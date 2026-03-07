हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोMaruti Fronx और Ignis को टक्कर देने जल्द आ रही नई Hyundai Exter, जानें कब होगी लॉन्च?

Maruti Fronx और Ignis को टक्कर देने जल्द आ रही नई Hyundai Exter, जानें कब होगी लॉन्च?

Hyundai Exter Facelift 2026: भारत में हाल ही में हुंडई एक्सटर फेसलिफ्ट 2026 की टेस्टिंग देखी गई. आइए इसके नए फीचर्स, लुक, इंजन, राइवल्स और लॉन्च से जुड़ी पूरी डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 07 Mar 2026 10:56 AM (IST)
Preferred Sources

हुंडई भारत में अपनी पॉपुलर छोटी SUV Hyundai Exter का नया फेसलिफ्ट मॉडल लाने की तैयारी कर रही है. हाल ही में इस कार को भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया, जिससे माना जा रहा है कि कंपनी इसे 2026 में लॉन्च कर सकती है. एक्सटर को पहली बार भारत में 2023 में लॉन्च किया गया था और यह जल्दी ही छोटे SUV सेगमेंट में काफी पॉपुलर हो गई. यह कार खास तौर पर Tata Punch जैसी गाड़ियों को टक्कर देती है. आइए जानते हां कि इसके नए मॉडल में क्या- क्या बदलाव और फीचर्स मिलने वाले हैं.

कैसा होगा Hyundai Exter फेसलिफ्ट का लुक?

नई हुंडई एक्सटर के लुक में बहुत बड़ा बदलाव देखने को शायद नहीं मिलेगा. कार में चौकोर प्रोजेक्टर हेडलाइट्स भी पुराने मॉडल जैसी ही दिख सकती हैं. कार के पीछे की तरफ टेस्टिंग मॉडल में काफी कैमॉफ्लाज (कवर) लगाया गया था, इसलिए पूरा डिजाइन साफ दिखाई नहीं दिया, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार पीछे की तरफ टेललाइट्स का H-शेप डिजाइन पहले जैसा ही रहेगा. नई एक्सटर में टेललाइट्स के बीच एक नई कनेक्टिंग लाइट बार भी दी जा सकती है, जिससे कार का लुक और ज्यादा मॉडर्न दिखाई देगा.

नई एक्सटर में मिल सकते हैं नए फीचर्स

हुंडई एक्सटर फेसलिफ्ट में कंपनी ज्यादा ध्यान नए फीचर्स और टेक्नोलॉजी पर दे सकती है. रिपोर्ट के अनुसार इसमें बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन दी जा सकती है, जिससे कार का इंटीरियर ज्यादा मॉडर्न लगेगा. इसके अलावा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को भी बेहतर बनाया जा सकता है. कार में मिलने वाले कनेक्टेड कार फीचर्स को भी अपडेट किया जा सकता है, जिससे मोबाइल के जरिए कार की कई जानकारी आसानी से देखी जा सकेगी. 

इंजन और लॉन्च टाइम

अगर इंजन की बात करें तो इसमें ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है. नई एक्सटर में वही 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है, जो मौजूदा मॉडल में मिलता है. यह इंजन 5-स्पीड मैनुअल और AMT गियरबॉक्स के साथ आ सकता है. इसके अलावा कंपनी इसका CNG वेरिएंट भी जारी रख सकती है. यह वेरिएंट हुंडई की ट्विन सिलेंडर तकनीक के साथ आता है, जिससे कार में अच्छा बूट स्पेस मिलता है और Fuel की बचत भी होती है. यह विकल्प उन लोगों के लिए अच्छा माना जाता है जो कम खर्च में ज्यादा चलने वाली कार चाहते हैं.

बता दें कि न्यू Hyundai Exter लॉन्च के बाद भारतीय बाजार में Tata Punch को सीधी टक्कर देती है. इसके अलावा इसका मुकाबला Maruti Suzuki Fronx, Ignis, Nissan Magnite, Renault Kiger और Citroen C3 जैसी कॉम्पैक्ट SUVs से भी होता है.

यह भी पढ़ें:- गांव और शहर दोनों जगह चलाने के लिए बेस्ट है Mahindra Scorpio N, जानिए कितनी है कीमत? 

Published at : 07 Mar 2026 10:56 AM (IST)
Tags :
Hyundai India Hyundai Exter Facelift 2026 Hyundai Exter Facelift 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Maruti Fronx और Ignis को टक्कर देने जल्द आ रही नई Hyundai Exter, जानें कब होगी लॉन्च?
Fronx और Ignis को टक्कर देने जल्द आ रही नई Hyundai Exter, जानें कब तक होगी लॉन्च
ऑटो
Maruti Fronx हो या Tata Nexon, मार्केट में लोगों के दिलों पर राज करती हैं ये गाड़ियां, जानिए कीमत
Maruti Fronx हो या Tata Nexon, लोगों के दिलों पर राज करती हैं ये गाड़ियां, जानिए कीमत
ऑटो
Maruti e-Vitara से लेकर Mahindra BE 6 तक, कौन-सी इलेक्ट्रिक SUV है ज्यादा वैल्यू फॉर मनी?
Maruti e-Vitara से लेकर Mahindra BE 6 तक, कौन-सी इलेक्ट्रिक SUV है ज्यादा वैल्यू फॉर मनी?
ऑटो
अपनी गाड़ी में भूलकर भी न करें ये 3 गलतियां, वरना खराब हो जाएगा लाखों रुपये का टर्बो
अपनी गाड़ी में भूलकर भी न करें ये 3 गलतियां, वरना खराब हो जाएगा लाखों रुपये का टर्बो
Advertisement

वीडियोज

Bollywood news: तलाक की खबरों के बीच थलापति विजय का नाम इस हसीना संग अफेयर में आया
Sansani: 'एपिक फ्यूरी' का जाल... अमेरिका कंगाल ? | Crime News | War
Chitra Tripathi: 'सरेंडर करे..', Donlad Trump ने ईरान को फिर दी धमकी | Breaking | Iran Israel War
Bharat Ki Baat: Iran- US टकराव के बीच भारत में तेल की कीमतों पर दबाव! | Trump | PM Modi | Breaking
Iran Israel War: ईरान से जंग को लेकर Trump की चाल खुद पर ही पड़ गई भारी? | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
राजस्थान
'कम बोलते थे, डेली रूटीन से करता था काम', मां ने बताया UPSC टॉपर अनुज अग्निहोत्री का संघर्ष
'कम बोलते थे, डेली रूटीन से करता था काम', मां ने बताया UPSC टॉपर अनुज अग्निहोत्री का संघर्ष
विश्व
Pakistan Petrol Price: ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल की भारी कमी, आसमान छू रही कीमतें, जानें ताजा रेट
ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल की भारी कमी, आसमान छू रही कीमतें, जानें ताजा रेट
स्पोर्ट्स
IND vs NZ: फाइनल से पहले IND vs NZ के टी20 रिकॉर्ड, जानिए किस टीम ने बनाया सबसे बड़ा टोटल
फाइनल से पहले IND vs NZ के टी20 रिकॉर्ड, जानिए किस टीम ने बनाया सबसे बड़ा टोटल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Lucknow News: 'पहले इस्तेमाल करो, फिर बर्बाद करो...', नीतीश कुमार को लेकर BJP पर समाजवादी पार्टी ने कसा तंज
'पहले इस्तेमाल करो, फिर बर्बाद करो...', नीतीश कुमार को लेकर BJP पर समाजवादी पार्टी ने कसा तंज
साउथ सिनेमा
Jana Nayagan Release: 'जन नायगन' 9 मार्च को सेंसर रिव्यू के लिए तैयार, इस तारीख को थिएटर में आ सकती है फिल्म
'जन नायगन' 9 मार्च को सेंसर रिव्यू के लिए तैयार, इस तारीख को थिएटर में आ सकती है फिल्म
इंडिया
आसमान में 2 दिनों तक दिखेगा अद्भुत खगोलीय नजारा, ब्रह्मांड में एक सीध में दिखेंगे 3 ग्रह शुक्र, शनि और वरुण
आसमान में 2 दिनों तक दिखेगा अद्भुत खगोलीय नजारा, ब्रह्मांड में एक सीध में दिखेंगे 3 ग्रह
जनरल नॉलेज
Pregnancy In Space: क्या अंतरिक्ष में हो सकती है प्रेग्नेंसी, मां के पेट में बच्चे पर कितना पड़ेगा असर?
क्या अंतरिक्ष में हो सकती है प्रेग्नेंसी, मां के पेट में बच्चे पर कितना पड़ेगा असर?
शिक्षा
पानीपत की बेटी श्रेया गुप्ता ने UPSC में पाई 114वीं रैंक, दूसरे प्रयास में हासिल की बड़ी सफलता
पानीपत की बेटी श्रेया गुप्ता ने UPSC में पाई 114वीं रैंक, दूसरे प्रयास में हासिल की बड़ी सफलता
ENT LIVE
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
ENT LIVE
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Embed widget