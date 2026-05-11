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हिंदी न्यूज़ऑटोHonda Superbike Recall: इस मॉडल में आई बड़ी गड़बड़ी, कंपनी ने जारी किया रिकॉल; फ्री रिपेयर का ऐलान

Honda Superbike Recall: इस मॉडल में आई बड़ी गड़बड़ी, कंपनी ने जारी किया रिकॉल; फ्री रिपेयर का ऐलान

Honda CB1000 Hornet SP Recall: होंडा ने अपनी CB1000 Hornet SP सुपरबाइक को तकनीकी खराबी के कारण रिकॉल किया है. कंपनी ग्राहकों की बाइक की फ्री जांच और रिपेयर करेगी. आइए विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 11 May 2026 11:47 AM (IST)
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होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने अपनी शानदार सुपरबाइक Honda CB1000 Hornet SP के लिए एक वॉलंटरी रिकॉल जारी किया है. कंपनी ने बताया कि कुछ बाइकों में तकनीकी गड़बड़ी सामने आई है, इसलिए ग्राहकों की सुरक्षा और बेहतर परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है. यह रिकॉल उन बाइकों पर लागू होगा जो 30 सितंबर 2024 से 22 अगस्त 2025 के बीच बनाई गई हैं. आइए विस्तार से जानते हैं.

बाइक में क्या समस्या आई है?

कंपनी के अनुसार बाइक में दो तरह की दिक्कतें पाई गई हैं. पहली समस्या फ्यूल फीड होज से जुड़ी है. कुछ मामलों में इसकी फिटिंग सही तरीके से सुरक्षित नहीं पाई गई, जिससे भविष्य में परेशानी हो सकती है. दूसरी समस्या इंजन में तेल की खपत से जुड़ी है. कुछ पार्ट्स की वजह से इंजन जरूरत से ज्यादा या कम तेल इस्तेमाल कर सकता है. इससे बाइक की परफॉर्मेंस पर असर पड़ सकता है. इन्हीं समस्याओं को ठीक करने के लिए कंपनी अब सभी प्रभावित बाइकों की जांच करेगी और जरूरत पड़ने पर पार्ट्स भी बदलेगी.

ग्राहकों को नहीं देना होगा कोई पैसा

होंडा ने साफ कहा है कि इस पूरी प्रक्रिया के लिए ग्राहकों से कोई अलग से चार्ज नहीं लिया जाएगा. चाहे बाइक वारंटी में हो या नहीं, कंपनी फ्री में जांच और रिपेयरिंग करेगी. यह काम देशभर में मौजूद होंडा के BigWing Topline डीलरशिप पर किया जाएगा. कंपनी ग्राहकों को कॉल, ईमेल और एसएमएस के जरिए जानकारी देगी ताकि वे अपनी बाइक की सर्विस के लिए समय पर अपॉइंटमेंट बुक करा सकें. ग्राहक चाहें तो होंडा की वेबसाइट पर जाकर अपनी बाइक का VIN नंबर डालकर भी चेक कर सकते हैं कि उनकी बाइक इस रिकॉल में शामिल है या नहीं.

दमदार इंजन और कीमत

Honda CB1000 Hornet SP में 999cc का इनलाइन फोर-सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 155 बीएचपी की पावर और 107 एनएम का टॉर्क देता है. बाइक में क्विक शिफ्टर, स्लिपर क्लच और पांच राइडिंग मोड जैसे शानदार फीचर्स दिए गए हैं. भारतीय बाजार में इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 13.29 लाख रुपये है.

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Published at : 11 May 2026 11:47 AM (IST)
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