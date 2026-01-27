हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कितने रुपये में बुक होगी नई नवेली Renault Duster? यहां जानिए फीचर्स और पावर

कितने रुपये में बुक होगी नई नवेली Renault Duster? यहां जानिए फीचर्स और पावर

Renault Duster: नई Duster में तीन इंजन ऑप्शन दिए गए हैं. पहला Turbo TCe 160 पेट्रोल इंजन है, जो 163 PS की पावर और 280 Nm का टॉर्क देता है. इसके साथ 6-स्पीड DCT गियरबॉक्स मिलता है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 27 Jan 2026 10:57 AM (IST)
इंडियन कार मार्केट में करीब एक दशक बाद Renault Duster 2026 नए अवतार में वापस आ गई है. रेनो ने 4.2 से 4.4 मीटर SUV सेगमेंट में फिर से एंट्री करने का फैसला किया है, जहां पहले से ही कई गाड़ियां मौजूद है. आइए इस गाड़ी की बुकिंग और खासियत के बारे में जान लेते हैं. 

Renault Duster की प्री-बुकिंग 26 जनवरी 2026 से शुरू हो चुकी है. जो लोग गाड़ी को प्री-बुक करेंगे, उन्हें इंट्रोडक्टरी कीमत के साथ ही प्रियॉरिटी डिलीवरी का भी फायदा मिलेगा. कंपनी के मुताबिक, नॉन-हाइब्रिड वैरिएंट की डिलीवरी मार्च 2026 से होगी. इसके अलावा हाइब्रिड वैरिएंट की डिलीवरी दिवाली 2026 के आस-पास होगी. आप गाड़ी की प्री-बुकिंग 21,000 रुपये में कर सकते हैं. 

कैसा है Renault Duster का पावरट्रेन?

नई Duster में तीन इंजन ऑप्शन दिए गए हैं. पहला Turbo TCe 160 पेट्रोल इंजन है, जो 163 PS की पावर और 280 Nm का टॉर्क देता है. इसके साथ 6-स्पीड DCT गियरबॉक्स मिलता है. दूसरा 1.8 लीटर E-Tech 160 स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन है, जिसमें 1.4 kWh बैटरी और 8-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है. कंपनी का दावा है कि यह शहर में 80 प्रतिशत तक इलेक्ट्रिक मोड में चल सकती है. तीसरा TCe 100 पेट्रोल इंजन है, जो 100 PS पावर देता है. SUV का ग्राउंड क्लीयरेंस 212 मिमी है.

डिजाइन और बुकिंग डिटेल

डिजाइन की बात करें तो नई Duster अपने पुराने बॉक्सी स्टाइल को बरकरार रखती है, लेकिन इसमें नए हेडलैंप, कनेक्टेड LED टेललैंप और मजबूत बंपर जैसे मॉडर्न एलिमेंट्स जोड़े गए हैं. नॉन-हाइब्रिड वैरिएंट की डिलीवरी मार्च में होने की उम्मीद है. कंपनी 7 साल की वारंटी भी दे रही है.

Renault Duster का केबिन पहले की तरह मजबूत और प्रीमियम फील देता है, लेकिन अब इसमें काफी एडवांस फीचर्स जोड़ दिए गए हैं. इसका डैशबोर्ड बॉक्सी एक्सटीरियर से मेल खाता है. SUV में 10.2 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 10 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है. 

टोयोटा की पहली इलेक्ट्रिक कार है Urban Cruiser Ebella, 543 KM रेंज के साथ देगी दमदार परफॉर्मेंस 

Published at : 27 Jan 2026 10:57 AM (IST)
