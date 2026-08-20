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हिंदी न्यूज़ऑटो430 KM रेंज के साथ AWD, जल्द एंट्री लेने वाली है Chery iCAUR V23

430 KM रेंज के साथ AWD, जल्द एंट्री लेने वाली है Chery iCAUR V23

Chery iCAUR V23: गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत इसका अलग बॉक्सी डिजाइन, AWD इलेक्ट्रिक पावरट्रेन, करीब 430 किमी तक की दावा की गई रेंज और बड़ा 15.4-इंच डिस्प्ले है. आइए डिटेल जानते हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 20 Aug 2026 06:52 AM (IST)
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भारतीय इलेक्ट्रिक SUV बाजार में आने वाले समय में एक नई और अलग डिजाइन वाली गाड़ी दस्तक दे सकती है. Chery Automobile की iCAUR V23 इलेक्ट्रिक SUV को भारत में लाने की तैयारी चल रही है और इसके टेस्ट मॉडल भारतीय सड़कों पर कई बार नजर आ चुके हैं. अब इस मॉडल को भारत में पेटेंट कराए जाने की खबर सामने आई है.

भारत में इसे JSW Motors के जरिए पेश किए जाने की उम्मीद है. रिपोर्ट के मुताबिक, इसकी एंट्री इस साल दिवाली के आसपास हो सकती है, हालांकि कंपनी ने अभी लॉन्च डेट, कीमत और भारत-स्पेक मॉडल की आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है.

भारत में JSW Motors के जरिए आएगी SUV

  • iCAUR, चीन की Chery Automobile की एक सब-ब्रांड है. Chery और JSW Motors के बीच भारत में कई मॉडल लाने को लेकर साझेदारी है. इसी रणनीति के तहत iCAUR V23 को भी भारतीय बाजार में JSW के माध्यम से पेश किए जाने की उम्मीद है. खास बात यह है कि भारत में इस SUV को JSW ब्रांडिंग के साथ उतारे जाने की उम्मीद है. भारत में टेस्टिंग के दौरान iCAUR V23 के साथ Chery ग्रुप के दूसरे मॉडल, जैसे Jetour T2 और Jaecoo J5 EV भी देखे गए हैं. इससे संकेत मिलता है कि JSW Motors आने वाले समय में कई नए इंटरनेशनल मॉडल भारतीय बाजार में उतार सकती है.


430 KM रेंज के साथ AWD, जल्द एंट्री लेने वाली है Chery iCAUR V23

  • iCAUR V23 का सबसे खास पहलू इसका बॉक्सी और रगेड डिजाइन है. करीब 4.2 मीटर लंबी यह SUV मिड-साइज इलेक्ट्रिक SUV कैटेगरी में आती है. इसमें ऊंचा और सीधा स्टांस, चौड़ा बॉडी डिजाइन और ऑल-LED लाइटिंग दी गई है. इसका डिजाइन सामान्य इलेक्ट्रिक SUVs से काफी अलग नजर आता है और इसे एक मजबूत SUV जैसा लुक देता है. दिलचस्प बात यह है कि iCAUR V23 को 2026 Red Dot Design Award भी मिल चुका है.

अंदर से भी काफी मॉडर्न है केबिन

  • SUV के इंटीरियर में भी मॉडर्न फीचर्स पर जोर दिया गया है. इंटरनेशनल मॉडल में 15.4-इंच QHD टचस्क्रीन मिलती है. इसके साथ कॉलम-माउंटेड ड्राइव सेलेक्टर और फॉक्स-लेदर से कवर किया गया स्टीयरिंग व्हील दिया गया है. सीटों पर भी फॉक्स-लेदर अपहोल्स्ट्री मिलती है. फ्रंट सीटें पावर्ड हैं और सन वाइजर में रोशनी के साथ वैनिटी मिरर भी दिया गया है. इसके अलावा केबिन में ग्रैब हैंडल्स और कप होल्डर्स जैसे व्यावहारिक फीचर्स भी मौजूद हैं.
  • अंतरराष्ट्रीय बाजार में iCAUR V23 को दो अलग-अलग इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के साथ बेचा जाता है. इसका एंट्री-लेवल मॉडल 134 bhp की पावर और 180 Nm टॉर्क देता है. इसमें 59.93 kWh की LFP बैटरी और 2WD सेटअप मिलता है. वहीं इसका ज्यादा पावरफुल वर्जन ड्यूल-मोटर AWD सिस्टम के साथ आता है. यह वर्जन करीब 208 bhp की पावर और 292 Nm टॉर्क देता है और इसमें 81.76 kWh की NMC बैटरी दी जाती है.
  • AWD वर्जन की क्लेम्ड रेंज करीब 430 किलोमीटर बताई गई है. हालांकि यह आंकड़ा अंतरराष्ट्रीय मॉडल से जुड़ा है, इसलिए भारत में आने वाले मॉडल में बैटरी पैक, मोटर, पावर और रेंज में बदलाव संभव है. ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम इसे सिर्फ शहर में चलने वाली इलेक्ट्रिक SUV के बजाय खराब रास्तों और लंबी यात्राओं के लिए भी ज्यादा उपयोगी बना सकता है.

दिवाली के आसपास लॉन्च की उम्मीद

  • JSW Motors भारत में Chery ग्रुप के कई मॉडल पेश करने की तैयारी में है. iCAUR V23 भी इसी योजना का हिस्सा हो सकती है. रिपोर्ट के मुताबिक, इसे Jetour T2 के साथ या उसके आसपास भारतीय बाजार में लाया जा सकता है और लॉन्च दिवाली के आसपास होने की संभावना है. हालांकि अभी यह केवल संभावित समयसीमा है. कंपनी की ओर से लॉन्च डेट, भारत-स्पेक फीचर्स और कीमत की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है.


430 KM रेंज के साथ AWD, जल्द एंट्री लेने वाली है Chery iCAUR V23

  • कीमत की बात करें तो अभी कोई आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है. Autocar India के अनुसार भारत में आने वाला मॉडल 20 लाख रुपये से कम कीमत के आसपास रखा जा सकता है.
  • iCAUR V23 की सबसे बड़ी खासियत इसका अलग बॉक्सी डिजाइन, AWD इलेक्ट्रिक पावरट्रेन, करीब 430 किमी तक की दावा की गई रेंज और बड़ा 15.4-इंच डिस्प्ले है. अगर भारत में इसे प्रतिस्पर्धी कीमत पर उतारा जाता है, तो इसका मुकाबला Hyundai Creta Electric, Mahindra BE 6, Maruti e Vitara, Tata Curvv EV और अन्य इलेक्ट्रिक SUVs से हो सकता है.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 20 Aug 2026 06:52 AM (IST)
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