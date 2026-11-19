Indian Auto Sector: भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट बहुत तेजी बढ़ रहा है. जिसके चलते इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इंडिया की कंपनी का डंका बजता है. इस बीच ऑटोमोबाइल मार्केट से एक बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है. क्योंकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर निफ्टी ऑटो इंडेक्स करीब 3 प्रतिशत की बढ़त के साथ टॉप सेक्टरल गेनर बनकर उभरा. जिसके चलते देश की बड़े वाहन निर्माता कंपनियां मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा और हीरो मोटोकॉर्प सबसे आगे रहीं.

बता दें कि शुरुआती कारोबार में मारुति सुजुकी के शेयरों में 5 प्रतिशत और हीरो मोटोकॉर्प में 4 प्रतिशत तक की जोरदार तेजी दर्ज की गई. वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा, आयशर मोटर्स, टीवीएस मोटर, टाटा मोटर्स और हुंडई मोटर इंडिया के शेयर भी करीब 3 प्रतिशत तक चढ़े. चलिए जानते हैं कि आखिर ऑटो कंपनियों की इस लॉटरी और शेयरों में आई इस तूफानी तेजी के पीछे मुख्य वजहें क्या हैं.

कच्चे माल की कीमतों में हुई गिरावट

बता दें कि ऑटो शेयरों में उछाल का सबसे बड़ा कारण एल्युमीनियम और प्लैटिनम ग्रुप मेटल्स जैसी कमोडिटी की कीमतों में आई गिरावट है. पिछले कुछ समय से पश्चिम एशिया में तनाव के कारण कच्चे माल की लागत बढ़ने से कंपनियों के मुनाफे पर दबाव था. लेकिन अब कच्चे माल की कीमतें नरम पड़ने से कंपनियों की उत्पादन लागत घटेगी और उनके ऑपरेटिंग मार्जिन में सुधार होने की उम्मीद बढ़ गई है.

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त्योहारी सीजन के बाद भी है भारी डिमांड

जानकारी दें दे कि ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में खत्म हुए त्योहारी सीजन में गाड़ियों की शानदार बिक्री हुई है. जिससे डीलरशिप पर पुरानी गाड़ियों का स्टॉक काफी कम रह गया है. क्योंकि विशेषज्ञों को उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में भी गाड़ियों की मांग में कम से कम 8 से 10 प्रतिशत की मजबूत बढ़त जारी रहेगी.

ग्रामीण इलाकों में बढ़ी ज्यादा मांग

आपको बता दें कि आने वाले महीनों में ग्रामीण इलाकों से टू-व्हीलर और एंट्री-लेवल गाड़ियों की मांग में तेजी आने की उम्मीद है. जबकि इसके अलावा GST दरों में सुधार से गाड़ियां किफायती हुई हैं और प्रीमियम मॉडल्स व इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती बिक्री के साथ मजबूत एक्सपोर्ट ऑर्डर ऑटो सेक्टर के लिए लंबे समय तक मुनाफे के नए रास्ते खोल रहे हैं.

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