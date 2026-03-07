Maruti Fronx और Ignis को टक्कर देने जल्द आ रही नई Hyundai Exter, जानें कब होगी लॉन्च?

हुंडई भारत में अपनी पॉपुलर छोटी SUV Hyundai Exter का नया फेसलिफ्ट मॉडल लाने की तैयारी कर रही है. हाल ही में इस कार को भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया, जिससे माना जा रहा है कि कंपनी इसे 2026 में लॉन्च कर सकती है. एक्सटर को पहली बार भारत में 2023 में लॉन्च किया गया था और यह जल्दी ही छोटे SUV सेगमेंट में काफी पॉपुलर हो गई. यह कार खास तौर पर Tata Punch जैसी गाड़ियों को टक्कर देती है. आइए जानते हां कि इसके नए मॉडल में क्या- क्या बदलाव और फीचर्स मिलने वाले हैं.

कैसा होगा Hyundai Exter फेसलिफ्ट का लुक?

नई हुंडई एक्सटर के लुक में बहुत बड़ा बदलाव देखने को शायद नहीं मिलेगा. कार में चौकोर प्रोजेक्टर हेडलाइट्स भी पुराने मॉडल जैसी ही दिख सकती हैं. कार के पीछे की तरफ टेस्टिंग मॉडल में काफी कैमॉफ्लाज (कवर) लगाया गया था, इसलिए पूरा डिजाइन साफ दिखाई नहीं दिया, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार पीछे की तरफ टेललाइट्स का H-शेप डिजाइन पहले जैसा ही रहेगा. नई एक्सटर में टेललाइट्स के बीच एक नई कनेक्टिंग लाइट बार भी दी जा सकती है, जिससे कार का लुक और ज्यादा मॉडर्न दिखाई देगा.

नई एक्सटर में मिल सकते हैं नए फीचर्स

हुंडई एक्सटर फेसलिफ्ट में कंपनी ज्यादा ध्यान नए फीचर्स और टेक्नोलॉजी पर दे सकती है. रिपोर्ट के अनुसार इसमें बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन दी जा सकती है, जिससे कार का इंटीरियर ज्यादा मॉडर्न लगेगा. इसके अलावा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को भी बेहतर बनाया जा सकता है. कार में मिलने वाले कनेक्टेड कार फीचर्स को भी अपडेट किया जा सकता है, जिससे मोबाइल के जरिए कार की कई जानकारी आसानी से देखी जा सकेगी.

इंजन और लॉन्च टाइम

अगर इंजन की बात करें तो इसमें ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है. नई एक्सटर में वही 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है, जो मौजूदा मॉडल में मिलता है. यह इंजन 5-स्पीड मैनुअल और AMT गियरबॉक्स के साथ आ सकता है. इसके अलावा कंपनी इसका CNG वेरिएंट भी जारी रख सकती है. यह वेरिएंट हुंडई की ट्विन सिलेंडर तकनीक के साथ आता है, जिससे कार में अच्छा बूट स्पेस मिलता है और Fuel की बचत भी होती है. यह विकल्प उन लोगों के लिए अच्छा माना जाता है जो कम खर्च में ज्यादा चलने वाली कार चाहते हैं.

बता दें कि न्यू Hyundai Exter लॉन्च के बाद भारतीय बाजार में Tata Punch को सीधी टक्कर देती है. इसके अलावा इसका मुकाबला Maruti Suzuki Fronx, Ignis, Nissan Magnite, Renault Kiger और Citroen C3 जैसी कॉम्पैक्ट SUVs से भी होता है.