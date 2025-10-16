गांव में चलाने के लिए किफायती हैं ये बाइक्स, 55,100 से होती हैं शुरू, देखें लिस्ट

भारत के ग्रामीण इलाकों में बाइक सिर्फ एक सवारी नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जरूरत है. गांवों की कच्ची सड़कों, खेतों और ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर चलने के लिए ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए होती है,जो मजबूत, फ्यूल-एफिशिएंट और कम मेंटेनेंस वाली हो. अगर आप भी एक ऐसी किफायती बाइक की तलाश में हैं जो आपके बजट में फिट हो, तो ये खबर आपके लिए है. आइए जानते हैं पांच ऐसी बेहतरीन बाइक्स जो ग्रामीण इलाकों के लिए बेहतर मानी जाती हैं.

Hero Splendor Plus

Hero Splendor Plus भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक है और ग्रामीण इलाकों में यह लगभग हर घर में देखने को मिल जाती है. इसकी कीमत 73,902 (एक्स-शोरूम) है और यह 97.2cc इंजन के साथ 73 kmpl तक का शानदार माइलेज देती है. इसमें i3S स्टॉप-स्टार्ट टेक्नोलॉजी दी गई है जो फ्यूल बचाने में मदद करती है, जबकि LED हेडलैंप, ब्लूटूथ-इनेबल्ड डिजिटल कंसोल और लंबी सीट जैसी सुविधाएं इसे और भी प्रैक्टिकल बनाती हैं. Hero की सर्विस और स्पेयर पार्ट्स देशभर में आसानी से मिल जाते हैं, जिससे इसकी रनिंग कॉस्ट काफी कम रहती है.

Bajaj Platina 100

Bajaj Platina 100 अपनी बेहतरीन माइलेज और आरामदायक राइड के लिए जानी जाती है. इसकी कीमत 65,407 (एक्स-शोरूम) है और यह 102cc DTS-i इंजन के साथ 80 kmpl तक का माइलेज देती है. इसका सस्पेंशन और लंबी सीट ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर भी स्मूद राइडिंग एक्सपीरियंस देते हैं. 10 लीटर के फ्यूल टैंक के साथ यह बाइक एक बार फुल टैंक में लगभग 800 किलोमीटर तक चल सकती है.

Honda Shine 100

Honda Shine 100 उन लोगों के लिए है जो आरामदायक और रिफाइंड परफॉर्मेंस चाहते हैं. 68,994 (एक्स-शोरूम) की कीमत पर यह 98.98cc इंजन से लैस है, जो 65 kmpl तक का माइलेज देती है. इसमें 7.5 PS की पावर और IBS ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है, जो सुरक्षा को बेहतर बनाता है. कम वाइब्रेशन, हल्का डिजाइन और Honda की विश्वसनीय बिल्ड क्वालिटी इसे गांवों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाते हैं.

TVS Sport

TVS Sport अपनी स्पोर्टी लुक और हाई माइलेज की वजह से छोटे शहरों और गांवों में तेजी से पॉपुलर हो रही है. इसकी कीमत 55,100 (एक्स-शोरूम) है और यह 109.7cc इंजन के साथ 70 kmpl तक का माइलेज देती है. इसका हल्का डिजाइन, बेहतर ग्राउंड क्लीयरेंस और मजबूत बिल्ड क्वालिटी इसे रोजाना इस्तेमाल के लिए परफेक्ट बनाते हैं. TVS का दावा है कि यह बाइक फुल टैंक में 700 किलोमीटर से अधिक चल सकती है.

TVS Radeon

TVS Radeon 55,100 की शुरुआती कीमत में आती है और 69 kmpl तक का माइलेज देती है. इसमें 109.7cc एयर-कूल्ड इंजन मिलता है जो परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी दोनों में बैलेंस बनाता है. इसका डिजाइन स्टाइलिश है और यह ड्यूल-टोन सीट, डिजिटल-एनालॉग मीटर और LED DRLs जैसे फीचर्स के साथ आती है.

