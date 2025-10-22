हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोसिर्फ 1.5 लाख रुपये डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी Maruti Ertiga, जानिए किन गाड़ियों से मुकाबला?

सिर्फ 1.5 लाख रुपये डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी Maruti Ertiga, जानिए किन गाड़ियों से मुकाबला?

Maruti Ertiga: अर्टिगा में एक 1.5-लीटर स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 101.65 bhp की पावर और 136.8 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. ये इंजन पेट्रोल और CNG, दोनों वेरिएंट्स में उपलब्ध है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 22 Oct 2025 10:09 AM (IST)
Preferred Sources

अगर आप अपनी फैमिली के लिए कोई सस्ती और अच्छी माइलेज वाली कार की तलाश में हैं तो आपके लिए Maruti Ertiga एक अच्छा ऑप्शन है. खासतौर पर जीएसटी कटौती के बाद यह MPV अब पहले से और किफायती हो गई है. अगर आप यह गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि गाड़ी के लिए फुल पेमेंट की जाए, आप सिर्फ 1.5 लाख रुपये देकर इस कार को फाइनेंस भी करा सकते हैं. आइए यहां हम आपको गाड़ी की EMI डिटेल्स के बारे में बताने जा रहे हैं. 

कितनी है Maruti Suzuki Ertiga की कीमत?

नई Maruti Ertiga की कीमत जीएसटी कटौती लागू होने के बाद अब घटकर 8.80 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है, जबकि इसके टॉप मॉडल की कीमत 12.94 लाख रुपये एक्स-शोरूम तक जाती है. अगर आप दिल्ली में गाड़ी का बेस LXI पेट्रोल मॉडल खरीदते हैं तो इसकी ऑन-रोड कीमत, आरटीओ और इंश्योरेंस समेत करीब 10 लाख रुपये देने होंगे. 

आप कम से कम 1.5 लाख रुपये देकर इस MPV को फाइनेंस करा सकते हैं. इसके लिए बाकी के 8.50 लाख रुपये आपको कार लोन के तौर पर लेने होंगे. अगर यह लोन आपको 9 फीसदी ब्याज दर 5 साल के लिए मिलता है, तो EMI लगभग 17 हजार 655 रुपये बनेगी. अगर आप 7 साल के लिए गाड़ी फाइनेंस कराते हैं तो EMI घटकर 13 हजार 683 रह जाएगी. 

Maruti Ertiga का पावरट्रेन

मारुति अर्टिगा में एक 1.5-लीटर स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 101.65 bhp की पावर और 136.8 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. ये इंजन पेट्रोल और CNG, दोनों वेरिएंट्स में उपलब्ध है. इसके CNG वेरिएंट में ये इंजन 88 PS की पावर और 121.5 Nm का टॉर्क देता है.

ट्रांसमिशन के तौर पर पेट्रोल मॉडल में 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के विकल्प मिलते हैं. जबकि CNG वेरिएंट केवल 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है. ये पावरट्रेन सेटअप इसे शहर और हाइवे दोनों परिस्थितियों में स्मूद और बेहतर परफॉर्मेंस देती है. मारुति अर्टिगा मुख्यतौर पर टोयोटा रुमियन और रेनो ट्राइबर जैसी 7-सीटर गाड़ियों को टक्कर देती है.

Published at : 22 Oct 2025 10:09 AM (IST)
Tags :
Maruti Suzuki Maruti Ertiga Maruti Ertiga MPV Maruti Ertiga Rivals
