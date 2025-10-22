हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोभारत के लिए परफेक्ट है Toyota FJ Cruiser 2025? जानें इस SUV की पावर और फीचर्स

भारत के लिए परफेक्ट है Toyota FJ Cruiser 2025? जानें इस SUV की पावर और फीचर्स

टोयोटा ने नई FJ क्रूजर पेश की है, जो एक दमदार ऑफ-रोड SUV है. आइए जानें 2.7-लीटर इंजन, बॉक्सी डिजाइन और लैंड क्रूजर जैसी क्षमता वाली ये कार क्या भारत के लिए परफेक्ट ऑफ-रोडर साबित हो सकती है.

By : सोमनाथ चटर्जी | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 22 Oct 2025 06:01 PM (IST)
Preferred Sources

टोयोटा ने अपनी मशहूर ऑफ-रोडर लाइनअप में एक नया नाम (FJ Cruiser) जोड़ा है. ये SUV जल्द ही जापान में लॉन्च की जाएगी और इसे खासतौर पर उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो एक कॉम्पैक्ट आकार में क्लासिक लैंड क्रूजर जैसी मजबूती चाहते हैं, नई FJ क्रूजर को लैंड क्रूजर प्राडो के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, लेकिन ये साइज में छोटी और ज्यादा प्रैक्टिकल है. आइए इसेक फीचर्स पर नजर डालते हैं.

डिजाइन और एक्सटीरियर

  • नई Toyota FJ Cruiser लगभग 4.5 मीटर लंबी है, यानी ये एक कॉम्पैक्ट ऑफ-रोड SUV की श्रेणी में आती है. इसका बॉक्सी सिल्हूट, ऊंची ग्राउंड क्लीयरेंस और बड़े व्हील आर्चेज इसे एक मजबूत और दमदार लुक देते हैं. ये SUV Land Cruiser Prado से छोटी जरूर है, लेकिन दिखने में उतनी ही बड़ी लगती है. गोल LED हेडलाइट्स, चौड़ी ग्रिल और काले रंग की बॉडी क्लैडिंग इसे पुराने FJ Cruiser की विरासत से जोड़ती हैं. इसका डिजाइन फॉर्च्यूनर के बगल में एक नए ऑफ-रोडर के रूप में फिट बैठता है. टोयोटा ने इसे थाईलैंड में बनाने की योजना बनाई है, जिससे ये न सिर्फ जापान बल्कि अन्य एशियाई देशों में भी उपलब्ध होगी.

इंटीरियर

  • नई FJ क्रूजर का इंटीरियर लैंड क्रूजर से प्रेरित है, लेकिन इसमें एक यंग और एडवेंचर-फ्रेंडली स्टाइल दिया गया है. डैशबोर्ड पर दो बड़ी स्क्रीन हैं-एक इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए और दूसरी ड्राइवर डिस्प्ले के लिए. इसमें ज्यादा बटन कंट्रोल दिए गए हैं ताकि ऑफ-रोड ड्राइविंग के दौरान इस्तेमाल करना आसान रहे. सीटों और डैशबोर्ड में मजबूत मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जिससे यह कठिन रास्तों पर भी टिकाऊ साबित होती है. केबिन अंदर से काफी स्पेशियस है और टोयोटा ने इसे यूज़र-फ्रेंडली बनाने पर खास ध्यान दिया है.

इंजन और परफॉर्मेंस

  • नई Toyota FJ Cruiser में 2.7-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो एक ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है. भले ही इंजन का साइज फुल-साइज SUV जितना बड़ा न हो, लेकिन ये कॉम्पैक्ट FJ Cruiser के लिए बेहतर पावर और टॉर्क देता है. इसका 4WD सिस्टम, शॉर्ट टर्निंग रेडियस (कॉम्पैक्ट व्हीलबेस) और बेहतरीन ग्राउंड क्लीयरेंस इसे कठिन रास्तों पर भी सक्षम बनाते हैं. कंपनी का दावा है कि ये SUV बड़ी Land Cruiser जितनी ही ऑफ-रोड क्षमता रखती है.

भारत में लॉन्च की संभावना

  • नई FJ Cruiser फिलहाल जापान और अन्य एशियाई बाजारों के लिए तैयार की जा रही है, लेकिन भारत में इसके लॉन्च को लेकर कंपनी ने अभी तक कोई पुष्टि नहीं की है.हालांकि, भारत में तेजी से बढ़ रहे ऑफ-रोडिंग शौकीनों और कॉम्पैक्ट SUV मार्केट को देखते हुए, ये मॉडल युवाओं के लिए बिल्कुल परफेक्ट है.

Published at : 22 Oct 2025 06:01 PM (IST)
