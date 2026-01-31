हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोआम आदमी के लिए कौन-सी डीजल SUV खरीदना है सबसे सस्ता? खरीदने से पहले यहां जानिए डिटेल्स

आम आदमी के लिए कौन-सी डीजल SUV खरीदना है सबसे सस्ता? खरीदने से पहले यहां जानिए डिटेल्स

Affordable Diesel Cars: अगर आप किसी अफॉर्डेबल डीजल कार की तलाश में हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि कौन-सी गाड़ी आपके लिए परफेक्ट रहेगी? आइए डिटेल्स जान लेते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 31 Jan 2026 09:58 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय ग्राहकों का एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी है, जो डीजल कारों को ही पसंद करता है. इसका पीछे वजह गाड़ियों का ज्यादा टॉर्क, बेहतर पावर और फ्यूल एफिशिएंसी है. वहीं 7-सीटर डीजल कारें उन लोगों के लिए सही साबित होती हैं जिन्हें परिवार के साथ लंबी दूरी तय करनी होती है. इसी वजह से महिंद्रा और टाटा जैसी कंपनियां अब भी इस सेगमेंट में मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं. आइए 7-सीटर डीजल SUVs के बारे में जानते हैं. 

Mahindra Bolero

महिंद्रा बोलेरो भारत की सबसे पॉपुलर और किफायती 7-सीटर डीजल SUV है. इसकी शुरुआती कीमत लगभग 9.28 लाख रुपये है. इसमें 1.5-लीटर mHawk डीजल इंजन दिया गया है, जो 75 बीएचपी की पावर और 210 एनएम टॉर्क पैदा करता है. यह 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है और लगभग 16 किमी/लीटर का माइलेज देता है.

बोलरो का डिजाइन सरल लेकिन मजबूत है, जो खराब सड़कों और ऑफ-रोड ड्राइविंग के लिए बेस्ट है. फीचर्स बेसिक हैं-जैसे पावर स्टीयरिंग, एसी और सेंट्रल लॉकिंग, लेकिन इसकी मजबूती और सस्ता मेंटेनेंस इसे ग्रामीण और छोटे शहरों के ग्राहकों की पहली पसंद बनाते हैं.

Bolero Neo

Bolero Neo, क्लासिक Bolero का मॉडर्न वर्जन है. इसकी शुरुआती कीमत 9.43 लाख रुपये है. इसमें भी 1.5-लीटर डीजल इंजन है, लेकिन यह 100 बीएचपी की पावर और 260 एनएम टॉर्क देता है. माइलेज लगभग 17 किमी/लीटर है. इसका डिजाइन बोलरो से ज्यादा स्टाइलिश है और इसमें LED टेललाइट्स, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और रियर पार्किंग कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं. 7-सीटर लेआउट में तीसरी रो बच्चों या छोटे सफर के लिए सही है. यह SUV बोलरो से ज्यादा कम्फर्टेबल है, लेकिन ऑफ-रोड पर उतनी सक्षम नहीं है.

Tata Safari

Tata Safari भारतीय ग्राहकों के बीच लंबे समय से पसंदीदा SUV रही है. इसकी शुरुआती कीमत 14.66 लाख रुपये है. इसमें 2.0-लीटर क्रायोटेक डीजल इंजन दिया गया है, जो 170 बीएचपी पावर और 350 एनएम टॉर्क देता है. माइलेज लगभग 16.3 किमी/लीटर है. Safari में 6 और 7-सीटर दोनों लेआउट मिलते हैं. इसमें वेंटिलेटेड सीट्स, 12.3-इंच टचस्क्रीन और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स हैं. इसका बोल्ड डिजाइन और बेहतर थर्ड रो इसे फैमिली SUV सेगमेंट में मजबूत बनाते हैं.

Scorpio Classic और Scorpio N

Scorpio Classic एक पुरानी लेकिन अब भी पसंद की जाने वाली SUV है. इसकी शुरुआती कीमत 13.03 लाख रुपये है. इसमें 2.2-लीटर डीजल इंजन मिलता है, जो 130 बीएचपी की पावर और 300 एनएम टॉर्क देता है. माइलेज लगभग 15 किमी/लीटर है. यह SUV अपने एग्रेसिव लुक और स्ट्रॉन्ग सस्पेंशन की वजह से गांव और शहर दोनों में पसंद की जाती है.

Scorpio N इस सेगमेंट की ज्यादा मॉडर्न SUV है. इसकी शुरुआती कीमत 13.61 लाख रुपये है. इसका 2.2-लीटर डीजल इंजन 200 बीएचपी तक की पावर देता है और माइलेज 14.5 किमी/लीटर है. इसमें पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स और ADAS जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसका 4x4 वेरिएंट ऑफ-रोडिंग के लिए बेहतरीन है और प्रीमियम SUV लुक पसंद करने वालों के लिए परफेक्ट है.

Mahindra XUV700 

Mahindra XUV700 को कंपनी की प्रीमियम SUV माना जाता है. इसकी शुरुआती कीमत 14.18 लाख रुपये है. इसमें 2.2-लीटर डीजल इंजन मिलता है, जो 200 बीएचपी की पावर देता है. माइलेज लगभग 17 किमी/लीटर है. इसमें 10.25-इंच टचस्क्रीन, लेवल-2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स मौजूद हैं. इसे 6 या 7-सीटर लेआउट में खरीदा जा सकता है और AWD ऑप्शन भी मिलता है. यह SUV उन लोगों के लिए है जो टेक्नोलॉजी और लग्जरी फीचर्स को प्रायोरिटी देते हैं. 

वहीं इसके अलावा अगर आप 5-सीटर डीजल एसयूवी चाहते हैं तो किआ सोनेट और टाटा अल्ट्रोज भी आपके लिए बेहतर ऑप्शन साबित हो सकते हैं.

ये भी पढ़ें:-

MG Hector के बेस वेरिएंट को खरीदने का है प्लान? जानें दो लाख डाउन पेमेंट के बाद कितनी बनेगी EMI

Published at : 31 Jan 2026 09:58 AM (IST)
Tags :
Mahindra Bolero Tata Safari Mahindra Scorpio Classic Affordable Diesel Cars
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
राजस्थान के पोखरण से ISI एजेंट गिरफ्तार, पैसों के लालच में पाकिस्तान को भेज रहा था सेना की जानकारी
राजस्थान के पोखरण से ISI एजेंट गिरफ्तार, पैसों के लालच में पाकिस्तान को भेज रहा था सेना की जानकारी
इंडिया
EXCLUSIVE: 'भारत दोनों का दोस्त...' फिलिस्तीनी विदेश मंत्री ने इजरायल के साथ चल रहे संघर्ष पर दी प्रतिक्रिया, जानें PM मोदी को लेकर क्या कहा
EXCLUSIVE: 'भारत दोनों का...' फिलिस्तीनी विदेश मंत्री ने इजरायल के साथ चल रहे संघर्ष पर दी प्रतिक्रिया
बॉलीवुड
अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करना चाहती हैं आलिया भट्ट, बोलीं- 'बस एक ऐसी एक्टर बनूं जो सिर्फ...'
अपना सोशल मीडिया अकाउंट क्यों डिलीट करना चाहती हैं आलिया भट्ट? एक्ट्रेस ने बताई वजह
क्रिकेट
Ruturaj Gaikwad Net Worth: ऋतुराज गायकवाड़ मना रहे हैं 29वां जन्मदिन, जानिए कितने अमीर हैं CSK कप्तान
ऋतुराज गायकवाड़ मना रहे हैं 29वां जन्मदिन, जानिए कितने अमीर हैं CSK कप्तान
Advertisement

वीडियोज

Kashmir News : Kishtwad में सुरक्षाबलों और आतंकियों में मुठभेड़...सुरक्षाबलों ने आतंकियों को घेरा
Chhatarpur की मिट्टी में सोने का खजाना? 500 साल पुराने सिक्कों की खोज | Madhya Pradesh | ABP News
Crime News: साध्वी की मौत... '50 घंटे का सस्पेंस' ! | Sansani
Janhit With Chitra Tripathi: योगी Vs शंकराचार्य..'हिन्दू राउंड' | UP Politics | CM Yogi | ABP
Bharat ki Baat: अजित पवार की जगह डिप्टी सीएम तय! | Sunetra Pawar | Ajit Pawar Death in Plane Crash
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
राजस्थान
राजस्थान के पोखरण से ISI एजेंट गिरफ्तार, पैसों के लालच में पाकिस्तान को भेज रहा था सेना की जानकारी
राजस्थान के पोखरण से ISI एजेंट गिरफ्तार, पैसों के लालच में पाकिस्तान को भेज रहा था सेना की जानकारी
इंडिया
EXCLUSIVE: 'भारत दोनों का दोस्त...' फिलिस्तीनी विदेश मंत्री ने इजरायल के साथ चल रहे संघर्ष पर दी प्रतिक्रिया, जानें PM मोदी को लेकर क्या कहा
EXCLUSIVE: 'भारत दोनों का...' फिलिस्तीनी विदेश मंत्री ने इजरायल के साथ चल रहे संघर्ष पर दी प्रतिक्रिया
बॉलीवुड
अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करना चाहती हैं आलिया भट्ट, बोलीं- 'बस एक ऐसी एक्टर बनूं जो सिर्फ...'
अपना सोशल मीडिया अकाउंट क्यों डिलीट करना चाहती हैं आलिया भट्ट? एक्ट्रेस ने बताई वजह
क्रिकेट
Ruturaj Gaikwad Net Worth: ऋतुराज गायकवाड़ मना रहे हैं 29वां जन्मदिन, जानिए कितने अमीर हैं CSK कप्तान
ऋतुराज गायकवाड़ मना रहे हैं 29वां जन्मदिन, जानिए कितने अमीर हैं CSK कप्तान
इंडिया
SIT ने केसीआर को फिर भेजा समन, 1 फरवरी को आवास पर होगी पूछताछ, यर्रावेल्ली की मांग खारिज
SIT ने केसीआर को फिर भेजा समन, 1 फरवरी को आवास पर होगी पूछताछ, यर्रावेल्ली की मांग खारिज
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: पवार फैमिली में अभी भी सबकुछ ठीक नहीं! सुनेत्रा के इस कदम से लग रही हैं अटकलें
महाराष्ट्र: पवार फैमिली में अभी भी सबकुछ ठीक नहीं! सुनेत्रा के इस कदम से लग रही हैं अटकलें
इंडिया
ऑफिस में चल रही थी IT की रेड, बेंगलुरु में बिजनेस टायकून ने खुद को मार ली गोली, आखिरी समय में ऐसा क्या हुआ?
ऑफिस में चल रही थी IT की रेड, बेंगलुरु में बिजनेस टायकून ने खुद को मार ली गोली, ऐसा क्या हुआ?
यूटिलिटी
इन महिलाओं के खाते में हर महीने 2500 रुपये डालती है दिल्ली सरकार, जानें कौन उठा सकता है लाभ
इन महिलाओं के खाते में हर महीने 2500 रुपये डालती है दिल्ली सरकार, जानें कौन उठा सकता है लाभ
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
ENT LIVE
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Embed widget