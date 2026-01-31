हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोTata Sierra और Creta से कितनी अलग है नई Renault Duster? गाड़ी के फीचर्स ने सबको चौंकाया

Tata Sierra और Creta से कितनी अलग है नई Renault Duster? गाड़ी के फीचर्स ने सबको चौंकाया

नई Renault Duster अपने सेगमेंट की पहली ऐसी SUV होगी, जिसमें Google Built-in के साथ OpenR Link मल्टीमीडिया सिस्टम मिलेगा खास बात यह है कि कंपनी 7 साल या 1.5 लाख किलोमीटर तक की वारंटी दे रही है,

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 31 Jan 2026 10:18 AM (IST)
नई Renault Duster की प्री-बुकिंग 21,000 रुपये में शुरू हो चुकी है और टर्बो पेट्रोल वेरिएंट की डिलीवरी अप्रैल 2026 से मिलने की उम्मीद है. पुरानी डस्टर के मुकाबले नई जनरेशन डस्टर ज्यादा बोल्ड, मजबूत और मॉडर्न डिजाइन के साथ आएगी. इसका लुक अब पहले से ज्यादा SUV जैसा होगा, जिससे यह सीधे तौर पर Hyundai Creta, Tata Sierra और दूसरी गाड़ियों को टक्कर देने वाली है. यह गाड़ी केवल बाहर से ही नहीं, बल्कि अंदर से भी पूरी तरह प्रीमियम होने वाली है.

नई Renault Duster में मिलते हैं ये फीचर्स

नई Renault Duster का इंटीरियर गाड़ी की बड़ी खूबियों में से एक है. इसमें 26.9 डिग्री का एप्रोच एंगल और 34.7 डिग्री का डिपार्चर एंगल दिया गया है, जो ऑफ-रोडिंग के शौकीनों के लिए बेहद खास है. इसके अलावा 17.9 डिग्री का मल्टीमीडिया व्यूइंग एंगल और ड्राइवर की आंख से स्क्रीन की दूरी 502 मिमी रखी गई है, जिससे ड्राइविंग ज्यादा आरामदायक बनती है.

SUV में सेगमेंट का सबसे बड़ा 700 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा, जबकि पार्सल शेल्फ के नीचे 518 लीटर का Extra Space दिया गया है. इसके साथ ही 32.6 लीटर की इंटीरियर स्टोरेज भी दिया गया है, जो इसे फैमिली यूज के लिए परफेक्ट बनाता है.

गाड़ी में कितने साल की मिलेगी वारंटी?

Renault Duster अपने सेगमेंट की पहली SUV होगी, जिसमें Google Built-in के साथ openR Link मल्टीमीडिया सिस्टम मिलेगा. इसमें 48 कलर की एंबिएंट लाइटिंग और मल्टी-सेंस ड्राइव मोड भी दिए गए हैं. Renault Forever प्रोग्राम के तहत कंपनी 7 साल या 1.5 लाख किलोमीटर तक की वारंटी दे रही है, जो इसे Creta और Sierra से आगे खड़ा करती है.

कैसा है गाड़ी का इंजन? 

नई Duster में 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 163 बीएचपी की पावर और 280 एनएम टॉर्क जनरेट करता है. इसके अलावा 1.8 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम भी आएगा, जो सेगमेंट का सबसे पावरफुल हाइब्रिड सेटअप होगा.

Published at : 31 Jan 2026 10:18 AM (IST)
Tags :
Renault Duster Tata Sierra Hyundai Creta Vs Renault Duster Tata Sierra Vs Renault Duster
राजस्थान के पोखरण से ISI एजेंट गिरफ्तार, पैसों के लालच में पाकिस्तान को भेज रहा था सेना की जानकारी
EXCLUSIVE: 'भारत दोनों का दोस्त...' फिलिस्तीनी विदेश मंत्री ने इजरायल के साथ चल रहे संघर्ष पर दी प्रतिक्रिया, जानें PM मोदी को लेकर क्या कहा
अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करना चाहती हैं आलिया भट्ट, बोलीं- 'बस एक ऐसी एक्टर बनूं जो सिर्फ...'
Ruturaj Gaikwad Net Worth: ऋतुराज गायकवाड़ मना रहे हैं 29वां जन्मदिन, जानिए कितने अमीर हैं CSK कप्तान
राजस्थान के पोखरण से ISI एजेंट गिरफ्तार, पैसों के लालच में पाकिस्तान को भेज रहा था सेना की जानकारी
EXCLUSIVE: 'भारत दोनों का दोस्त...' फिलिस्तीनी विदेश मंत्री ने इजरायल के साथ चल रहे संघर्ष पर दी प्रतिक्रिया, जानें PM मोदी को लेकर क्या कहा
अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करना चाहती हैं आलिया भट्ट, बोलीं- 'बस एक ऐसी एक्टर बनूं जो सिर्फ...'
Ruturaj Gaikwad Net Worth: ऋतुराज गायकवाड़ मना रहे हैं 29वां जन्मदिन, जानिए कितने अमीर हैं CSK कप्तान
SIT ने केसीआर को फिर भेजा समन, 1 फरवरी को आवास पर होगी पूछताछ, यर्रावेल्ली की मांग खारिज
महाराष्ट्र: पवार फैमिली में अभी भी सबकुछ ठीक नहीं! सुनेत्रा के इस कदम से लग रही हैं अटकलें
ऑफिस में चल रही थी IT की रेड, बेंगलुरु में बिजनेस टायकून ने खुद को मार ली गोली, आखिरी समय में ऐसा क्या हुआ?
इन महिलाओं के खाते में हर महीने 2500 रुपये डालती है दिल्ली सरकार, जानें कौन उठा सकता है लाभ
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
