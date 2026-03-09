हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Hero Glamour 125 vs Honda Shine 125: इंजन और परफॉर्मेंस में कौन-सी बाइक है ज्यादा दमदार?

Hero Glamour 125 और Honda Shine 125 दोनों बाइक अपने सेगमेंट में काफी दमदार है. आइए जानते हैं कि इंजन, माइलेज और फीचर्स की तुलना में कौन-सी 125cc बाइक आपके लिए बेहतर है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 09 Mar 2026 03:47 PM (IST)
भारत में 125cc सेगमेंट की बाइक्स काफी पॉपुलर हैं क्योंकि ये अच्छा माइलेज देती हैं और रोजाना इस्तेमाल के लिए आरामदायक होती हैं. इस सेगमेंट में Hero Glamour 125 और Honda Shine 125 दो ऐसी बाइक्स हैं जिन्हें लोग काफी पसंद करते हैं. दोनों ही मोटरसाइकिल बेहतर इंजन, अच्छी माइलेज और आसान राइडिंग के लिए जानी जाती हैं. अगर आप नई 125cc बाइक खरीदने की सोच रहे हैं तो आइए जानते हैं कि इंजन और परफॉर्मेंस के लिहाज से कौन-सी बाइक ज्यादा बेहतर है.

इंजन और कीमत

कीमत की बात करें तो Hero Glamour 125 की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 82,813 रुपये से शुरू होती है. वहीं Honda Shine 125 की एक्स-शोरूम कीमत करीब 80,852 रुपये है. दिल्ली जैसे शहरों में इन दोनों बाइक्स की ऑन-रोड कीमत लगभग 95,000 रुपये के आसपास पहुंच जाती है. कीमत के हिसाब से Honda Shine थोड़ी सस्ती लगती है, लेकिन दोनों के बीच अंतर बहुत ज्यादा नहीं है. इंजन की बात करें तो Honda Shine 125 में 123.94cc का एयर-कूल्ड इंजन मिलता है, जो लगभग 10.78 PS की पावर और 11 Nm टॉर्क देता है. यह इंजन स्मूथ राइडिंग के लिए जाना जाता है और शहर में अच्छा पिकअप देता है. वहीं Hero Glamour 125 में 124.7cc का इंजन दिया गया है, जो करीब 10.53 PS पावर और 10.4 Nm टॉर्क देता है. दोनों बाइक्स में 5-स्पीड गियरबॉक्स और फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम दिया गया है.

फीचर्स और माइलेज

माइलेज के मामले में Hero Glamour 125 थोड़ा आगे मानी जाती है. कंपनी के अनुसार यह बाइक लगभग 65 kmpl तक का माइलेज दे सकती है. वहीं Honda Shine 125 का क्लेम्ड माइलेज करीब 55 kmpl बताया जाता है. हालांकि असली इस्तेमाल में Honda का इंजन काफी स्मूथ फील होता है. फीचर्स की बात करें तो Hero Glamour 125 में LED हेडलाइट, डिजिटल कंसोल, USB चार्जिंग पोर्ट और i3S स्टॉप-स्टार्ट टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स मिलते हैं. वहीं Honda Shine 125 में कॉम्बी ब्रेक सिस्टम, साइलेंट स्टार्टर, इंजन किल स्विच और सर्विस ड्यू अलर्ट जैसे बेहतर फीचर्स दिए गए हैं. अगर आप ज्यादा फीचर्स और बेहतर माइलेज चाहते हैं तो Hero Glamour 125 अच्छा विकल्प हो सकती है. वहीं स्मूथ इंजन और भरोसेमंद राइड के लिए Honda Shine 125 भी एक मजबूत विकल्प है.

Published at : 09 Mar 2026 03:47 PM (IST)
Tags :
Honda Shine Hero Glamour Hero Glamour 125 Vs Honda Shine 125 Best 125cc Bike India 125cc Bike Comparison
