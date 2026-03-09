हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अगर 2 लाख की डाउन पेमेंट पर Toyota Innova Crysta खरीदें तो कितने हजार की EMI बनेगी? जानें

Toyota Innova Crysta on EMI: कार लोन लेने से पहले सभी दस्तावेज और बैंक की पॉलिसी को ध्यान से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अलग-अलग बैंक के नियम के कारण EMI और ब्याज दर में थोड़ा अंतर देखने को मिल सकता है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 09 Mar 2026 04:12 PM (IST)
टोयोटा इनोवा क्रिस्टा एक शानदार 7-सीटर और 8-सीटर कार है, जो सिर्फ डीजल इंजन के साथ आती है और पेट्रोल वर्ज़न में मौजूद नहीं है. इसका सबसे सस्ता 7-सीटर मॉडल 18.85 लाख रुपये में मिलता है. अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं, तो जरूरी नहीं है कि इस गाड़ी को फुल पेमेंट देकर खरीदा जाए. आप इस गाड़ी को फाइनेंस भी करा सकते हैं. इसके लिए आपको कार लोन का ऑप्शन मिल जाएगा. 

कितनी है Toyota Innova Crysta की ऑन-रोड कीमत?

Toyota Innova Crysta के 2.4 GX 7Str (Diesel) वेरिएंट की दिल्ली में ऑन-रोड कीमत 21.92 लाख रुपये के करीब है. अगर आप इस वेरिएंट को फाइनेंस कराते हैं तो इसके लिए आपको 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट के तौर पर देने होंगे. ऐसे में आपको 19.92 रुपये का कार लोन मिल जाएगा. इसके साथ ही अगर आप ज्यादा डाउन पेमेंट देते हैं, तो आपकी EMI और कम हो जाएगी.

हर महीने कितनी देनी होगी EMI? 

इस गाड़ी को खरीदने के लिए अगर 5 साल के लिए लोन लिया जाता है तो 9 फीसदी ब्याज दर होने पर हर महीने लगभग 41,355 रुपये EMI भरनी होगी. इसी तरह, 6 साल के लोन पर EMI 35,911 रुपये और 7 साल के लोन पर EMI 32,053 रुपये हर महीने देनी होगी. 

कार लोन लेने से पहले सभी दस्तावेज और बैंक की पॉलिसी को ध्यान से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अलग-अलग बैंकों और कंपनियों के नियमों के कारण EMI और ब्याज दर में थोड़ा अंतर देखने को मिल सकता है.

Toyota Innova Crysta को टक्कर देने वाली गाड़ियां

टोयोटा इनोवा क्रिस्टा मुख्य रूप से प्रीमियम एमपीवी और एसयूवी जैसी गाड़ियों को टक्कर देती है. इसकी बड़ी राइवल गाड़ियों में Toyota Innova Hycross, Maruti Invicto, Kia Carens और महिंद्रा XUV700, टाटा सफारी, MG हेक्टर प्लस और महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन जैसी 7-सीटर एसयूवी शामिल हैं. 

Published at : 09 Mar 2026 04:12 PM (IST)
Embed widget