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हिंदी न्यूज़ऑटोरात में ड्राइविंग क्यों होती है ज्यादा जोखिम भरी? जानें कार चलाने का सही तरीका और इन बातों का रखें ध्यान

रात में ड्राइविंग क्यों होती है ज्यादा जोखिम भरी? जानें कार चलाने का सही तरीका और इन बातों का रखें ध्यान

रात में ड्राइविंग करते समय थोड़ी सी सावधानी आपकी जान बचा सकती है. सही तरीका और सतर्कता से आप सुरक्षित यात्रा कर सकते हैं. आइए जानें रात में कार चलाते समय किन बातों का ध्यान रखें?

By : गौतम सिंह | Updated at : 07 Apr 2026 04:24 PM (IST)
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Night Driving Tips: रात के समय कार चलाना दिन के मुकाबले ज्यादा कठिन और जोखिम भरा होता है. इसकी सबसे बड़ी वजह कम रोशनी होती है, जिससे सड़क साफ दिखाई नहीं देती. कई बार सामने से आने वाली गाड़ियों की तेज हेडलाइट आंखों को चकाचौंध कर देती है, जिससे कुछ सेकंड के लिए दिखना बंद हो जाता है. यही छोटे-छोटे पल बड़े हादसों का कारण बन सकते हैं. इसके अलावा रात में थकान भी ज्यादा महसूस होती है, जिससे ध्यान भटक सकता है. इसलिए रात में ड्राइविंग करते समय ज्यादा सावधानी रखना बहुत जरूरी होता है.

हेडलाइट और विजिबिलिटी का रखें खास ध्यान

रात में गाड़ी चलाते समय सबसे जरूरी चीज होती है सही रोशनी. हमेशा अपनी कार की हेडलाइट सही हालत में रखें. जरूरत के हिसाब से Low बीम और हाई बीम का इस्तेमाल करें. सामने से वाहन आने पर हमेशा लो बीम रखें, ताकि दूसरे ड्राइवर को दिक्कत न हो. साथ ही विंडशील्ड और मिरर को साफ रखें, क्योंकि गंदगी या धुंध से देखने में परेशानी हो सकती है. अगर आपकी कार में फॉग लाइट है, तो उसे धुंध में जरूर इस्तेमाल करें.

सही स्पीड और दूरी बनाए रखना जरूरी

रात में तेज स्पीड से गाड़ी चलाना बहुत खतरनाक हो सकता है. कम रोशनी में अचानक कोई गड्ढा, जानवर या व्यक्ति सामने आ सकता है. इसलिए हमेशा नियंत्रित स्पीड में ड्राइव करें. सामने चल रही गाड़ी से पर्याप्त दूरी बनाए रखें, ताकि अचानक ब्रेक लगाने की स्थिति में आप समय पर गाड़ी रोक सकें. इससे दुर्घटना का खतरा काफी कम हो जाता है.

थकान और नींद से बचना है जरूरी

रात में ड्राइविंग के दौरान नींद आना एक बड़ी समस्या होती है. अगर आपको नींद महसूस हो रही है, तो तुरंत गाड़ी रोककर थोड़ा आराम करें. लगातार लंबी दूरी तक ड्राइव करना सही नहीं है. आप चाहें तो हल्का म्यूजिक सुन सकते हैं या बीच-बीच में ब्रेक लेकर खुद को ताजा रख सकते हैं. लेकिन अगर ज्यादा थकान हो, तो ड्राइविंग बिल्कुल न करें. बता दें कि रात में सड़क पर कई बार लोग बिना रिफ्लेक्टर या लाइट के चलते हैं, जो खतरनाक हो सकता है. इसलिए हमेशा सतर्क रहें और सड़क के किनारों पर भी ध्यान दें. सिग्नल, इंडिकेटर और ब्रेक लाइट का सही इस्तेमाल करें, ताकि दूसरे ड्राइवर को आपके इरादे समझ में आएं. इससे दुर्घटना की संभावना कम होती है.

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About the author गौतम सिंह

गौतम सिंह एबीपी न्यूज में बतौर कंसल्टेंट काम कर रहे हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके पास करीब 4 वर्षों का अनुभव है, जिसमें से पिछले 1.5 साल से वह ABP Live से जुड़े हुए हैं.

गौतम ने अपने करियर में नेशनल, वर्ल्ड, राजनीति, चुनाव और विभिन्न राज्यों से जुड़ी खबरों पर काम किया है. उन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Central University of South Bihar, गया से पूरी की है. इससे पहले वह ETV Bharat, हैदराबाद में भी कार्य कर चुके हैं.
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Published at : 07 Apr 2026 04:24 PM (IST)
Tags :
Auto News Car Driving Tips Night Safe Drive
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