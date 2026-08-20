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हिंदी न्यूज़ऑटोFronx लाने का सपना होगा पूरा, जानें कितनी बनेगी EMI?

Fronx लाने का सपना होगा पूरा, जानें कितनी बनेगी EMI?

Maruti Suzuki Fronx EMI Calculator: मारुति सुजुकी फ्रोंक्स को EMI पर घर लाने का प्लान बना रहे हैं जानिए बेस मॉडल की ऑन-रोड कीमत, डाउन पेमेंट और 5 से 7 साल के लोन पर बनने वाली मंथली ईएमआई का पूरा गणित.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 20 Aug 2026 10:22 AM (IST)
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Maruti Suzuki Fronx EMI Calculator: भारत में कूपे-एसयूवी मारुती सुजुकी फ्रोंक्स इन दिनों खूब बिक रही है. जिसके चलते आज हम आपको इस खबर में बताएंगे कि, आप अगर फ्रोंक्स खरीदना चाहते हैं और आपके पास एकमुश्त पूरा पैसा नहीं है और आप बैंक से लोन लेकर कार खरीदना चाहते हैं. तो इसके लिए आपको कितनी डाउन पेमेंट और EMI देनी पड़ सकती है.

कार फाइनेंस कराते समय ऑन-रोड कीमत, डाउन पेमेंट और लोन अवधि का गणित समझना बहुत आसान होता है. तो चलिए डिटेल में जानते हैं कि मारुति फ्रोंक्स के बेस मॉडल को खरीदने के लिए आपको शुरुआती कितना पैसा देना होगा और हर महीने आपकी जेब पर कितना भार पड़ेगा.

कितनी है ऑन-रोड कीमत?

आपको बता दें कि, मारुति सुजुकी फ्रोंक्स के बेस वेरिएंट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 7.51 लाख रुपये के आसपास है. जब इसमें रोड टैक्स, व्हीकल इंश्योरेंस और अन्य चार्जेस जुड़ते हैं तो अलग-अलग राज्यों और शहरों के हिसाब से इसकी ऑन-रोड कीमत करीब 8.45 लाख रुपये से लेकर 8.60 लाख रुपये तक बैठती है.

अब मान लेते हैं कि आपकी फ्रोंक्स की कुल ऑन-रोड कीमत 8.50 लाख रुपये है. अगर आप अपनी जेब से 10 फीसदी यानी लगभग 85,000 रुपये का डाउन पेमेंट कर देते हैं तो बाकी बचे लगभग 7.65 लाख रुपये का आपको बैंक से कार लोन लेना होगा.


Fronx लाने का सपना होगा पूरा, जानें कितनी बनेगी EMI?

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कितनी बनेगी मंथली EMI?

आप यदि फ्रोंक्स कार के लिए 7.65 लाख रुपये के कार लोन को 5 साल के समय के लिए चुनते हैं तो बैंकों की औसतन 9 फीसदी सालाना ब्याज दर के हिसाब से आपकी हर महीने की किस्त लगभग 15,880 रुपये बनेगी. इस बीच आप पूरे 5 सालों के दौरान आप बैंक को कुल मिलाकर लगभग 1.87 लाख रुपये केवल ब्याज के रूप में चुकाएंगे. यह विकल्प उन खरीदारों के लिए सबसे मुफीद माना जाता है जिनकी मंथली सैलरी अच्छी है और जो अपने लोन को जल्दी खत्म करके बैंक का ब्याज बचाना चाहते हैं.


Fronx लाने का सपना होगा पूरा, जानें कितनी बनेगी EMI?

7 साल में कितनी होगी ईएमआई?

वहीं, अगर आप अपनी हर महीने की किस्त का बोझ कम रखना चाहते हैं ताकि रोजमर्रा के घरेलू बजट पर ज्यादा दबाव न पड़े तो आप 7 साल के लोन टेन्योर का विकल्प चुन सकते हैं. 7.65 लाख रुपये के लोन पर 9 फीसदी ब्याज दर के हिसाब से 7 साल के लिए आपकी मंथली ईएमआई केवल 12,300 रुपये के आसपास बनेगी.

वहीं, 5 साल के मुकाबले हर महीने लगभग 3,580 रुपये कम देने से आपकी जेब को काफी राहत भी मिलेगी. हालांकि ध्यान रखें कि लोन का समय 2 साल बढ़ने से कुल ब्याज की रकम बढ़कर करीब 2.68 लाख रुपये हो जाएगी.

कार लोन लेने से पहले रखें इन बातों का ध्यान

आपको बता दें कि, मारुति फ्रोंक्स को ईएमआई पर घर लाने का फैसला करने से पहले कुछ जरूरी बातों की जांच-पड़ताल जरूर कर लें. अगर आपका सिबिल स्कोर 750 या उससे ऊपर है तो बैंक आपको 9% से भी कम ब्याज दर पर लोन ऑफर कर सकते हैं. 

जिससे आपकी ईएमआई और कम हो जाएगी. इसके अलावा मारुति की डीलरशिप पर चल रहे एक्सचेंज बोनस, कॉर्पोरेट डिस्काउंट या फेस्टिव ऑफर्स के बारे में बात करना न भूलें. कई बार डिस्काउंट के चलते गाड़ी की ऑन-रोड कीमत 15 से 20 हजार रुपये तक और घट जाती है जिससे आपका कार फाइनेंस प्लान और भी ज्यादा बजट-फ्रेंडली हो जाता है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 20 Aug 2026 10:22 AM (IST)
Tags :
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