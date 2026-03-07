हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अपनी गाड़ी में भूलकर भी न करें ये 3 गलतियां, वरना खराब हो जाएगा लाखों रुपये का टर्बो

Car Safety Tips: अगर आपकी कार में टर्बो इंजन है तो ये 3 गलतियां भूलकर भी न करें. इन गलतियों से लाखों रुपये का टर्बो खराब हो सकता है और आपको महंगे रिपेयर भी कराने पड़ सकते हैं.

By : गौतम सिंह | Updated at : 07 Mar 2026 08:40 AM (IST)
आजकल कई नई कारों में टर्बो इंजन दिया जा रहा है. टर्बो इंजन कार को ज्यादा पावर और बेहतर माइलेज देने में मदद करता है, लेकिन अगर इसकी सही तरह से देखभाल न की जाए तो ये जल्दी खराब भी हो सकता है. टर्बो खराब होने पर उसे बदलवाने में काफी ज्यादा खर्च आता है और कई बार ये खर्च लाखों रुपये तक पहुंच सकता है. इसलिए आइए जानते हैं कि कार चलाते समय किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए.

इंजन को ठंडा होने से पहले तुरंत बंद करना

दरअसल, बहुत से लोग लंबी ड्राइव या स्पीड में कार चलाने के बाद गाड़ी को पार्क करके तुरंत इंजन बंद कर देते हैं. टर्बो इंजन वाली कार में ऐसा करना सही नहीं माना जाता. जब कार स्पीड चलती है तो टर्बो काफी गर्म हो जाता है. अगर आप तुरंत इंजन बंद कर देते हैं. तो टर्बो को ठंडा होने का समय नहीं मिलता. इससे धीरे-धीरे टर्बो के अंदर नुकसान होने लगता है. इसलिए जब भी लंबी ड्राइव के बाद गाड़ी रोकें तो कम से कम 30 से 60 सेकंड तक इंजन को चालू रहने दें. इससे टर्बो धीरे-धीरे ठंडा हो जाता है और उसकी लाइफ भी बढ़ती है.

इंजन ऑयल समय पर न बदलना

टर्बो इंजन में इंजन ऑयल का बहुत बड़ा रोल रहता है. ये ऑयल टर्बो के हिस्सों को smooth रखता है और ज्यादा गर्म होने से बचाता है. अगर ऑयल पुराना हो जाए या समय पर न बदला जाए तो टर्बो  अंदरसे  घिसने लगता है. इस वजह से टर्बो की परफॉर्मेंस कम हो सकती है और वह खराब भी हो सकता है. इसलिए हमेशा कंपनी के बताए समय पर इंजन ऑयल बदलवाना चाहिए और अच्छी क्वालिटी का ऑयल ही इस्तेमाल करना चाहिए.

इंजन गर्म होने से पहले तेज ड्राइव करना

कई लोग कार स्टार्ट करते ही तुरंत जोर से एक्सीलेटर दबाकर गाड़ी चलाने लगते हैं. टर्बो इंजन वाली कार में ये भी एक बड़ी गलती मानी जाती है. जब इंजन ठंडा होता है तो उसके अंदर के सभी Parts पूरी तरह से तैयार नहीं होते. अगर उसी समय तेज ड्राइव की जाए तो टर्बो पर ज्यादा दबाव पड़ता है. इसलिए कार स्टार्ट करने के बाद कुछ मिनट तक आराम से गाड़ी चलानी चाहिए ताकि इंजन धीरे-धीरे गर्म हो सके. बता दें कि अगर आप इंजन को तुरंत बंद करने, समय पर ऑयल न बदलने और ठंडे इंजन में तेज ड्राइव करने जैसी गलतियों से बचते हैं, तो आपका टर्बो लंबे समय तक सही काम करेगा और आपको महंगे रिपेयर से भी बचाएगा.

About the author गौतम सिंह

मैं गौतम सिंह एबीपी न्यूज में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हूं. पिछले 2 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हूं. 
Read
Published at : 07 Mar 2026 08:40 AM (IST)
Tags :
: Turbo Engine Care Reasons For Car Turbo Failure Turbo Engine Tips Turbo Care Tips
