. नई Nissan Magnite CNG AMT अब कुल 11 वेरिएंट्स में उपलब्ध होगी. इनकी कीमत 6.34 लाख से 9.70 लाख (एक्स-शोरूम) तक रखी गई है.

अब पेट्रोल की तरह ही आसान हुआ CNG भरना

Nissan ने अपने नए मॉडल में एक बड़ा सुधार किया है,अब CNG भरने का वाल्व सीधे फ्यूल ढक्कन (fuel lid) के अंदर दिया गया है. इसका मतलब यह हुआ कि जैसे आप पेट्रोल भरवाते हैं, वैसे ही अब CNG भी पीछे से आसानी से भरी जा सकेगी. पहले यूजर्स को CNG भरने के लिए इंजन का बोनट खोलना पड़ता था, जो थोड़ा झंझट भरा था. इस बदलाव से अब रिफ्यूलिंग सुरक्षित और आसान बन गई है. इसके अलावा, कंपनी ने इस मॉडल पर 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी भी दी है.

इंजन, किट और कीमत

Nissan ने यह भी बताया कि Magnite के 1.0-लीटर, 72hp नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन वेरिएंट्स में अब कंपनी-अप्रूव्ड CNG किट लगवाई जा सकती है. यह किट सिर्फ Nissan के अधिकृत डीलरशिप पर ही फिट कराई जा सकती है और कंपनी की स्टैंडर्ड वारंटी में शामिल है. नई Magnite CNG AMT की कीमत 6.34 लाख से शुरू होकर 9.70 लाख तक जाती है, जबकि इसका टॉप मैनुअल वेरिएंट 9.20 लाख में उपलब्ध है. कंपनी के अनुसार, GST 2.0 संशोधनों के बाद CNG किट की कीमत में लगभग 3,000 की कमी आई है, अब यह करीब 72,000 में इंस्टॉल हो जाती है.

ग्राहकों के लिए बेहतर विकल्प बनी Magnite CNG

Nissan Magnite CNG पहले से ही अपनी कम रनिंग कॉस्ट, बढ़िया माइलेज और SUV लुक्स के कारण पॉपुलर थी. अब AMT गियरबॉक्स के जुड़ने से यह कार उन लोगों के लिए भी शानदार विकल्प बन गई है जो ऑटोमैटिक ड्राइविंग की सुविधा और CNG की बचत दोनों चाहते हैं. कंपनी का दावा है कि यह SUV अब स्मूद ड्राइविंग एक्सपीरियंस, बेहतर माइलेज और कम मेंटेनेंस कॉस्ट देगी. बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के कारण CNG कारों की मांग भारत में तेजी से बढ़ रही है. लगभग हर ऑटो कंपनी अब अपने पॉपुलर मॉडल्स के CNG वर्जन ला रही है. इस बीच, Nissan Magnite CNG का AMT वेरिएंट एक किफायती और मॉडर्न विकल्प साबित हो सकता है.

