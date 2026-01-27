हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोकॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में टक्कर: नई Duster, Creta, Seltos और Sierra में किस SUV का है दबदबा?

कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में टक्कर: नई Duster, Creta, Seltos और Sierra में किस SUV का है दबदबा?

नई Renault Duster का मुकाबला Hyundai Creta, Kia Seltos और Tata Sierra से होता है. आइए जानें साइज, पावर और फीचर्स के मामले में कौन सी SUV ज्यादा जमदार है.

By : सोमनाथ चटर्जी | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 27 Jan 2026 04:42 PM (IST)
Preferred Sources

कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में बढ़ी टक्कर

भारतीय कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट इस समय सबसे ज्यादा मुकाबले वाला सेगमेंट बन चुका है. Hyundai Creta लंबे समय से यहां राज कर रही है, लेकिन अब चुनौती देने वालों की लाइन लग चुकी है. नई Renault Duster अपने बिल्कुल नए अवतार में वापस आई है, वहीं Kia Seltos का अपडेटेड मॉडल और Tata की आइकॉनिक Sierra भी मैदान में उतर चुकी है. ऐसे में सवाल यही है कि कौन सी SUV किस पर भारी पड़ती है.

साइज में कौन सी SUV सबसे आगे?

  • अगर लंबाई की बात करें तो Kia Seltos इस रेस में सबसे आगे है. इसकी लंबाई 4460mm है, जो इसे सबसे बड़ी SUV बनाती है. नई Renault Duster 4346mm लंबी है, जबकि Tata Sierra 4340mm और Hyundai Creta 4330mm लंबाई के साथ थोड़ी पीछे रह जाती है. साइज के मामले में चारों SUV लगभग बराबरी की हैं, लेकिन Seltos को थोड़ा फायदा मिलता है.

इंजन और पावर में किसका जलवा?

  • पावर के मामले में नई Renault Duster सबसे ज्यादा दमदार नजर आती है. इसमें 163ps का टर्बो पेट्रोल इंजन और 280Nm का टॉर्क मिलता है. Tata Sierra भी 280Nm टॉर्क के साथ Duster को टक्कर देती है, जबकि Creta और Seltos का टॉर्क 250Nm तक सीमित है. नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन में Creta और Seltos 115bhp की पावर देती हैं, Sierra में 106bhp और Duster में 100bhp मिलती है. खास बात यह है कि Duster में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का ऑप्शन मिलता है, जो बाकी तीनों में नहीं है, जबकि Creta, Seltos और Sierra में डीजल इंजन का विकल्प मौजूद है.

फीचर्स में कौन है आगे?

  • फीचर्स के मामले में Tata Sierra सबसे ज्यादा टेक-लोडेड SUV बनकर सामने आती है. इसमें तीन बड़ी स्क्रीन दी गई हैं और इसका ऑडियो सिस्टम भी सबसे बेहतर माना जा रहा है. Kia Seltos में HVAC के लिए अलग स्क्रीन दी गई है, जो इसे टेक्नोलॉजी में आगे रखती है. चारों SUV में पैनोरमिक सनरूफ, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं. Renault Duster में ट्विन पावर्ड सीट्स और पावर्ड टेलगेट दिया गया है, जो Sierra के अलावा किसी और में नहीं मिलता.
  • कुल मिलाकर, अगर Renault नई Duster की कीमत सही रखती है तो इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम, ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस और शानदार फीचर्स इसे Creta, Seltos और Sierra के लिए बड़ी चुनौती बना सकते हैं. आने वाले समय में यह सेगमेंट और भी दिलचस्प होने वाला है.

ये भी पढ़ें: कितने रुपये में बुक होगी नई नवेली Renault Duster? यहां जानिए फीचर्स और पावर

Published at : 27 Jan 2026 04:42 PM (IST)
Tags :
Best Compact SUV INDIA Kia Seltos Vs Tata Sierra Renault Duster Vs Creta Compact SUV New Duster
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
India-EU Trade Deal: ट्रंप को लगेगा 11 हजार वोल्ट का करंट! भारत-EU डील को क्यों कहा जा रहा मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स? जानें
ट्रंप को लगेगा 11 हजार वोल्ट का करंट! भारत-EU डील को क्यों कहा जा रहा मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स? जानें
बिहार
UGC बिल पर नीतीश कुमार की JDU ने साफ किया रुख, 'समाज के किसी तबके में...'
UGC बिल पर नीतीश कुमार की JDU ने साफ किया रुख, 'नाराजगी का भाव लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं'
विश्व
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
Advertisement

वीडियोज

India-Europe Trade Deal: भारत-EU के संबंधों को लेकर क्या बोले PM मोदी?
India-Europe Trade Deal: भारत-EU की प्रेस कॉन्फ्रेंस में PM Modi ने की कौन सी बड़ी बात!
India EUFTA: 'शांति के लिए बातचीत जरूरी..', भारत-EU की साझेदारी पर António Costa | PM Modi
UGC Protest: 'UGC के काले कानून वापस लो..', छात्रों का सरकार को अल्टीमेटम! | CM Yogi | Breaking
UGC Protest: क्या UGC विवाद की आग बुझाने के लिए बनेगी 'हाईलेवल कमेटी'?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
India-EU Trade Deal: ट्रंप को लगेगा 11 हजार वोल्ट का करंट! भारत-EU डील को क्यों कहा जा रहा मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स? जानें
ट्रंप को लगेगा 11 हजार वोल्ट का करंट! भारत-EU डील को क्यों कहा जा रहा मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स? जानें
बिहार
UGC बिल पर नीतीश कुमार की JDU ने साफ किया रुख, 'समाज के किसी तबके में...'
UGC बिल पर नीतीश कुमार की JDU ने साफ किया रुख, 'नाराजगी का भाव लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं'
विश्व
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
बॉलीवुड
बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग फिर से हुई शुरू, एड होंगे एक्शन सीन, जानें पूरी डिटेल्स
बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग फिर से हुई शुरू, एड होंगे एक्शन सीन, जानें पूरी डिटेल्स
ट्रेंडिंग
लगता है लव मैरिज... पत्नी के साथ कड़ाही मांज रहा था पति, वीडियो देख यूजर्स बोले- जोरू का गुलाम 
लगता है लव मैरिज... पत्नी के साथ कड़ाही मांज रहा था पति, वीडियो देख यूजर्स बोले- जोरू का गुलाम 
फैशन
Ursula Von Der Leyen: India–Europe ट्रेड डील के बीच छाए उर्सुला वॉन डेर लेयेन के इंडियन फैशन लुक, जानें किसने किया डिजाइन
India–Europe ट्रेड डील के बीच छाए उर्सुला वॉन डेर लेयेन के इंडियन फैशन लुक, जानें किसने किया डिजाइन
जनरल नॉलेज
Contempt of Court Rules: क्या कोर्ट का फैसला मानने से इनकार कर सकती है पुलिस, जानें इसको लेकर क्या हैं नियम?
क्या कोर्ट का फैसला मानने से इनकार कर सकती है पुलिस, जानें इसको लेकर क्या हैं नियम?
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
ENT LIVE
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
Embed widget