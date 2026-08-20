Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोबाइक पर बैठीं 3 सवारी तो कितना कटेगा चालान? जानें नियम

बाइक पर बैठीं 3 सवारी तो कितना कटेगा चालान? जानें नियम

Bike Triple Riding Challan Fine Amount: बाइक पर 3 सवारी बैठाने पर कितना चालान कटता है? जानिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194C के तहत पेनल्टी के नियम.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 20 Aug 2026 12:09 PM (IST)
Preferred Sources

Bike Triple Riding Challan Fine Amount: हमारे देश में ट्रैफिक नियमों का पालन बहुत कम ही लोग करते हैं. जिसके चलते सरकार को हर तिराहे-चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस तैनात करनी पड़ती है. पुलिस के डर से अब बहुत लोग नियमों का पालन करने लगे हैं. लेकिन इसके बाद भी हमें सड़को पर कुछ ऐसे बाइक राइडर मिलते हैं जो की नियमों की धज्जियां उड़ा देते हैं. जिसके चलते आज हम भी इस खबर में बात करेंगे कि, बाइक पर अगर तीन लोग बैठ कर चल रहे हैं तो इस गलती पर कितना चालान हो सकता है. तो चलिए जानते हैं कि बाइक पर 3 सवारी बैठाने पर कितना चालान कटता है और इसके नियम क्या हैं.

कितना कटेगा चालान?

जानकारी दें दे कि, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 128 स्पष्ट रूप से यह निर्देश देती है कि किसी भी दोपहिया वाहन पर केवल दो लोग ही सवार हो सकते हैं एक चालक और उसके पीछे बैठने वाला एक सह-यात्री. जिसके बाद भी अगर आप इस नियम का उल्लंघन करते हुए बाइक पर 3 सवारी बैठाते हैं तो धारा 194C के तहत आपके ऊपर कार्रवाई की जाती है.

बता दें कि, पहली बार या सामान्य उल्लंघन पर 1,000 रुपये का चालान काटा जाता है. वहीं, केवल 1,000 रुपये का फाइन भरकर मामला खत्म नहीं होता कानूनन ट्रैफिक पुलिस चालक का ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड भी कर सकती है.


बाइक पर बैठीं 3 सवारी तो कितना कटेगा चालान? जानें नियम

यह भी पढ़ें: Swift-Baleno को पछाड़ 4.99 लाख की ये कार बनी नंबर-1, जानें डिटेल

बिना हेलमेट के और देना होगा चालान

आपको बता दें कि, यदि बाइक पर बैठी तीनों सवारियों ने हेलमेट नहीं पहना है तो चालान की रकम और बढ़ जाती है. क्योंकि, धारा 194D के तहत अगर चालक या पीछे बैठी सवारियों ने आईएसआई मार्क वाला हेलमेट नहीं पहना है तो 1,000 रुपये का अतिरिक्त चालान अलग से कटेगा. जिसका मतलब है कि, अगर आप 3 सवारी बैठाकर बिना हेलमेट बाइक चला रहे हैं तो आपका कुल चालान 2,000 रुपये से अधिक हो सकता है और साथ ही लाइसेंस सस्पेंड होने की पूरी संभावना रहेगी.


बाइक पर बैठीं 3 सवारी तो कितना कटेगा चालान? जानें नियम

बच्चों के लिए क्या है नियम?

अक्सर ऐसा भी देखा जाता है कि, लोग अपने साथ बच्चे को बैठा लेते हैं और सोचते हैं कि इसका चालान नहीं कटेगा. मोटर वाहन नियमों के अनुसार, यदि बच्चा 4 साल से अधिक उम्र का है तो उसे एक पूर्ण सवारी के रूप में ही गिना जाता है. जिसके चलते यदि 4 साल से बड़े बच्चे को मिलाकर बाइक पर कुल 3 लोग सवार हैं तो उसे भी ट्रिपल राइडिंग ही माना जाएगा.

डिजिटल कैमरों से कटेगा चालान

अब सरकार ट्रैफिक नियमों को लेकर बहुत सख्त हो गई है. क्योंकि, अब आपको सड़क पर रोककर चालान काटने की जरूरत नहीं है. बड़े शहरों और हाईवे पर लगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ANPR कैमरे बाइक पर 3 सवारियों की ऑटोमैटिक फोटो खींच लेते हैं. इसके बाद चालान का डिजिटल मैसेज सीधे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाता है.

छोटी सी गलती पड़ सकती है भारी

आपको बता दें कि, 1,000 रुपये का चालान और लाइसेंस सस्पेंड होना तो एक आर्थिक व कानूनी नुकसान है. लेकिन इससे भी बड़ा नुकसान आपकी और आपके अपनों की जान को होता है. टू-व्हीलर का निर्माण केवल दो लोगों का वजन उठाने के लिए किया जाता है. अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए बाइक पर केवल 2 लोग ही सवार हों और हमेशा हेलमेट जरूर पहनें.

यह भी पढ़ें: मात्र 340 रुपये में महीनेभर टोल की टेंशन खत्म, जानें नया नियम

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 20 Aug 2026 12:09 PM (IST)
Tags :
Bike Triple Riding Challan Fine Amount India Motor Vehicle Act Section 194C Section 128 Two Wheeler Triple Riding Fine DL Suspension
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
बाइक पर बैठीं 3 सवारी तो कितना कटेगा चालान? जानें नियम
बाइक पर बैठीं 3 सवारी तो कितना कटेगा चालान? जानें नियम
ऑटो
Fronx लाने का सपना होगा पूरा, जानें कितनी बनेगी EMI?
Fronx लाने का सपना होगा पूरा, जानें कितनी बनेगी EMI?
ऑटो
Swift-Baleno को पछाड़ 4.99 लाख की ये कार बनी नंबर-1, जानें डिटेल
Swift-Baleno को पछाड़ 4.99 लाख की ये कार बनी नंबर-1, जानें डिटेल
ऑटो
कारों में किन जानवरों का चमड़ा किया जाता है इस्तेमाल? जानें सबकुछ
कारों में किन जानवरों का चमड़ा किया जाता है इस्तेमाल? जानें सबकुछ
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: तलाक की अफवाहों के बीच कोर्ट पहुंचीं सुनीता आहूजा! पैपराजी को देखकर बदला अंदाज, फैंस हुए हैरान (19.08.26)
Chugalkhor Aunty: 🫨चुगलखोर आंटी के साथ देखिए चुगलियों का पिटारा #sbs
Bigg Boss House में भूत? Himanshi Khurana का डरावना दावा, बोलीं- कोई गला दबा रहा था
Bhojpuri Bawal में Pawan Singh की ‘तीसरी बीवी’ बनेंगी Amrapali Dubey? मजेदार बातचीत वायरल
Sunita Ahuja विवाद के बीच Govinda का Thailand Club Dance Video Viral, Fans ने किया React
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CM रेवंत रेड्डी पर भड़कीं मंत्री की बेटी, कहा- 'तुम्हारे भाई...'
CM रेवंत रेड्डी पर भड़कीं मंत्री की बेटी, कहा- 'तुम्हारे भाई...'
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में इन छात्राओं को पॉकेट मनी देगी सरकार! मिलेंगे 2000 रुपये
महाराष्ट्र में इन छात्राओं को पॉकेट मनी देगी सरकार! मिलेंगे 2000 रुपये
स्पोर्ट्स
टेस्ट सीरीज की पहली गेंद पर आउट होने का शर्मनाक रिकॉर्ड, 2 भारतीयों के साथ भी हुआ ऐसा
टेस्ट सीरीज की पहली गेंद पर आउट होने का शर्मनाक रिकॉर्ड, 2 भारतीयों के साथ भी हुआ ऐसा
ओटीटी
'दुनिया मुझे 'ट्रेटर' की नजर से देखती है’, मुश्किल दौर याद कर छलका रिया चक्रवर्ती का दर्द
'दुनिया मुझे 'ट्रेटर' की नजर से देखती है’, छलका रिया चक्रवर्ती का दर्द
इंडिया
BCI चीफ मनन मिश्रा के खिलाफ CJP और वकीलों का प्रदर्शन, क्या है मांग?
BCI चीफ मनन मिश्रा के खिलाफ CJP और वकीलों का प्रदर्शन, क्या है मांग?
ऑटो
Swift-Baleno को पछाड़ 4.99 लाख की ये कार बनी नंबर-1, जानें डिटेल
Swift-Baleno को पछाड़ 4.99 लाख की ये कार बनी नंबर-1, जानें डिटेल
धर्म
Sawan Putrada Ekadashi 2026: पुत्रदा एकादशी का व्रत केवल बेटे के लिए क्यों? बेटी की कामना करने वाले क्या करें
पुत्रदा एकादशी का व्रत केवल बेटे के लिए क्यों? बेटी की कामना करने वाले क्या करें
यूटिलिटी
माल ढुलाई में आएगी तेजी! 130 की रफ्तार से दौड़ी वंदे भारत फ्रेट, कब शुरू होगी सेवा?
माल ढुलाई में आएगी तेजी! 130 की रफ्तार से दौड़ी वंदे भारत फ्रेट, कब शुरू होगी सेवा?
ABP NEWS
बाइक सवार लोगों ने 'ऑयल ऑपरेशन' को अंजाम दिया, उनकी इस घिनौनी हरकत को कैमरे में कैद कर लिया गया।
बाइक सवार लोगों ने 'ऑयल ऑपरेशन' को अंजाम दिया, उनकी इस घिनौनी हरकत को कैमरे में कैद कर लिया गया।
ABP NEWS
जब नदी का नाम ही 'भूतही' हो, तो पुलिस कैसे बच सकती थी?
जब नदी का नाम ही 'भूतही' हो, तो पुलिस कैसे बच सकती थी?
ABP NEWS
जोधपुर में फ़िल्मी अंदाज़ में अपहरण, स्कॉर्पियो में युवक का अपहरण।
जोधपुर में फ़िल्मी अंदाज़ में अपहरण, स्कॉर्पियो में युवक का अपहरण।
ABP NEWS
जबलपुर में सांडों को लेकर ज़बरदस्त हंगामा
जबलपुर में सांडों को लेकर ज़बरदस्त हंगामा
ABP NEWS
एक हाथी जंगल में बेफिक्र घूम रहा था, उसे देखकर गाँव वाले हैरान-परेशान रह गए।
एक हाथी जंगल में बेफिक्र घूम रहा था, उसे देखकर गाँव वाले हैरान-परेशान रह गए।
Embed widget