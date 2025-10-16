एक्सप्लोरर
गांव में चलाने के लिए किफायती हैं ये बाइक्स, 55,100 से होती हैं शुरू, देखें लिस्ट
ग्रामीण इलाकों के लिए बेस्ट माइलेज बाइक ढूंढ रहे हैं? भारतीय बाजार में Hero Splendor Plus, Bajaj Platina से लेकर Honda Shine 100 जैसी कई ऐसे अफोर्डेबल बाइक्स उपलब्ध है जो 55,100 रुपये से शुरू होती है.
भारत के ग्रामीण इलाकों में बाइक सिर्फ एक सवारी नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जरूरत है. गांवों की कच्ची सड़कों, खेतों और ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर चलने के लिए ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए होती है,जो मजबूत, फ्यूल-एफिशिएंट और कम मेंटेनेंस वाली हो. अगर आप भी एक ऐसी किफायती बाइक की तलाश में हैं जो आपके बजट में फिट हो, तो ये खबर आपके लिए है. आइए जानते हैं पांच ऐसी बेहतरीन बाइक्स जो ग्रामीण इलाकों के लिए बेहतर मानी जाती हैं.
Hero Splendor Plus
- Hero Splendor Plus भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक है और ग्रामीण इलाकों में यह लगभग हर घर में देखने को मिल जाती है. इसकी कीमत 73,902 (एक्स-शोरूम) है और यह 97.2cc इंजन के साथ 73 kmpl तक का शानदार माइलेज देती है. इसमें i3S स्टॉप-स्टार्ट टेक्नोलॉजी दी गई है जो फ्यूल बचाने में मदद करती है, जबकि LED हेडलैंप, ब्लूटूथ-इनेबल्ड डिजिटल कंसोल और लंबी सीट जैसी सुविधाएं इसे और भी प्रैक्टिकल बनाती हैं. Hero की सर्विस और स्पेयर पार्ट्स देशभर में आसानी से मिल जाते हैं, जिससे इसकी रनिंग कॉस्ट काफी कम रहती है.
Bajaj Platina 100
- Bajaj Platina 100 अपनी बेहतरीन माइलेज और आरामदायक राइड के लिए जानी जाती है. इसकी कीमत 65,407 (एक्स-शोरूम) है और यह 102cc DTS-i इंजन के साथ 80 kmpl तक का माइलेज देती है. इसका सस्पेंशन और लंबी सीट ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर भी स्मूद राइडिंग एक्सपीरियंस देते हैं. 10 लीटर के फ्यूल टैंक के साथ यह बाइक एक बार फुल टैंक में लगभग 800 किलोमीटर तक चल सकती है.
Honda Shine 100
- Honda Shine 100 उन लोगों के लिए है जो आरामदायक और रिफाइंड परफॉर्मेंस चाहते हैं. 68,994 (एक्स-शोरूम) की कीमत पर यह 98.98cc इंजन से लैस है, जो 65 kmpl तक का माइलेज देती है. इसमें 7.5 PS की पावर और IBS ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है, जो सुरक्षा को बेहतर बनाता है. कम वाइब्रेशन, हल्का डिजाइन और Honda की विश्वसनीय बिल्ड क्वालिटी इसे गांवों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाते हैं.
TVS Sport
- TVS Sport अपनी स्पोर्टी लुक और हाई माइलेज की वजह से छोटे शहरों और गांवों में तेजी से पॉपुलर हो रही है. इसकी कीमत 55,100 (एक्स-शोरूम) है और यह 109.7cc इंजन के साथ 70 kmpl तक का माइलेज देती है. इसका हल्का डिजाइन, बेहतर ग्राउंड क्लीयरेंस और मजबूत बिल्ड क्वालिटी इसे रोजाना इस्तेमाल के लिए परफेक्ट बनाते हैं. TVS का दावा है कि यह बाइक फुल टैंक में 700 किलोमीटर से अधिक चल सकती है.
TVS Radeon
- TVS Radeon 55,100 की शुरुआती कीमत में आती है और 69 kmpl तक का माइलेज देती है. इसमें 109.7cc एयर-कूल्ड इंजन मिलता है जो परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी दोनों में बैलेंस बनाता है. इसका डिजाइन स्टाइलिश है और यह ड्यूल-टोन सीट, डिजिटल-एनालॉग मीटर और LED DRLs जैसे फीचर्स के साथ आती है.
यह भी पढ़ें:- एक नए अंदाज में Land Rover ने भारत में लॉन्च की Defender 110, जानें फीचर्स और कीमत
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, ऑटो और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
पंजाब के DIG हरचरण सिंह भुल्लर गिरफ्तार, 5 लाख की घूस लेने के आरोप में CBI ने किया अरेस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे भतीजे आकाश आनंद? सामने आई ये बड़ी वजह
विश्व
'लालची ट्रंप ने पाकिस्तान से पैसे लेकर भारत से बिगाड़े रिश्ते', अमेरिका के पूर्व राजदूत का बड़ा दावा
क्रिकेट
ICC ODI Rankings में टॉप 5 में भारत-ऑस्ट्रेलिया के कितने खिलाड़ी? जानिए किस टीम के ज्यादा प्लेयर
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 141 / litre 46.23
New Delhi
Diesel Price Today₹ 145 / litre 57.33
New Delhi
Source: IOCL