कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में टक्कर: नई Duster, Creta, Seltos और Sierra में किस SUV का है दबदबा?

कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में बढ़ी टक्कर

भारतीय कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट इस समय सबसे ज्यादा मुकाबले वाला सेगमेंट बन चुका है. Hyundai Creta लंबे समय से यहां राज कर रही है, लेकिन अब चुनौती देने वालों की लाइन लग चुकी है. नई Renault Duster अपने बिल्कुल नए अवतार में वापस आई है, वहीं Kia Seltos का अपडेटेड मॉडल और Tata की आइकॉनिक Sierra भी मैदान में उतर चुकी है. ऐसे में सवाल यही है कि कौन सी SUV किस पर भारी पड़ती है.

साइज में कौन सी SUV सबसे आगे?

अगर लंबाई की बात करें तो Kia Seltos इस रेस में सबसे आगे है. इसकी लंबाई 4460mm है, जो इसे सबसे बड़ी SUV बनाती है. नई Renault Duster 4346mm लंबी है, जबकि Tata Sierra 4340mm और Hyundai Creta 4330mm लंबाई के साथ थोड़ी पीछे रह जाती है. साइज के मामले में चारों SUV लगभग बराबरी की हैं, लेकिन Seltos को थोड़ा फायदा मिलता है.

इंजन और पावर में किसका जलवा?

पावर के मामले में नई Renault Duster सबसे ज्यादा दमदार नजर आती है. इसमें 163ps का टर्बो पेट्रोल इंजन और 280Nm का टॉर्क मिलता है. Tata Sierra भी 280Nm टॉर्क के साथ Duster को टक्कर देती है, जबकि Creta और Seltos का टॉर्क 250Nm तक सीमित है. नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन में Creta और Seltos 115bhp की पावर देती हैं, Sierra में 106bhp और Duster में 100bhp मिलती है. खास बात यह है कि Duster में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का ऑप्शन मिलता है, जो बाकी तीनों में नहीं है, जबकि Creta, Seltos और Sierra में डीजल इंजन का विकल्प मौजूद है.

फीचर्स में कौन है आगे?

फीचर्स के मामले में Tata Sierra सबसे ज्यादा टेक-लोडेड SUV बनकर सामने आती है. इसमें तीन बड़ी स्क्रीन दी गई हैं और इसका ऑडियो सिस्टम भी सबसे बेहतर माना जा रहा है. Kia Seltos में HVAC के लिए अलग स्क्रीन दी गई है, जो इसे टेक्नोलॉजी में आगे रखती है. चारों SUV में पैनोरमिक सनरूफ, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं. Renault Duster में ट्विन पावर्ड सीट्स और पावर्ड टेलगेट दिया गया है, जो Sierra के अलावा किसी और में नहीं मिलता.

कुल मिलाकर, अगर Renault नई Duster की कीमत सही रखती है तो इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम, ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस और शानदार फीचर्स इसे Creta, Seltos और Sierra के लिए बड़ी चुनौती बना सकते हैं. आने वाले समय में यह सेगमेंट और भी दिलचस्प होने वाला है.

