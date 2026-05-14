अब बिना हेलमेट बाइक और स्कूटर चलाना पड़ेगा भारी, पुलिस पकड़कर काट रही हजारों का चालान

सड़क सेफ्टी को लेकर सरकार लगातार सख्त नियम पेश कर रही है. खासकर टू-व्हीलर्स चलाने वालों के लिए हेलमेट पहनना अब सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि जान बचाने का जरूरी साधन माना जा रहा है. अब केवल हेलमेट पहन लेना ही काफी नहीं है. अगर आपने हेलमेट सही तरीके से नहीं पहना या खराब हेलमेट का इस्तेमाल किया तो आपको भारी चालान भरना पड़ सकता है. हाल ही में ट्रैफिक नियमों में हुए बदलाव के बाद बाइक और स्कूटर चालकों के लिए नए नियम लागू किए गए हैं. इसके तहत नियम तोड़ने वालों पर 2000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

नियम का माना जाएगा उल्लंघन

पहले सिर्फ बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने पर चालान काटा जाता था, लेकिन अब हेलमेट पहनने के बावजूद भी गलती होने पर जुर्माना लग सकता है. अगर कोई शख्स हेलमेट पहनकर भी उसकी स्ट्रैप यानी पट्टी को ठीक से नहीं बांधता तो यह नियम का उल्लंघन माना जाएगा. ऐसे मामलों में ट्रैफिक पुलिस 1000 रुपये तक का चालान काट सकती है. इसके अलावा अगर हेलमेट ISI मार्क वाला नहीं है या खराब क्वालिटी का है तब भी अलग से 1000 का जुर्माना लगाया जा सकता है. यानी दोनों गलतियां होने पर कुल 2000 तक का चालान देना पड़ सकता है.

सरकार का कहना है कि हेलमेट सिर्फ पुलिस से बचने के लिए नहीं बल्कि आपकी सेफ्टी के लिए होता है. सड़क एक्सीडेंट्स में सबसे ज्यादा मौत सिर में चोट लगने के कारण होती है. कई लोग केवल दिखावे के लिए हेलमेट पहन लेते हैं लेकिन उसकी स्ट्रैप खुली छोड़ देते हैं. ऐसी हालत में एक्सीडेंट होने पर हेलमेट सिर से निकल सकता है और गंभीर चोट लग सकती है. इसलिए अब हेलमेट को सही तरीके से बांधना अनिवार्य कर दिया गया है.

कैसा हेलमेट पहनना सही?

नए नियमों के मुताबिक, बाइक या स्कूटर चलाते समय हमेशा ऐसा हेलमेट पहनना चाहिए जो सिर पर अच्छी तरह फिट हो. हेलमेट की स्ट्रैप मजबूत और ठीक से लॉक होनी चाहिए. साथ ही हेलमेट पर ISI मार्क जरूर होना चाहिए, क्योंकि यही उसकी गुणवत्ता और सुरक्षा का प्रमाण माना जाता है. बिना ISI मार्क वाले हेलमेट को अब सेफ नहीं माना जा रहा है.

सोशल मीडिया और इंटरनेट पर भी इस नियम को लेकर काफी चर्चा हो रही है. कई लोगों ने इसे सड़क सेफ्टी के लिए जरूरी कदम बताया है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि नियमों के साथ-साथ नकली हेलमेट बेचने वालों पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

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