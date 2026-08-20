बाइक पर बैठीं 3 सवारी तो कितना कटेगा चालान? जानें नियम

Bike Triple Riding Challan Fine Amount: हमारे देश में ट्रैफिक नियमों का पालन बहुत कम ही लोग करते हैं. जिसके चलते सरकार को हर तिराहे-चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस तैनात करनी पड़ती है. पुलिस के डर से अब बहुत लोग नियमों का पालन करने लगे हैं. लेकिन इसके बाद भी हमें सड़को पर कुछ ऐसे बाइक राइडर मिलते हैं जो की नियमों की धज्जियां उड़ा देते हैं. जिसके चलते आज हम भी इस खबर में बात करेंगे कि, बाइक पर अगर तीन लोग बैठ कर चल रहे हैं तो इस गलती पर कितना चालान हो सकता है. तो चलिए जानते हैं कि बाइक पर 3 सवारी बैठाने पर कितना चालान कटता है और इसके नियम क्या हैं.

कितना कटेगा चालान?

जानकारी दें दे कि, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 128 स्पष्ट रूप से यह निर्देश देती है कि किसी भी दोपहिया वाहन पर केवल दो लोग ही सवार हो सकते हैं एक चालक और उसके पीछे बैठने वाला एक सह-यात्री. जिसके बाद भी अगर आप इस नियम का उल्लंघन करते हुए बाइक पर 3 सवारी बैठाते हैं तो धारा 194C के तहत आपके ऊपर कार्रवाई की जाती है.

बता दें कि, पहली बार या सामान्य उल्लंघन पर 1,000 रुपये का चालान काटा जाता है. वहीं, केवल 1,000 रुपये का फाइन भरकर मामला खत्म नहीं होता कानूनन ट्रैफिक पुलिस चालक का ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड भी कर सकती है.





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बिना हेलमेट के और देना होगा चालान

आपको बता दें कि, यदि बाइक पर बैठी तीनों सवारियों ने हेलमेट नहीं पहना है तो चालान की रकम और बढ़ जाती है. क्योंकि, धारा 194D के तहत अगर चालक या पीछे बैठी सवारियों ने आईएसआई मार्क वाला हेलमेट नहीं पहना है तो 1,000 रुपये का अतिरिक्त चालान अलग से कटेगा. जिसका मतलब है कि, अगर आप 3 सवारी बैठाकर बिना हेलमेट बाइक चला रहे हैं तो आपका कुल चालान 2,000 रुपये से अधिक हो सकता है और साथ ही लाइसेंस सस्पेंड होने की पूरी संभावना रहेगी.





बच्चों के लिए क्या है नियम?

अक्सर ऐसा भी देखा जाता है कि, लोग अपने साथ बच्चे को बैठा लेते हैं और सोचते हैं कि इसका चालान नहीं कटेगा. मोटर वाहन नियमों के अनुसार, यदि बच्चा 4 साल से अधिक उम्र का है तो उसे एक पूर्ण सवारी के रूप में ही गिना जाता है. जिसके चलते यदि 4 साल से बड़े बच्चे को मिलाकर बाइक पर कुल 3 लोग सवार हैं तो उसे भी ट्रिपल राइडिंग ही माना जाएगा.

डिजिटल कैमरों से कटेगा चालान

अब सरकार ट्रैफिक नियमों को लेकर बहुत सख्त हो गई है. क्योंकि, अब आपको सड़क पर रोककर चालान काटने की जरूरत नहीं है. बड़े शहरों और हाईवे पर लगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ANPR कैमरे बाइक पर 3 सवारियों की ऑटोमैटिक फोटो खींच लेते हैं. इसके बाद चालान का डिजिटल मैसेज सीधे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाता है.

छोटी सी गलती पड़ सकती है भारी

आपको बता दें कि, 1,000 रुपये का चालान और लाइसेंस सस्पेंड होना तो एक आर्थिक व कानूनी नुकसान है. लेकिन इससे भी बड़ा नुकसान आपकी और आपके अपनों की जान को होता है. टू-व्हीलर का निर्माण केवल दो लोगों का वजन उठाने के लिए किया जाता है. अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए बाइक पर केवल 2 लोग ही सवार हों और हमेशा हेलमेट जरूर पहनें.

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