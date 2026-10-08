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हिंदी न्यूज़ऑटोनई Pulsar RS200 की Display ने खींचा ध्यान, क्या है इसमें खास?

नई Pulsar RS200 की Display ने खींचा ध्यान, क्या है इसमें खास?

नई Pulsar RS200 टेस्टिंग में नए TFT Display और USD Forks के साथ दिखी. जानिए बाइक में क्या-क्या बदलाव मिल सकते हैं

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 08 Oct 2026 04:16 PM (IST)
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नई Bajaj Pulsar RS200 एक बार फिर चर्चा में है. बाइक को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, जिसमें कई बड़े अपडेट नजर आए हैं. इनमें सबसे ज्यादा ध्यान इसके नए TFT Display ने खींचा है. मौजूदा RS200 में डिजिटल LCD कंसोल मिलता है, जबकि टेस्ट बाइक में नया आयताकार TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाई दिया है. 

इसके अलावा बाइक में USD Front Forks, नए Switchgear और Adjustable Brake-Clutch Levers भी देखे गए हैं. हालांकि, Bajaj ने अभी इस अपडेटेड RS200 की लॉन्च डेट या सभी फीचर्स की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. इसलिए फिलहाल सामने आई जानकारी को टेस्ट बाइक और रिपोर्ट्स के आधार पर ही देखना चाहिए.

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TFT Display में क्या है खास?

नई टेस्ट बाइक में दिख रही TFT स्क्रीन पर बड़ा Speed Readout, Gear Position Indicator और Bar-Style Tachometer नजर आता है. स्क्रीन का डिजाइन Bajaj की हाल में अपडेट की गई दूसरी Pulsar बाइक्स से मिलता-जुलता है. इसके साथ लेफ्ट साइड पर नया Directional Control Pad और राइट साइड पर अलग Hazard Light Switch दिखाई देता है. Adjustable Brake और Clutch Levers भी बाइक को ज्यादा प्रीमियम बना सकते हैं. Display के पास एक Covered Port भी नजर आया है, जिसे USB Charging Port माना जा रहा है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है.

USD Forks भी मिलेगा नया अपडेट

Display के अलावा बाइक के फ्रंट सस्पेंशन में भी बड़ा बदलाव दिखाई दिया है. मौजूदा RS200 में Telescopic Forks मिलते हैं, जबकि टेस्ट मॉडल में पहली बार USD यानी Upside Down Forks देखे गए हैं. इससे बाइक की Handling और Front-End Stability में सुधार की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन इसका वास्तविक असर प्रोडक्शन मॉडल की टेस्टिंग के बाद ही साफ होगा. बाइक में पीछे Monoshock सेटअप, दोनों पहियों पर Disc Brakes और Dual-Channel ABS जैसे हार्डवेयर बने रहने की उम्मीद है.

इंजन में बड़े बदलाव की उम्मीद कम

नई RS200 में मौजूदा 199.5cc Liquid-Cooled Single-Cylinder इंजन को बरकरार रखा जा सकता है. वर्तमान मॉडल 24.5 PS की पावर और 18.7 Nm का टॉर्क देता है, साथ में 6-Speed Gearbox मिलता है. Ride Modes और Traction Control जैसे फीचर्स की चर्चा जरूर है, लेकिन टेस्ट बाइक से इनके बारे में पक्की पुष्टि नहीं होती. इसलिए इन्हें अभी संभावित फीचर्स ही मानना सही होगा. मौजूदा RS200 की दिल्ली एक्स-शोरूम कीमत ₹1,80,528 से शुरू होती है, जबकि नए मॉडल की कीमत और लॉन्च डेट की आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 08 Oct 2026 04:16 PM (IST)
Tags :
Pulsar RS200
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