Tata Sierra और Creta से कितनी अलग है नई Renault Duster? गाड़ी के फीचर्स ने सबको चौंकाया

नई Renault Duster की प्री-बुकिंग 21,000 रुपये में शुरू हो चुकी है और टर्बो पेट्रोल वेरिएंट की डिलीवरी अप्रैल 2026 से मिलने की उम्मीद है. पुरानी डस्टर के मुकाबले नई जनरेशन डस्टर ज्यादा बोल्ड, मजबूत और मॉडर्न डिजाइन के साथ आएगी. इसका लुक अब पहले से ज्यादा SUV जैसा होगा, जिससे यह सीधे तौर पर Hyundai Creta, Tata Sierra और दूसरी गाड़ियों को टक्कर देने वाली है. यह गाड़ी केवल बाहर से ही नहीं, बल्कि अंदर से भी पूरी तरह प्रीमियम होने वाली है.

नई Renault Duster में मिलते हैं ये फीचर्स

नई Renault Duster का इंटीरियर गाड़ी की बड़ी खूबियों में से एक है. इसमें 26.9 डिग्री का एप्रोच एंगल और 34.7 डिग्री का डिपार्चर एंगल दिया गया है, जो ऑफ-रोडिंग के शौकीनों के लिए बेहद खास है. इसके अलावा 17.9 डिग्री का मल्टीमीडिया व्यूइंग एंगल और ड्राइवर की आंख से स्क्रीन की दूरी 502 मिमी रखी गई है, जिससे ड्राइविंग ज्यादा आरामदायक बनती है.

SUV में सेगमेंट का सबसे बड़ा 700 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा, जबकि पार्सल शेल्फ के नीचे 518 लीटर का Extra Space दिया गया है. इसके साथ ही 32.6 लीटर की इंटीरियर स्टोरेज भी दिया गया है, जो इसे फैमिली यूज के लिए परफेक्ट बनाता है.

गाड़ी में कितने साल की मिलेगी वारंटी?

Renault Duster अपने सेगमेंट की पहली SUV होगी, जिसमें Google Built-in के साथ openR Link मल्टीमीडिया सिस्टम मिलेगा. इसमें 48 कलर की एंबिएंट लाइटिंग और मल्टी-सेंस ड्राइव मोड भी दिए गए हैं. Renault Forever प्रोग्राम के तहत कंपनी 7 साल या 1.5 लाख किलोमीटर तक की वारंटी दे रही है, जो इसे Creta और Sierra से आगे खड़ा करती है.

कैसा है गाड़ी का इंजन?

नई Duster में 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 163 बीएचपी की पावर और 280 एनएम टॉर्क जनरेट करता है. इसके अलावा 1.8 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम भी आएगा, जो सेगमेंट का सबसे पावरफुल हाइब्रिड सेटअप होगा.

